De Mol faalt als hij iets groters probeert

De familie De Mol zit rond de tafel om een potje te risken. Linda en John zijn even fanatiek, maar de broer heeft altijd net wat meer legers achter de hand. Ze hebben een niet-aanvalsgedrag tegen vader gesloten, maar na een paar beurten walst John toch nog over haar Afrika heen.

„Tja”, grijnst hij, „had je maar beter moeten onderhandelen, want je had niet gezegd hoe lang ik Afrika niet mocht aanvallen.”

Over tv-producent John de Mol, de Nederlandse tv-tycoon die zijn miljarden verdiende met Big Brother en The Voice, zijn al twee biografieën verschenen, maar die zaten met een terugkerend mankement: De Mol is een gesloten, ietwat sociaal gestoorde man, die alleen maar aan het werk is. Dat is een beetje saai voor een boek. Voor zijn biografie De Mol: De machtigste mediafamilie van Nederland heeft Quote-journalist Mark Koster zijn blik verbreed tot de hele familie. Zakelijk gezien is John de Mol natuurlijk het interessantst, maar voor de jeu moeten we bij zijn zus Linda en zijn zoon Johnny zijn. Of bij zijn vader en zijn opa.

Biografie Mark Koster: De Mol. De machtigste mediafamilie van Nederland 606 blz, € 24,99. Uitgeverij Balans. ●●●●●

Koster begint voor de oorlog, bij swing-accordeonist John de Mol (1912-1970), een slagerszoon die in de crisisjaren al snel leert dat van jazz de schoorsteen niet kan roken. Amusement loopt beter. Zijn zoon, de bebopbassist en crooner John II (1931-2013) zit met hetzelfde dilemma. Ze leren snel de financiële waarde kennen van de nieuwe media radio en televisie. En ze leren: geld verdienen gaat beter achter de schermen dan ervoor. Een collega kenschetst John I: „Hij fantaseerde zo bloemrijk en overtuigend dat hij zelf in zijn plannen en verhalen geloofde. Hij was een dromer en practicus tegelijk, een zeldzame combinatie.”

Zonder John III (1955) zouden de Mollen een doorsnee televisiefamilie zijn gebleven. Hij begint in 1979 als vrije tv-producent, maar dat wordt pas echt wat als de commerciële televisie begint, met RTL in 1989. De publieke omroep voelt zich bedreigd door RTL en wil ook meer amusement, maar is te beroerd door dat zelf te maken. Dat betekenen gouden tijden voor John III en zijn concurrent Joop van den Ende. In 1994 fuseren ze tot Endemol. Dan begint op 16 september 1999 Big Brother. Dat wordt een wereldhit en is het begin van het reality-tijdperk. Geholpen door de internetbubbel kunnen De Mol en Van den Ende hun bedrijf in 2000 aan het Spaanse Telefonica verkopen voor maar liefs 5,5 miljard euro. Na het internationale succes van The Voice herhaalt hij dit in 2015: hij verkoopt Talpa Media aan het Britse ITV voor 800 miljoen.

Mislukte tv-zenders

Als De Mol zijn bedrijven verkoopt, zegt hij steeds dat hij blij is van die vervelende bestuurstaken af te zijn, zodat hij zich kan concentreren op tv-programma’s bedenken. Hij lijkt er inderdaad op dat daar zijn plezier en kracht ligt. Hij faalt als hij iets groters probeert. Kijk naar zijn mislukte tv-zenders Sport 7 (1996) en Talpa/Tien (2005-2007). En met zijn huidige zender SBS6 gaat het ook niet goed. De Mol bouwt sinds 2017 aan een crossmediaal imperium, met onder meer vier tv-zenders, drie grote radiozenders, zijn zusters vrouwenblad Linda, en persbureau ANP. Maar sinds de coronacrisis gaat het slecht met het concern, dat het vooral van reclame moet hebben. Geruchten gaan dat De Mol voor de derde keer gaat verkopen, om weer helemaal opnieuw te beginnen.

Aan een coronacrisis kan niemand wat doen, maar het wonderlijke is dat De Mol dit keer ook de tijdgeest niet goed aanvoelt. Zo heeft zijn mediabedrijf nog altijd geen fatsoenlijke streamingdienst. Terwijl de toekomst toch ligt in online video en podcasts. Het lijkt er ook op dat er nog iets anders meespeelt: de ‘gunfactor’ ontbreekt bij De Mol. Als hij zelf iets goeds bedenkt, krijgt hij applaus. Maar zodra hij aan het winkelen slaat (voetbaltrechten, ANP, tv-sterren) keert het publiek zich tegen hem.

Dat heeft vermoedelijk te maken met zijn imago. De Mol geeft weinig interviews en komt over als een eerzuchtige hork. Koster behandelt in zijn biografie eindeloos veel conflicten. Doorgaans wint De Mol, als de rijkste en machtigste, maar als je die conflicten bij elkaar optelt, moet de schade aan de goodwill aanzienlijk zijn.

De horkerigheid van John III

Nu Koster de Mollen zo bij elkaar zet, valt op dat John III in zijn horkerigheid afwijkt van de rest. De andere vier zijn juist charmante, geliefde mensen, die het ook heel goed doen op een podium. Tv-presentatrice en actrice Linda zorgt in dit boek voor de menselijke citaten, vol humor en zelfspot. Hoewel ze een beroemde multimiljonair is, koestert ze met succes haar imago van sympathiek buurmeisje die graag giechelt om seksgrapjes.

Lees ook John de Mol raakte de ‘sweet spot’ op de top van de hype

Zoon Johnny is de rebel van de familie. Eerst was hij de playboy, verzot op wit poeder en betaalde liefde, en verwikkeld in ‘turbulente’ relaties (eufemisme voor huiselijk geweld), zo stelt Koster. Toch vond hij zichzelf opnieuw uit als bevlogen vluchtelingenwerker op Lesbos. Ook door zijn programma’s met mensen met een verstandelijke beperking beklijft dat laatste beeld van een stoere jongen met een gouden hart.

Koster brengt een schaduwkant aan. Hij citeert uit een telefoongesprek van Johnny en zijn ex Shima Maes. De presentator zou haar bij een ruzie zo ruw hebben behandeld dat ze er een blauw oog, gescheurde lip en een gekneusde rib aan overhield. Johnny verdedigt zich: „Jij bent ermee begonnen, hè. Ik heb je nooit zomaar uit het niks geslagen.”

Na een voorpublicatie van het boek in juli 2019 trok de familie de medewerking in, waardoor Koster veel mensen niet kreeg te spreken. Nu vallen de Mollen vooral over de bladzijdes over het huiselijk geweld, wat zorgt voor wat juridisch rumoer. De familie beschuldigt Kaes’ advocaat van afdreigen. Deze zegt dat hij alleen om een schikking vroeg. Koster probeert erbuiten te blijven.

Je moet tegen Kosters ronkende, licht cynische Quote-toon kunnen, en zijn boek maakt een wat fragmentarische indruk, maar de journalist heeft verder indrukwekkend veel boven water gekregen. Met veel rake beelden en smeuïge anekdotes schetst hij een overtuigend beeld van de familie en levert hij een waardevolle bijdrage aan de Nederlandse amusementsgeschiedenis.