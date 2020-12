World beating Britten gaan volgende week al vaccineren

De gehele coronacrisis laaft premier Boris Johnson zich aan superlatieven, vergelijkingen met de ontberingen van de Tweede Wereldoorlog en bombastische retoriek. Voor het eerst krijgt de premier gelijk.

Het Verenigd Koninkrijk is world beating. De Medicines and Healthcare products Regulatory Authority (MHRA) heeft als eerste toezichthouder wereldwijd het coronavaccin van het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNtech goedgekeurd. Het Britse ministerie van Volksgezondheid hoopt volgende week al de eerste prikken in Britse bovernarmen te zetten, zodra de eerste lading van 800.000 doses binnen is.

Eigengereid goedkeuren

Het snelle handelen is een Brexit-succesje, claimt Matt Hancock, de Britse minister van Volksgezondheid. „Omdat wij uit de EU zijn getreden, hebben wij sneller kunnen handelen.” Dit is fantastisch nieuws, vulde Boris Johnson aan. „En het zal ervoor zorgen dat wij uiteindelijk ons leven terugkrijgen.”

June Raine, de directeur van de MHRA, weersprak echter dat zij sneller kon handelen dankzij de Brexit. Zij wees erop dat het Verenigd Koninkrijk tot het einde van de Brexit-transitie de Europese regels voor medicijnen volgt. De uitzondering om een vaccin versneld goed te keuren in noodgevallen tijdens pandemieën vloeit daar uit voort.

„Wij hebben levering van dit vaccin kunnen goedkeuren volgens de Europese regels die tot 1 januari gelden. Dus de snelheid en onze voortgang is het gevolg van data die wij tot onze beschikking kregen”, zei Raine. De vraag is wel of de MHRA ook zonder de Brexit bereid zou zijn geweest zo eigengereid te handelen en goedkeuring niet af te stemmen met het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA, dat over toestemming binnen de EU gaat.

Vaccin heelt politieke wonden

Corona heeft een diepe politieke ruzie aangericht, tussen Labour en de Conservatieven, tussen de Britse regering en de besturen van Noord-Ierland, Wales en Schotland en tussen Johnson en kritische fractiegenoten. Maar zodra bekend werd dat het eerste vaccin was goedgekeurd, kwamen er loftuitingen en steunbetuigingen van alle kanten.

„Het VK heeft een van de sterkste systemen om vaccins en medicijnen te reguleren. Dus, alsjeblieft, geloof de angstverhalen niet”, zei Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, die onlangs nog in de clinch lag met Johnson over beperkende coronamaatregelen in zijn stad. „Als de toezichthouder zegt dat het veilig is, dan is het veilig”, voegde Burnham toe.

We spelen in op de nationale situatie, maar volgens internationale standaarden June Raine directeur MHRA

De kunst voor de regering en de toezichthouders is duidelijk te maken dat de snelheid waarmee het vaccin is goedgekeurd geen haastklus was. Op de vraag waarom de Britse toezichthouder sneller kan handelen dan de Europese gaf directeur June Raine van de MHRA geen gedetailleerd antwoord.

„We spelen in op de nationale situatie, maar volgens internationale standaarden”, zei ze op een persconferentie. „Processen zijn zeker versneld, maar we hebben nergens bochten afgesneden.” Minister Matt Hancock van Volksgezondheid benadrukte dat de MHRA „fier onafhankelijk was” en niet onder politieke druk stond vaccins snel goed te keuren.

Het zelfvertrouwen van de Britse autoriteiten neemt met de dag toe. De afgelopen maanden erkenden ze dat het VK minder laboratoriumcapaciteit had dan Duitsland, amper over speling beschikte op de IC’s en niet gewend was test- en traceerprogramma’s op te tuigen die schuurden met de privélevens van burgers. Snel en grootschalig vaccineren is iets wat de gezondheidsdienst juist wel gewend is. Jaarlijks ontvangt een groot deel van de bevolking de griepprik.

De prikken zullen toegediend worden in ziekenhuizen, bij apotheken en huisartsposten en bij speciale vaccinatiecentra. The Daily Telegraph meldde dat het leger betrokken is om in Engeland zeven grote publieke gelegenheden, zoals voetbalstadions en racebanen, in te richten.

Vaccinatiebewijzen

Dat er goedkeuring is voor een vaccin betekent niet dat de uitweg in het VK een voldongen feit is. De regering wil het coronavaccin niet verplicht stellen, maar staat wel toe dat bedrijven, bioscopen, theaters en de horeca bewijs eisen dat klanten gevaccineerd zijn. De regering in Wales heeft al een plan om gevaccineerden een ID-kaart te verschaffen die bewijst dat ze beschermd zijn. Die voortdurende tweedeling van de maatschappij zal tot hevig debat leiden.

De autoriteiten weten nog niet goed hoe ze het Pfizer-vaccin, dat extreem gekoeld moet worden, makkelijk kunnen leveren bij de kwestbaarsten in verzorgingstehuizen.

En dan is er nog de Brexit. Handelsexperts vrezen voor chaos begin januari als het VK uit de Europese interne markt en douane-unie treedt. Dat kan gevolgen hebben voor de miljoenen flesjes hoop die vanuit en Belgische fabriek verlossing moeten bieden op het Britse eiland.

