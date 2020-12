‘Dat ik werd afgestaan, was een foutje’

Wie is Shanta Baan (45) werd als peuter geadopteerd door een echtpaar uit Twente. Later vond ze haar Nepalese familie terug en hoorde ze hoe de adoptie was gegaan.

‘Wie ik ben werd in mijn jeugd sterk bepaald door mijn adoptieverhaal. Als ik naast mijn moeder liep in ons streng-christelijke Twentse dorp, was dat het eerste waar mensen over begonnen. ‘Kan ze al Nederlands?’ Er waren ook veel vooroordelen. ‘Het zal wel slecht met je gaan, je zult wel zoekend zijn.’ Ik keek al jong voorbij hokjes omdat mijn uiterlijk een ander verhaal vertelde dan hoe ik werd opgevoed. Lang wilde ik niets weten over mijn adoptie en herkomst.

„Ik was drie toen mijn ouders me ophaalden uit een kindertehuis in Nepal – of tweeënhalf, er is wat gefraudeerd. Mijn drie jaar oudere broer is tegelijk met mij geadopteerd, we zijn biologisch geen familie. Hij heeft een verstandelijke beperking, waar mijn ouders geleidelijk achter kwamen.

„Een deel van mijn vaders familie was fel tegen de adoptie. Dat had te maken met het ‘andere’ in huis halen, kinderen die niet wit waren. Na de dood van mijn vader – hij is verongelukt toen ik acht was – hebben we geen contact meer met die familie gehad. Mijn vader was een ongelooflijk lieve man. Mijn moeder kon zijn dood niet aan, ze stortte helemaal in.

„Van jongs af aan heb ik stukjes van mijn leven alleen moeten doen. In ons dorp week ik enorm af van de norm. Ik zag er anders uit, was vrijer, minder dogmatisch. Als enige van mijn lagere schoolklas ging ik studeren. En net als anderen die uit het buitenland komen, kende ik het dubbele van Nederlands zijn en toch niet. Een gevoel dat ik niet deelde met mijn ouders.

„Het voelde niet altijd eenzaam. Op wandelingen met de honden in de bossen kon ik me sterk verbonden voelen met de natuur. Ik genoot van school, van vriendinnen. Gelovige toestanden gleden van me af als water van een eend, maar de mystieke kant van religie heeft me altijd getrokken. Sommige bijbelverhalen vond ik erg mooi, zoals de lijdensweg van Jezus die hij alleen moest afleggen. Al jong kreeg ik vrienden voor het leven. Sinds mijn zestiende ben ik samen met mijn man.

„Na mijn afstuderen maakte ik een reis naar Nepal. Mijn moeder was zo lief de tickets te betalen voor mij, mijn man en mijn broer. We gingen niet om te zoeken, maar ik heb op die reis toch mijn biologische familie gevonden. Niet lang daarna heb ik drieënhalf jaar in Nepal gewoond en gewerkt. Ik wilde mijn geboorteland leren kennen.

‘Mijn adoptie was een foutje. Mijn moeder was overleden in het kraambed. Mijn vader was politiek actief en had een partijgenoot – die later minister van Financiën is geworden – die tegen hem zei dat hij mij naar het kindertehuis moest brengen. Ik zou daar scholing krijgen en dan weer thuiskomen. Mijn vader heeft de afstandspapieren getekend. Hij wist niet dat ik dan ook definitief kon verdwijnen. De volgende keer dat hij me kwam opzoeken was ik weg.

Net als anderen die uit het buitenland komen, kende ik het dubbele van Nederlands zijn en toch niet. Een gevoel dat ik niet deelde met mijn ouders.

„Ik heb wel tegen mijn vader gezegd: ‘Hoe heb je het kunnen doen?’ Ook omdat ik het echt niet snapte. Sinds ik Nepal beter ken, begrijp ik het beter. Er is een kastenstelsel. Die vriend was geletterd, mijn vader niet, al had hij zichzelf leren lezen. Die vriend vond het vanzelfsprekend om voor hem te beslissen.

„Mijn vader is nu 92. Ik heb in Nepal vijf zussen en een broer. Van alle kinderen lijk ik het meest op mijn vader – een kosmische grap. Ik spreek basaal Nepalees en kan heel erg met hem lachen. In het begin verwachtte hij dat ik weer helemaal Nepalees zou worden. Dat dat niet zo was, was even een bittere pil voor hem. Ik ga nu eens per twee jaar naar Nepal. In sommige opzichten lijkt het best op Twente: de gastvrijheid, het niet altijd zeggen wat je denkt.

„De adoptie is gebeurd, ik had er niks over te zeggen. Dat is zo voor veel dingen in het leven. Ik heb het nodige werk moeten verzetten, inclusief traumatherapie, om alles helemaal te accepteren. Het kwam pas echt dichtbij toen ik zelf kinderen kreeg. Ik keek naar mijn dochter als peuter en dacht: mijn god, op haar leeftijd ben ik weggehaald en naar een ander land gebracht.

„Ik heb veel antwoorden kunnen vinden, daar ben ik dankbaar voor. En ik ben de juiste mensen tegengekomen om me te helpen. Het gat dat in mijn leven is geslagen, is geheeld. Zeker als ik met mijn kinderen in Nepal ben, voel ik dat zo. Ze weten dat er iets Nepalees door hun aderen stroomt en zijn daar blij mee. Het oosterse en westerse is in mij heel natuurlijk geïntegreerd.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 5 december 2020