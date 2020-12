Valéry Giscard d’Estaing: aristocraat van wie Frankrijk nooit echt is gaan houden (1926-2020)

Twee keer bezorgden de Franse kiezers Valéry Giscard d’Estaing, woensdag op 94-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van Covid-19, een pijnlijke nederlaag waar hij het de rest van zijn leven moeilijk mee zou houden.

De eerste keer was op 10 mei 1981, bij presidentsverkiezingen die hem een tweede regeerperiode van zeven jaar hadden moeten brengen. De Fransen kozen in weerwil van de peilingen voor de socialist François Mitterrand, in veel opzichten de tegenpoot van de rechts-liberale aristocraat die het land sinds 1974 ondanks zichzelf verder moderniseerde. Giscard zelf, door de evenmin erg volkse Mitterrand in de campagne een „monarch” genoemd, leek nog het meest verrast.

Het beeld uit die dagen dat veel Fransen nog altijd helder voor de geest staat, is zijn met gevoel voor dramatiek geënsceneerde afscheidstoespraak in het Élysée. „Dat de voorzienigheid over Frankrijk moge waken”, zegt hij aan het eind van dat verhaal, waarna hij gedurende zeven zwijgzame seconden indringend in de camera staart.

Na de woorden „au revoir” staat hij op en schrijdt de zaal uit. Op de bijkans eindeloze klanken van een complete Marseillaise – waarvan nochtans door Giscard zelf per decreet het tempo werd versneld – is minutenlang nog slechts een lege stoel in beeld. „Laten we de waarheid zeggen”, schrijft hij in zijn autobiografie Le Pouvoir et la vie (2006). „Ik had nooit gedacht aan verlies.”

Europese ‘grondwet’

De tweede keer dat de Fransen Giscard bruuskeerden, was op 29 mei 2005, toen een meerderheid van de kiezers per referendum tegen de Europese ‘grondwet’ stemde – zíjn grondwet. Vanaf 2002 had hij als voorzitter van de Europese Conventie de leiding over de onderhandelingen voor een nieuw verdrag dat verdere Europese integratie een juridische basis moest geven. Het had de kroon op zijn Europese carrière moeten worden.

Het was een publiek geheim dat hij daarna de eerste voorzitter van de Europese Raad had willen worden, ‘president’ van Europa. Sinds zijn presidentschap was hij bevriend met ex-bondskanselier Helmut Schmidt; samen stonden ze aan de basis van wat de euro werd. Europees aartsvader Jean Monnet noemde hij altijd een van zijn grote politieke voorbeelden.

Maar het mocht niet zo zijn. Zijn rechtse aartsrivaal Jacques Chirac schreef, net als Nederland, een referendum uit – „een goed idee, mits het antwoord ‘ja’ is”, vond Giscard, maar de Fransen stemden het verdrag weg. Dat was, meende hij tot in zijn laatste interviews, vooral om af te rekenen met het beleid van Chirac. Het verlies van destijds wist hij in dat soort gesprekken ook weer behendig en overtuigend in zijn voordeel te benutten.

Hij vond zichzelf, zei hij eind 2019 tegenover een groepje Europese correspondenten, de „man die Brexit mogelijk maakte”: in het gesneefde verdrag was immers voor het eerst de mogelijkheid van vertrek uit de EU opgenomen. ‘VGE’, zoals veel Fransen hem noemden, had in een pamflet toen net gepleit voor een Europa waarin de lidstaten die aan de basis van de Europese samenwerking stonden weer het voortouw zouden nemen.

Oud maar nog altijd scherp

Tot nog maar enkele maanden geleden was de oude maar nog altijd erg scherpe Giscard een veel geziene gast in de Parijse politieke binnenwereld. De voor Franse begrippen boomlange oud-president zat nog regelmatig in tv-programma’s om zijn commentaar te geven op actuele kwesties, hij kwam opdagen als lid van de Académie Française (het literaire erecollege waarvan hij op grond van een ietwat futiel liefdesromannetje in 2003 lid werd) en hij zat consequent aan bij de Constitutionele Raad, het hoogste Franse rechtsorgaan, waar oud-presidenten hun zetel hebben.

Een langere carrière in dienst van de Franse republiek was haast niet voorstelbaar. Behalve oud-president was Giscard onder andere oud-minister, oud-parlementslid (ook nog ná zijn presidentschap), voormalig Europarlementariër, oud-burgemeester en oud-departementsvoorzitter.

