Vulkaan Semeru bedekt oostelijk Java onder dikke laag as

Indonesië heeft bijna 130 actieve vulkanen, en één daarvan is dinsdag uitgebarsten. De 3,7 kilometer hoge Semeru-vulkaan op Java spuwde een grote hoeveelheid as en puin de lucht in. Honderden omwonenden werden geëvacueerd, maar niemand raakte gewond.