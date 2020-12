Ga wandelen, en zoek de grens eens op

Midden in het weiland sta ik met mijn ene voet in het buitenland, met de andere in Nederland. Het gras onder beide voeten is hetzelfde.

Een boer zwaait vanaf zijn tractor. Ik wil hem vragen: hoe zag het er hier 26 jaar geleden uit? Sinds 1994 bestaat de grens met België alleen nog op papier. Stond er toen een hek? Maar hij rijdt hard door.

Het lopen langs grenzen heeft iets fascinerends. Soms zijn het natuurlijke barrières: een rivier of een heuvelrug. Maar vaker kwam de mens eraan te pas. Over een kaart werd een rechte lijn getrokken. De mensen aan de andere kant werden opeens ‘zij’ in plaats van ‘wij’.

In de buurt van Ameide raakte ik twee jaar geleden vlak voor de jaarwisseling aan de praat met een boer die in zijn weiland mollen aan het vangen was. Nu is het nog Zuid-Holland, zei hij, volgende week Utrecht. Hij begreep niet helemaal wat het verschil zou zijn.

Hier, vlak bij het Zeeuwse Heille, in een polder met kreken, is na 190 jaar nog steeds niet te zien wat nu het verschil is tussen de ene kant – Nederland – en de andere – België. Honderden kilometers oostelijker denk ik hetzelfde. Wat maakt nu de kerk van het Limburgse Neeritter Nederlands en het kasteel, twee passen over de grens, Belgisch? Ook van die kant van de grens komen mensen aangefietst als de Volendamse visboer zijn kraam op de Schepenhof neerzet.

Gietijzeren grenspaaltjes

Ik loop van Sluis bij de Noordzee naar Thorn aan de Maas in Limburg, over het Grenslandpad. Ruim 370 kilometer langs, soms op of zo dicht mogelijk bij de grens. Soms er een paar kilometers overheen (de quarantaineregel die nu wederzijds geldt, gold niet toen ik er vorig jaar en dit jaar aan het begin van de zomer liep). Dicht bij het buitenland, zonder in coronatijd het eigen land al te ver te verlaten.

Witte gietijzeren paaltjes markeren de grens. Bij Vaals, in Limburg, staat nummer 1. Ten zuiden van Cadzand, aan de Noordzee, nummer 369. Aan de ene kant de Nederlandse leeuw, aan de andere de Belgische. Ertussen het jaartal 1843, toen de grens werd vastgesteld.

In het weiland staat nummer 354, op zo’n tien kilometer van Sluis. Even buiten het vestingstadje ben ik ongemerkt al overgestoken naar België, de slagboom langs de Damse Vaart zag ik niet aan voor de grens. Met een trekpontje stak ik de vaart over, de wegwijzer aan de overkant wijst niet alleen naar Thorn, maar ook naar het Zuid-Franse Nice, via de Grand Route 5. Europa is niet alleen via snel- en spoorwegen met elkaar verbonden.

Wandelen in coronatijd Wandelen vraagt in coronatijd enige aanpassing. Omdat de horeca gesloten is, is het zaak om zelf proviand mee te nemen. Een thermosfles met iets warms om te drinken én iets om op te zitten, om koude en natte billen te voorkomen. Dat kan gewoon een regenjas zijn of een opvouwbaar kussentje. Denk ook aan water. Hoeveel is afhankelijk van het aantal kilometers en je eigen behoefte. Het Grenslandpad is 372 kilometer lang en loopt van Sluis in Zeeuws-Vlaanderen naar Thorn in Limburg. Een groot aantal etappes is als dagtocht (tien tot twintig kilometer) te doen. In de meeste dorpen stoppen bussen, hoewel niet altijd frequent. Je kunt het pad ook in één keer lopen, onderweg zijn genoeg kleine hotels en b&b’s om te stoppen en de volgende dag door te trekken. Dat kost je iets minder dan drie weken. Niet alle etappes zijn geschikt voor kleine beentjes, omdat het lijnwandelingen zijn. Maar je kunt ook prachtige familievriendelijke rondwandelingen maken in het Markiezaat bij Bergen op Zoom, op de Oude Buisse Hei en op de Koningssteen. Je hebt geen speciale schoenen nodig om te wandelen, maar denk eraan dat zand- en graspaden modderig kunnen zijn. Voor België geldt ‘code oranje’, niet-noodzakelijke reizen worden door de Nederlandse overheid afgeraden. De Belgische overheid staat (wandel)reizen van minder dan 48 uur wel toe. Controleer voor vertrek hoe een etappe van het Grenslandpad loopt. Veel etappes blijven aan de Nederlandse kant van de grens. Na Thorn kun je natuurlijk doorlopen, onder meer over het Pelgrimspad naar Maastricht, het Krijtlandpad naar Vaals. En weer naar het noorden langs de Duitse grens, over het Pieterpad en het Noaberpad naar Nieuweschans. Meerhierover lees je op de website van Wandelnet.

Vlak na paal 354, bij Aardenburg, ben ik weer in Nederland. Het is de oudste stad van Zeeland, met de oudste kerk van Zeeland. In het hotel naast de Kaaipoort hoor ik om acht uur ’s avonds de klokken luiden, van oudsher het teken dat de stadspoorten sluiten. Het is een protestantse kerk, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden veroverde Aardenburg al vroeg in de Tachtigjarige Oorlog. De grens hier is min of meer die van de Staats-Spaanse Linie tussen protestanten en katholieken.

