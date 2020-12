De series van week 49: Selena, Big Mouth en Meisje van plezier

Selena

Een tweeluik over de Mexicaans-Amerikaanse zangeres Selena. Ze was een grote ster in Latijns-Amerika en werd vergeleken met Madonna. Aan haar succesverhaal kwam in 1995 een zeer abrupt einde. Jennifer Lopez speelde Selena al eens in de film, deze keer speelt Christian Serratos de rol. Netflix, twee afleveringen.

Big Mouth 4

Animatieserie over puberproblemen met het hart op de juiste plek. De tieners in de serie worden bijgestaan door ‘hormoonmonsters’. In het vierde seizoen gaat het onder meer over omgaan met angst. Gastrollen zijn er voor Seth Rogen en Zach Galifianakis. Netflix, tien afleveringen.

The Gloaming

Australische thrillerserie. Rechercheur Molly McGee moet een moord onderzoeken met agent Alex O’Connell. De twee hebben elkaar al jaren niet gezien en delen een tragisch verleden. Ziggo Movies & Series, acht afleveringen.

Meisje van Plezier 3

Het derde en laatste seizoen van de Nederlandse serie over het dubbelleven van huisvrouw en high class escortgirl Nadine (Angela Schijf). Ze lijkt de zaken goed op orde te hebben, maar een incident blijft haar achtervolgen. Ook met Peter Paul Muller, Britte Lagcher en Waldemar Torenstra. Videoland, acht afleveringen.