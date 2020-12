Conflict met de SP-jongeren splijt de partij

Intern geruzie dat door de SP-partijtop gepresenteerd wordt als een strijd tegen radicale communisten is uitgegroeid tot een diep conflict binnen de partij over omgangsvormen en partijdemocratie. De behandeling die de SP de eigen jongerenclub Rood geeft, splijt de partij. Deze vrijdag is er een extra online partijraad waarop gesproken wordt over de beslissing van het partijbestuur om de financiële en organisatorische steun aan Rood op te zeggen, waardoor opheffing dreigt.

Aanleiding voor dit besluit is dat Rood twee bestuursleden heeft gekozen, inclusief voorzitter Olaf Kemerink, die actief zouden zijn voor het Communistisch Platform. De SP vindt zo’n dubbele rol onwenselijk en royeerde Kemerink eerder als lid, omdat het CP een politieke partij zou zijn. Het CP zegt dat het slechts een factie is binnen de SP die al jaren actief is en enkel de partijkoers meer naar links wil duwen. Rood steunt die uitleg en kwam daardoor in conflict met de partij.

Hoewel de meeste SP’ers niets met hardcore-communisme hebben, zijn veel partijleden onaangenaam verrast door het plotseling doorsnijden van de banden met Rood, de kweekvijver voor SP-talent. Sommige SP’ers zeggen te vrezen dat een breuk met Rood zou kunnen leiden tot een scheuring in de partij en een uittocht van kritische leden, die al jaren klagen over een verstikkende partijcultuur waarin afwijkende geluiden worden onderdrukt.

Online petitie

Een groep SP’ers lanceerde op initiatief van oud-Kamerlid Eric Smaling deze week de petitie ‘SP voor Rood’. Daarin wordt de „ongewenste escalatie” van het partijbestuur gehekeld en aangedrongen op verzoening. „Jongeren zijn essentieel voor een politieke beweging. Ze brengen elan, energie en ideeën binnen.”

Dat Rood soms radicaler is en – in tegenstelling tot SP-leider Lilian Marijnissen – tegen regeringsdeelname pleit, is logisch, vinden de kritische SP’ers. „Jongeren zijn meer dan alleen hulptroepen voor uitvoering van wat de partij heeft bedacht – hun rol is juist om voor de troepen uit te lopen.” De petitie is door honderden mensen in het openbaar ondertekend, onder wie tientallen lokale SP-politici. Uniek voor een partij waarbinnen opstaan tegen de partijtop zeer ongebruikelijk is.

Het partijbestuur houdt voorlopig voet bij stuk. Het publiceerde dinsdag op SPnet, de besloten site voor leden, een feitenrelaas waarover NRC beschikt. Het bevat honderden pagina’s die moeten bewijzen dat communisten succesvol bij Rood zijn geïnfiltreerd. In het voorstel aan de partijraad dat deze vrijdag voorligt, ook in handen van NRC, vraagt het partijbestuur steun voor het stopzetten van de geldkraan aan „het huidige Rood”. Een commissie moet de komende maanden onderzoek gaan doen „naar de relatie tussen de SP en Rood”.

De publicatie op SPnet van het ‘bijlagenboek’ is slecht gevallen in de partij. Er zit allerlei interne correspondentie in, inclusief namen van SP’ers. Ook over onderwerpen die niets met het CP te maken hebben, zoals een brief van kritische Rood-leden aan de Eerste Kamerfractie over een wet die de straf voor politiegeweld richting burgers voor agenten versoepelt. Verschillende bijlagen werden, na klachten van geschrokken leden, weer van SPnet gehaald. De partij bevestigt dat het „aanpassingen heeft gedaan” en „enkele namen heeft weggehaald”.

Accounts gecheckt

Het SP-bestuur zou ook van een groep leden gecheckt hebben of ze een account hebben op de CP-site. Het platform zegt dat dit computervredebreuk en oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens is. Het spreekt op de eigen site van „Stasi-praktijken”.

Diyar Jassim, organisatiesecretaris van de SP in Amsterdam, ontdekte dat ze ‘getarget’ is door de partij en twitterde donderdag naar partijsecretaris Hoekstra: „Hey @arnouthoekstra, voor het vervolg: je kan me ook bellen als je denkt dat ik lid ben van CP. Zo werkt dat toch in onze club?”

De partij zegt in een reactie dat alle gebruikte informatie afkomstig is „uit openbaar toegankelijke bronnen”.

Het steekt leden dat ook ‘De Groep’ een aantal keren in het feitenrelaas wordt genoemd. Dit is een groep SP’ers die zich in 2018 buiten de officiële partijkanalen organiseerde en kritisch is over het volgens hen naar rechts schuivende migratiestandpunt van de partij. De Groep staat los van het Communistisch Platform, sommige leden denken daarom dat de partijtop alle interne critici wil intimideren. Oud-voorzitter van Rood Arno van der Veen twitterde donderdag: „Spreek je jezelf uit, dan kun je een boos telefoontje van een of meerdere bestuursleden verwachten.”

De vraag is hoeveel SP-afdelingen vrijdag op de partijraad de harde lijn van het bestuur steunen. Het voorstel voor het instellen van een commissie en het voorlopig stoppen met Rood lijkt niet de verzoening waar de initiatiefnemers van SP voor Rood op hoopten. Rood liet donderdag weten dat „het aannemen van dit voorstel in de weg staat van verzoening en het vinden van een gezamenlijke oplossing”.