De volgende dag gaat de tocht eerst voort door manshoog gras, over talloze hekken en langs koeien die niet opzij willen. Toen de Belgen in 1830 de onafhankelijkheid uitriepen, sloten de Nederlanders de stuwen en sluizen die de Zeeuwse polders drooghielden af. Aan de Belgische kant werd het Leopoldkanaal gegraven, om het water weg te krijgen. Voor de wandelaar betekent dat vooral kilometers rechtdoor lopen, langs een kaarsrechte waterweg. Het is niet het stuk waar ik het meest van geniet.

Aan het einde komt de grens hard binnen. Bij Isabellahaven staat een monument voor de Dodendraad, het hekwerk dat de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog bouwden om deserteurs en vluchtelingen naar het neutrale Nederland tegen te houden . Met 2.000 volt. Zo’n duizend mensen vonden er de dood. Een paar meter verderop, op een boom, een hakenkruis. ‘Rot op Belg’, staat ernaast gekalkt. Nabijheid betekent niet altijd vriendschap.

Het pad verlaat hier de grens. Als wandelaar kun je bij Doel de Schelde niet oversteken. Via Terneuzen en de Westerscheldetunnel loopt de route door de uitgestrekte aardappel- en uienvelden en de boomgaarden van Zuid-Beveland van de Westerschelde naar de Oosterschelde, om na Bergen op Zoom weer af te zakken naar België.

Illustratie Claudia van Rouendal

Quarantainestallen

Van plat land, weidse uitzichten en klei gaat het naar heuvelachtig en veen. En bos, heerlijk veel bos. Twee vrouwen zitten op een bankje bij een nagemaakt grenshuisje. Ze wonen aan weerszijden van de grens en vertellen dat voor 1994 iets verderop vrachtwagens werden ingeklaard. Bij Essen zijn die sporen nog goed te zien. Daar staan de oude quarantainestallen waar vee werd onderzocht voor het de grens met Nederland over kon.

De grens is ook op een andere manier zichtbaar. Aan Belgische kant hangen de elektriciteits- en telefoonkabels boven de grond, de baksteen van de huizen is anders, de ramen ook. Nederland begint vaak met een gebods- of verbodsbord, liefst – zoals bij grenspaal 241 – ook nog met prullenbakken en een ANWB-paddenstoel of wandelknooppunt.

Het landschap wordt steeds glooiender, de route heeft steeds meer zandpaden. „Ik heb een altijddurende heimwee naar hei en masthout”, staat er op een kei op de Oude Buisse Heide. Het zijn de woorden van Vincent van Gogh, die hier vlakbij in Zundert opgroeide. Verderop staan gedichten van Henriëtte Roland Holst, die deze hei schonk aan Natuurmonumenten.

Steeds vaker vind je hier kapelletjes en kruisbeelden langs de kant van de weg. Bij Dreef baan ik me ’s ochtends vroeg een weg door bedauwd gras. Kikkers kwaken in vennetjes, een ree kruist mijn weg.

Ook in de Baronie van Breda loop je regelmatig onbewust de grens over. Geen wonder dat er altijd is gesmokkeld. Rond 1870 was zout de meest begeerde waar uit België: door de accijns was het in Nederland drie keer zo duur als in België. Een halve eeuw later ging margarine de Nederlandse kant op, daarna illegaal gestookte alcohol. Nu gaat het om zwaar vuurwerk en drugs.

Het pad kruipt weer weg van de grens, door de Chaamse Bossen gaat het naar Breda, dan naar Alphen. Het plein met lindes geeft daar het gevoel in het buitenland te zijn.

Uren zonder iemand te zien

Bij het klooster van Nieuwkerk, de plek waar al eeuwenlang een grenskapel is, staan hekken. ‘Enkel essentiële verplaatsingen’, gebiedt de Vlaamse overheid. Maar in het bos verderop staat niets en loop ik toch België even binnen. Coronaproof is het zeker, ik loop uren zonder iemand tegen te komen. Bij een eenzame boerderij klop ik aan voor water.

In De Kempen begon in 1830 de Belgische opstand. Militairen, veelal van boven de rivieren, werden ingekwartierd bij boerenfamilies. Ze zouden zo hebben geklaagd over de armzalige omstandigheden, dat ze de dorpen, waaronder Eersel en Reusel, spottend de bijnaam Acht Zaligheden gaven. De plaatselijke bevolking zag het als een geuzennaam.

Eersel ís zalig, met een muziektent op de markt, cafeetjes rondom. Mijn hotel bij Reusel is minder idyllisch. Het ligt in het midden van de grensweg, met aan de ene kant het verkeer naar België en de andere kant naar Nederland. Zo zijn er meer pleisterplaatsen precies op de grens, voor Herberg ’t Wilde Zwijn bij Witrijt staan zelfs twee grenspalen. Op het terras wordt de volksaard zichtbaar: de Belgen met mondkapje, de Nederlanders die met de serveerster in debat gaan of tafels aan elkaar geschoven mogen worden.

Het Grenslandpad wijkt weer van de grens af, richting Valkenswaard. Terug naar het zuiden, naar het trappistenklooster De Achelse Kluis. De grens loopt dwars door de refter. Dan een aantal uur door België, naar Stamproy in Limburg.

Na Stamproy snap je niet aldoor meer waarom de grens loopt zoals hij is getrokken. Een klein deel van Neeritter, waaronder bijna de hele Manestraat, vielen in 1843 aan België toe. De rest van Neeritter, met een klein gedeelte van de Manestraat, werd Nederlands.

Door gaat het, het einde is na 370 kilometer in zicht: de kerktoren van Thorn, het witte stadje. Over de keien tussen de witte huizen slenteren toeristen. Maar de grenswandelaar gaat nog even verder, natuurgebied de Koningssteen in. Tussen de grazende konikpaarden en hooglanders in staan nog zes witte grenspalen, bij de meest natuurlijke grens met België: de Maas.