De Europeaan Giscard d’Estaing werd in 1926 geboren in het Duitse Koblenz, op dat moment onder Franse bezetting. Zijn vader werkte er voor het ministerie van Financiën. Bij terugkeer in Frankrijk doorliep hij de meest prestigieuze elitescholen van de republiek: het Lycée Janson de Sailly in Parijs, de École Polytechnique en bestuurdersopleiding ENA. Met dat cv lag een publieke carrière voor de hand.

In 1956, dertig jaar was hij pas, volgde het zondagskind zijn grootvader op als parlementslid in de Puy-de-Dôme, het vulkaangebied in de Auvergne, en al drie jaar later, onder De Gaulle, werd hij staatssecretaris voor Financiën. Op zijn 35ste, in 1962, was hij de jongste minister van Financiën die Frankrijk tot dan toe kende.

Nog altijd is het eerste jaar van Giscards presidentschap, 1974, het laatste waarin Frankrijk begrotingsevenwicht noteerde

Na de plotselinge dood van Georges Pompidou in 1974 stelde hij zich kandidaat voor het presidentschap namens de Fédération Nationale des Républicains Indépendants (FNRI), een rondom hem gevormde pro-Europese partij die zich on-Frans ‘liberaal’ noemde. De koele aristocraat – zijn beide ouders zijn van adel en brachten een kasteel in – wilde Frankrijk „diep in de ogen kijken”, zei hij in een campagne die persoonlijker was dan de Fransen gewend waren.

Maar de ‘Franse Kennedy’ had een strenge boodschap. Na dertig jaar economische bloei onder De Gaulle, les trente glorieuses, was onder Pompidou de klad erin gekomen: de werkloosheid liep op, de Franse industrie verloor marktaandeel en zo kort na de bijna-revolutie van 1968 bleef de Franse samenleving „gespannen”, zei hij.

Als president hoopte hij met steun aan het bedrijfsleven de werkgelegenheid voor jongeren te verbeteren. De oliecrisis leerde hem dat Frankrijk voor zijn energievoorziening onafhankelijker moest worden: de onder De Gaulle begonnen bouw van kerncentrales werd door Giscard versneld en leidde ertoe dat Frankrijk als enige land in de wereld (nog altijd) bijna geheel op nucleaire stroom draait.

Dankzij die goedkope elektriciteit kon onder Giscard de vooruitstrevende ontwikkeling van het hogesnelheidsnet voor treinen beginnen. Maar het land ging met alle investeringen steeds meer „boven zijn stand” leven, oordeelde premier Raymond Barre in 1976. Nog altijd is het eerste jaar van Giscards presidentschap, 1974, het laatste waarin Frankrijk een begrotingsevenwicht noteerde.

Politieke persoonlijkheidscultus

Echt nieuw was zijn politieke stijl, zijn manier van communiceren. Om zijn bevoorrechte afkomst zo veel mogelijk te maskeren, liet hij zich graag onder de mensen fotograferen: accordeon spelend, in short badend in zee, voetballend of skiënd. Hij presenteerde zijn vrouw Anne-Aymone als een soort first lady – in Frankrijk zeer ongewoon – met wie hij tijdens de traditionele nieuwsjaarstoespraak samen op televisie rond het haardvuur in het Élysée verscheen.

Het was volgens critici het begin van een politieke persoonlijkheidscultus die tot op de dag van vandaag voortduurt en waaraan vooral de huidige president, Emmanuel Macron, schatplichtig is.

Het presidentschap van Giscard, dat volgens Macron Frankrijk „getransformeerd” heeft, werd aan het eind overschaduwd door verschillende schandalen waarvan de affaire rond de door Giscard aangenomen diamanten van dictator Bokassa de meest bekende is.

In Frankrijk zelf zal Giscard niet zozeer herinnerd worden om zijn economische liberaliseringen, maar om die op maatschappelijk gebied, in het bijzonder voor vrouwenrechten: tijdens zijn presidentschap loodste minister Simone Veil het recht op abortus door het parlement, de mogelijkheid om te scheiden werd versoepeld en de leeftijd voor volwassenheid ging naar achttien jaar.

Dat laatste deed hem volgens kiezersonderzoek in 1981 ook de das om: de vele jonge Fransen die in 1981 voor het eerst mochten stemmen, kozen niet voor hem, maar voor de linkse Mitterrand.

