De verdrietige mevrouw

Sommige tassen moet je eigenlijk filmen in plaats van fotograferen. Toen deze tas werd omgekeerd kwam er een schitterende roze wolk te voorschijn, een soort explosie veroorzaakt door een gesneuvelde poederblush in een openstaand toilettasje, het tinnetje is helemaal leeg.

Die roze wolk heeft vermoedelijk geen betrekking op het leven van de eigenaresse van deze spullen. Het lijkt erop dat dat net zo’n rommeltje is als haar tas. Gebruikte tissues, gebruikte wattenstaafjes, een gebruikt scheermesje, wat lege pillenstrips en een snoepwikkel. Ze gooit haar troep in ieder geval niet op straat. Maar alles is vies. In de tandenborstels zitten haren, in de haarborstel zit wc-papier, in het slipje zit een remspoor.

Dat het niet zo goed gaat met deze mevrouw wordt bevestigd door de inhoud van het blauwe mapje: het zijn papieren van de gemeente. Ze krijgt hulp, laten we het daarop houden.

Ze probeert er het beste van te maken, niet aan haar problemen te denken. Tussen de troep liggen drugsparafernalia: filtertipjes, vloei, maar ook snuifrietjes en een cokewikkel. Ook bezit ze een duur horloge. Misschien deed ze zichzelf dat cadeau omdat ze hoopte dat ze zich daar een beetje beter door zou voelen.

Cocaïne en horloges zijn natuurlijk niet gratis. Die moet je ergens van betalen. Het sexy speelpakje en de condooms voeden een vermoeden over de aard van haar bijverdiensten. Klinkt best verdrietig allemaal.

Misschien was het helemaal niet zo erg dat deze tas verdween in een grote roze explosie. Want misschien lukt het haar om met een schone tas opnieuw te beginnen.