CBS: vorige week voor tiende keer op rij oversterfte

Vorige week overleden naar schatting 3.450 mensen, ruim vierhonderd meer dan verwacht in deze periode van het jaar. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het was de tiende week op rij dat er sprake was van oversterfte, met in die weken bij elkaar opgeteld 4.300 sterfgevallen meer dan gewoonlijk.

De oversterfte houdt in de tweede golf van het coronavirus daarmee langer aan dan gedurende de eerste golf: toen was er negen weken op rij sprake van oversterfte. In de eerste golf overleden naar schatting negenduizend mensen meer dan verwacht. Daarna (vanaf week 19) was de sterfte juist lager dan gemiddeld, met uitzondering van de warme weken 33 en 34.

Vorige week overleden naar schatting 1.300 mensen die langdurige zorg krijgen, zoals verpleeghuisbewoners, wat volgens het CBS meer is dan verwacht. Ook in eerdere weken was het sterftecijfer onder deze groep relatief hoog. Ook overleden vorige week opnieuw meer mannen dan vrouwen. Dat was de afgelopen weken ook het geval, evenals tijdens de eerste coronagolf. Tussen week elf en negentien was de oversterfte onder mannen 38 procent en onder vrouwen 29 procent. Het CBS geeft geen verklaring voor dit verschil.