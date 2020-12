‘Nog steeds minder diagnoses van andere ziekten’

Recordaantal coronadoden in VS, ziekenhuisopnames in een maand verdubbeld

De Verenigde Staten hebben woensdag een recordaantal doden in een etmaal geregistreerd. In totaal kwamen er 2.760 meldingen binnen van personen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat meldt de New York Times. Het vorige record, 2.752 doden in een etmaal, stamt uit half april.

Het aantal ziekenhuisopnames is ook snel aan het stijgen. In totaal liggen er nu 100.000 coronapatiënten in de Amerikaanse ziekenhuizen. Dat is een verdubbeling sinds begin november. Omdat veel mensen tijdens de Amerikaanse feestdag Thanksgiving bij familie en vrienden op bezoek zijn geweest, is de verwachting dat het aantal besmettingen en doden nog zal stijgen.

Het gemiddelde aantal dagelijkse positieve coronatests is meer dan twee keer zo hoog als tijdens de vorige golf. Toen kwamen er op de piek dagelijks zo’n 66.000 besmettingen bij. Nu zijn dat er gemiddeld 164.000 per dag.