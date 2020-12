Als je het pensioen meerekent, valt de ongelijkheid wat lager uit

Huizen, bedrijven, beleggingen, spaargelden. Als je alle bezittingen van huishoudens bij elkaar optelt, is het qua welvaart behoorlijk ongelijk verdeeld in Nederland. Wie jarenlang de discussie over de wereldwijde scheve verhoudingen volgde, werd steeds met het feit om de oren geslagen dat Nederland plek twee bezet van de landen met de grootste vermogensongelijkheid, net achter de VS.

Maar dit blijkt net wat anders te liggen, zo leert een nieuwe berekening van statistiekbureau CBS. De vermogensongelijkheid in Nederland is minder groot dan gedacht. De sleutel: de enorme pensioenpot. Jarenlang werd die namelijk niet meegeteld bij de ongelijkheidsberekeningen. Dat leek logisch: pensioenen zijn gestold vermogen. Ze zijn niet direct opeisbaar. Pas als iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, komt het in delen vrij. Het is bovendien niet overdraagbaar.

Maar tegelijkertijd zorgde het voor kromme vergelijkingen tussen landen. Nederland staat wereldwijd bekend als een van de landen met de meest gedegen pensioenstelsels. Veel andere landen hebben niet zo’n systeem. En wie niets parkeert voor later, creëert automatisch meer spaar- of andersoortig vermogen. En dus vertekenden de cijfers altijd een beetje.

Ongelijkheid minder groot

De nieuwe berekening van het CBS trekt die welvaartsongelijkheid weliswaar niet recht, hij wordt wel een beetje minder scheef. Het totale Nederlandse pensioenvermogen voor huishoudens bedroeg in 2018 - het jaar waarover het CBS de berekening heeft gemaakt - zo’n 1,2 biljoen euro. Dat komt neer op ruim 150.000 euro per huishouden. De pensioenpot maakt daarmee bijna de helft uit van het totale vermogen van huishoudens in Nederland (2,7 biljoen euro).

Aangezien Nederlanders er gedurende hun werkende leven niet direct over kunnen beschikken, wordt het pensioenvermogen niet meegeteld. Doe je dat inderdaad niet, dan bezit de rijkste 10 procent van de bevolking in 2018 bijna tweederde van het totale vermogen: 62 procent om precies te zijn. Reken je die 1,2 biljoen euro aan pensioenen wel mee, dan bezit de rijkste tien procent nog 48 procent van het totale vermogen.

Pensioenvermogens groeien laatste jaren

Ook als je kijkt naar een andere indicator voor de grootte van de verschillen, de gini-coëfficiënt, is de kloof iets minder groot. De gini-coëfficiënt loopt van nul tot één. Bij nul is al het vermogen gelijk verdeeld, bij één bezit één huishouden alles. In 2018 was lag getal exclusief pensioenen op 0,77 en inclusief pensioenen op 0,65.

Gekeken naar verschillen over generaties loopt de ongelijkheid bij 55- tot 65-jarigen het hardst terug. Wie jong is, heeft nog nauwelijks pensioen opgebouwd. Voor bijna-pensionado’s ligt de gini-coëfficiënt in de nieuwe berekening op 0,54. Zonder pensioenen is dat 0,72.

Wie de nieuwe cijfers afzet tegen andere landen ziet dat Nederland dan zakt van plek 2 naar plek 12 op de lijst van landen met de grootste ongelijkheid, net achter Frankrijk. Denemarken is dan de nieuwe nummer twee.

Zoom je nog verder in op de rijkste 1 procent van de bevolking, dan veranderen de verhoudingen ook. Zonder de pensioenen bezitten de allerrijksten 25 procent van het totale vermogen. Maar inclusief pensioenen wordt dat nog 15 procent. In 2013, op het dieptepunt van de huizenmarkt tijdens de vorige crisis, bezat de rijkste 1 procent 27,6 procent van het vermogen. Dus de ongelijkheid neemt de laatste jaren al iets af.

Lees ook: De rijkdom in Nederland groeit, maar alleen voor wie een huis bezit

Motor achter de teruglopende ongelijkheid is de stijging van de huizenprijzen. Daarvan profiteert vooral de middenklasse. Bijna 60 procent van de Nederlanders bezit een eigen huis. Voor de allerrijksten vormt huizenbezit een veel kleiner deel van hun totale bezit dan voor de meeste van de vier miljoen huishoudens in Nederland met een eigen woning.

De verwachting is dat deze ontwikkeling doorzet: de laatste twee jaar stegen huizenprijzen nog verder. Dat effect heeft ook een keerzijde: de groep die geen eigen woning bezit, ziet de ongelijkheid groeien.