Chaos troef bij inschrijving in bedrijvenregister UBO

„Er is sprake van complete chaos en willekeur”, stelt notaris Paul Kok.

„Het UBO-register staat nog in de kinderschoenen, terwijl de Kamer van Koophandel hier jaren de tijd voor heeft gehad”, aldus fiscalist Inge Nijmeijer.

„Er is een proces geboetseerd waar weinig van klopt en dat ondernemend Nederland heel erg veel tijd gaat kosten”, zegt ondernemer Gerrit Duran. Hij heeft de verplichte inschrijving in het UBO-register na twee maanden nóg niet rond en wordt naar eigen zeggen steeds van het kastje naar de muur gestuurd.

In de strijd tegen witwaspraktijken en andere financiële criminaliteit viel het een aantal jaren geleden steeds meer op dat criminelen wél erg eenvoudig onzichtbaar konden blijven, door zich te verstoppen achter een wirwar aan vennootschappen.

In 2015 besloot de EU daarom dat lidstaten een register met ‘uiteindelijke belanghebbenden’ van ondernemingen en rechtspersonen moesten gaan bijhouden. Het Nederlandse kabinet bracht het optuigen en bijhouden van dit Ultimate Beneficial Owner-register (UBO) onder bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Notarissen waarschuwen dat de ‘chaos’ bij UBO de oprichting van bedrijven vertraagt

Het UBO-register werd, na herhaald uitstel, eind september eindelijk gelanceerd. Sindsdien moeten alle nieuwe ondernemingen hun UBO’s direct registreren. Bestaande bv’s, nv’s, stichtingen en andere rechtspersonen met inschrijfplicht hebben tot maart 2022.

Gerrit Duran wilde niet zo lang wachten. „Ik wilde me als braafste jongetje van de klas meteen inschrijven.” De ondernemer ontwikkelt en produceert geluidssystemen voor evacuatie van tunnels en stations. Zijn bedrijfsstructuur is hetzelfde als die van bijna alle ruim 200.000 directeur-grootaandeelhouders (dga’s) in Nederland: een holding met enkele werkmaatschappijen (bv’s) eronder.

Twee maanden bezig

Volgens de wet moet iedere persoon die meer dan een kwart van de zeggenschap of de aandelen heeft als UBO worden opgegeven. Bij Duran is dat simpel: hij is van vier van de vijf bv’s enig aandeelhouder en UBO. Hij verwachtte dan ook snel klaar te zijn. „Maar ik ben al twee maanden bezig en heb het idee dat niemand bij KvK en overheid weet hoe de inschrijving nu echt moet.”

Bij de online inschrijving voor het UBO-register is het onmogelijk om een bedrijfsstructuur in één keer op te geven. Duran moest dus zijn holding en elk van de onderliggende bv’s via de KvK-website afzonderlijk inschrijven. Dat doe je door via DigiD in te loggen, een trits documenten te uploaden, een formulier in te vullen en 1 cent over te maken via iDeal.

Twee weken daarna ploften er KvK-brieven bij Duran op de deurmat. Zijn registratie als UBO van de holding en twee bv’s was geaccepteerd, maar die voor de overige vennootschappen geweigerd. „Dat vond ik nogal merkwaardig, want ik verschafte voor deze vier bv’s dezelfde soort documenten.”

Duran trok aan de bel. Een KvK-medewerker vertelde hem dat hij zich persóónlijk als bestuurder bij de bv moest inschrijven, niet de holding. Dat vond Duran bizar: het idee achter bedrijfsstructuren als de zijne is juist dat de directeur-grootaandeelhouder alleen persoonlijk bestuurder van de holding is, en niet van de bv’s. Dat hij bij zijn twee andere bv’s wél als UBO geaccepteerd was, had volgens de KvK-medewerker niet mogen gebeuren. Ingetrokken werden deze registraties echter niet.

‘Website wordt verduidelijkt’

Duran zocht het hogerop en benaderde onder meer Financiën, dat verantwoordelijk is voor de UBO-wetgeving. Het ministerie liet na ruggespraak met de KvK weten dat „de communicatie op de website zou worden verduidelijkt”.

Maar duidelijker is het voor Duran niet geworden. Terwijl het ministerie aangeeft dat hij ‘nee’ moet aanvinken bij de vraag of de UBO enig aandeelhouder is, moet hij van de KvK juist ‘ja’ invullen. „Het proces is zo knullig als het maar zijn kan.”

Een oude vacature van Tempo Team leert dat ervaring of kennis van bedrijfsstructuren niet was vereist

Notaris Wessel Bosse van Bosse Meilink Notariaat bevestigt dat bedrijfsstructuren als die van Duran zeer gebruikelijk zijn. „Men zegt wel eens: ‘één bv is geen bv’. Eigenlijk heeft iedereen een holding met werkmaatschappijen eronder.”

Juist bij deze getrapte bedrijfsstructuren doen zich problemen voor bij het UBO-register, constateert Bosse. „Er bestaat veel onduidelijkheid over welke documenten je moet deponeren, Van de medewerker die je treft, hangt af of jouw documenten worden geaccepteerd. Wij stuiten met ons kantoor dagelijks op KvK-medewerkers die verschillende antwoorden geven. Dat is arbitrair en zou niet moeten.”

