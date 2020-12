Bij de H&M in Rotterdam Alexander pas ik zonnebrillen. Hm. Laat maar. Ik zoek verder en koop iets anders. Buiten op straat voel ik iets op mijn hoofd. Een zonnebril is moeiteloos de detectiepoortjes gepasseerd. Mijn hoofd stak erboven uit.

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden.