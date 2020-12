Blauwe ogen

De goddelijkheid die de visser zichzelf toekent, smeekt om een tempel van uitverkorenen. De wereld raakt niet ontsteld als je haar met een opgezwollen zee-avontuur verrijkt en dit vervolgens ‘episch’ noemt. Maar het is voor de visser steeds weer een trede omhoog op de ladder die naar de hemel voert. Daarom is het zo belangrijk dat de-man-met-de-hengel één les nooit mag vergeten: het kan niet altijd kaviaar zijn.

Maar toch, van Ibiza, het magische eilandje te midden van die oogverblindende Mediterranée, het centrum van kunst en beschaving, waar in vroegere tijden de tonijnen en marlijnen als vlammende meteorietenzwermen door het water joegen, van dit oord verwacht je toch minstens één jackpot per dag.

Ik deed wat ik moest doen. Des avonds ’t tuig prepareren/de wapens goed insmeren/het aas in dikke stukken invriezen/de wekker voor ’t krieken laten niezen. En telkens als ik aan die hemelse cala stond en m’n kajak te water duwde hoorde ik mezelf fluisteren: „Dit wordt een grote dag, Mo.”

Maar, o bitter lot, de vleespotten van Egypte klonken nog holler dan het partijkantoor van FVD. Zo was ik zes ochtenden lang voorbereid op ’t ergste, strijd op leven en dood, rukken en sjorren tot je rug bezwijkt... en dan thuiskomen, mat en gammel, met drie gupjes in een veel te grote emmer. Drie gupjes die me zielig aankeken met van die oogjes – m’n hart brak!

Wat ik die kieuwkrengen ook voerde, sardienfilets, blokjes sepia, schijfjes makreel, voor elke godenspijs haalden ze hun neus op.

List richt meer uit dan domme durf, dacht ik. Sluwe lijnmontages flanste ik in elkaar, wapperlijnen met felle kraaltjes, bontgeveerde paternosters, zilveren lepels, pilkers, spinners schitterden boven het zand; van alles kriskraste door het water, maar geen ene zwendel, haakje of smaakje, niets kon ze een rad voor ogen draaien.

Aan het eind van de week zag ik m’n droom in duigen vallen. Woelend in bed bleef één vraag mij plagen: wat gaat hier mis?

Ik doorploegde sites en fora, surfte me ongans op het web, appte m’n vismaten de huid vol, en langzaam maar zeker borrelde het antwoord omhoog: de Middellandse Zee is een dode zee. Jawel, ik zocht een snoek op zolder!

Deze magnifieke azuurzee, die naar je wuift als een meermin met blauwe wimpers, dit water is zo allejezus leeggevist en intussen zo smoezelig vanwege de nitraten en fosfaten, dat wie nog een behoorlijke vis-aan-de-dis wenst een met staaltuig uitgedoste kotter voorbij de horizon moet navigeren – sta je daar met je opblaaskajakje! Ja, mensen, een ploertig feit, geloof de zee niet op haar blauwe ogen. Eén troost: al die schurken met hun dikke villa’s aan de Côte d’Azur, die drinken daar hun Rémy Martin aan een open riool, haha!