Volgens Bosse wreekt zich hier dat Nederland geen centraal aandeelhoudersregister kent. Een register zoals dat van het Kadaster, dat alle eigendom van vastgoed en grond registreert, zou de UBO’s van Nederlandse vennootschappen meteen duidelijk maken. Nu moet voor het UBO-register per definitie worden uitgegaan worden van documenten die minder rechtszekerheid bieden. Zoals een akte van oprichting zijn – die niets zegt over de huidige aandeelhouder – of een door het bestuur opgesteld aandeelhoudersregister.

Verontrustende berichten

Nadat zij van klanten verontrustende geluiden over het UBO-register had gehoord, nam Inge Nijmeijer van Berlo & Nijmeijer Accountants & Fiscalisten zelf de proef op de som. Ze registreerde haar eigen bedrijf in het UBO-register en ontving een afwijzing. De KvK-website vermeldt dat je de UBO kan aantonen door een uittreksel van het aandeelhoudersregister mee te sturen. Dit register houdt het bestuur van de onderneming bij, dat ook uittreksels daarvan verstrekt. Aangezien Nijmeijer bestuurder én aandeelhouder is, stuurde ze het door haarzelf opgestelde uittreksel van het aandeelhoudersregister in. De inschrijving werd afgewezen met als reden: „Zelf opgestelde UBO-verklaringen mogen niet geaccepteerd worden.”

De KvK stuurde een link mee naar haar website met documenten die wél geaccepteerd worden. Maar daar staat als eerste een uittreksel van een aandeelhoudersregister vermeld. Nijmeijer: „Ik heb het idee dat er een batterij mensen is aangenomen die deze materie compleet niet begrijpt.”

De KvK stelt dat het de afgelopen maanden 35 extra mensen aannam vanwege de lancering van het UBO-register. Een oude vacature online van uitzendbureau Tempo Team leert dat ervaring of kennis van bedrijfsstructuren niet was vereist. Mensen zouden ‘on-the-job’ leren. Er werd gerekruteerd op MBO 4-niveau. Dat is een aanzienlijk contrast met het HBO en WO-niveau dat banken vragen voor de duizenden customer due dilligence-medewerkers die zij na de ING-witwasaffaire in dienst namen om klanten en transacties te screenen. De KVK wijst erop dat alle medewerkers een interne opleiding hebben gehad. Voor complexe inschrijvingen heeft het „meer ervaren medewerkers” achter de hand die kunnen assisteren.

Noodkreet notarissen

Notaris Kok van Lingewaerd Notarissen plaatste een noodkreet over het UBO-register op LinkedIn. Die kreeg in no-time meer dan honderd likes en vele instemmende reacties van collega-notarissen. Ze hebben bij de KvK geen flauw idee welke documenten ze moeten hebben en geven dat ook niet duidelijk aan,” licht Kok toe. „Er heerst complete willekeur in welke documenten worden geaccepteerd.”

Zo heeft zijn kantoor een speciale scanner voor identiteitsbewijzen die de chip uitleest en een gewaarmerkt rapport opmaakt. Dat wordt door KvK niet geaccepteerd omdat het geen paspoortkopie is. „Dat klopt, het is vijftien keer veiliger.”

Net als notaris Bosse waarschuwt hij dat de “chaos” bij het UBO-register de oprichting van bedrijven vertraagt. Voor nieuwe rechtspersonen geldt namelijk dat zij pas na inschrijving in het UBO-register kunnen worden opgenomen in het handelsregister om een KvK-nummer te krijgen. „Voorheen kon je binnen een dag je organisatie inschrijven, nu duurt dat soms weken. Als bedrijf in oprichting kan je niks, want je hebt een KvK-nummer nodig om een bankrekening te openen.”

Voor fiscalist Nijmeijer zijn haar ervaringen reden om klanten aan te raden om te wachten met inschrijving in het UBO-register tot er een beter systeem is en de medewerkers beter zijn ingewerkt. De KvK stelt desgevraagd juist „een hausse” aan inschrijvingen op het laatste moment te willen voorkomen. Hoewel de deadline in maart 2022 is, schrijft de KvK daarom wekelijks duizenden ondernemingen en rechtspersonen klemmend aan om binnen zes weken hun UBO’s te registeren.

„Wij hebben geleerd van de afgelopen periode en op verschillende punten verbeteringen doorgevoerd en dat blijven we doen waar nodig”, stelt de KvK in een reactie. De door inschrijvers ervaren willekeur over welke documenten geaccepteerd worden, noemt de KvK „niet wenselijk. Omdat er veel verschillende UBO-inschrijvingen zijn en een grote groep UBO-medewerkers, kunnen UBO-opgaven verschillend worden geìnterpreteerd. Het blijft mensenwerk” .

De KvK stelt dat het de informatie op de website, het inschrijfsysteem, de handleiding voor notarissen en de werkinstructies voor medewerkers verbetert. „Dat is een continu proces.”