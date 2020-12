Twist in top Volkswagen over elektrische toekomst

Is Herbert Diess de topman die Volkswagen nodig heeft, de radicale visionair die de industriekolos de start-upcultuur kan aanmeten die onmisbaar is voor de elektrische toekomst? Of maakt hij met zijn confronterende stijl in Wolfsburg meer kapot dan hij bijdraagt?

Bij Volkswagen, het grootste autobedrijf ter wereld (omzet in 2019: ruim 250 miljard euro), ontvouwt zich sinds een paar dagen een machtsstrijd over die vraag. De invloedrijke ondernemingsraad en de directievoorzitter zijn het fundamenteel oneens over de koers van het bedrijf – en met name het tempo waarin Volkswagen moet veranderen. De spanningen liepen zo hoog op dat de raad van commissarissen dinsdag bijeenkwam om te praten over de toekomst van topman Herbert Diess (de uitslag daarvan was dinsdagavond nog niet bekend).

Het conflict is een gevolg van de ongekende opgave waar veel traditionele autobouwers zich voor zien staan: hoe word je een goede producent van elektrische, zelfrijdende auto’s – een product dat nog maar weinig lijkt op de brandstofauto?

Fanatieke strategie topman Diess

Topman Diess (62), die aantrad in 2018, staat bekend om zijn fanatieke strategie. Hij wil Volkswagen komende jaren uitgebreid hervormen. Volgens hem is het bedrijf (670.000 werknemers wereldwijd, inclusief dochtermerken als Audi, Scania en Porsche) eigenlijk veel te log voor een vlotte transitie: de bedrijfsstructuur is te complex, de kosten te hoog, de macht van aandeelhouder Nedersaksen en de ondernemingsraad te groot. Beiden hebben vertegenwoordigers in de rvc.

Volkswagen moet volgens Diess simpeler worden, misschien reorganiseren in inefficiënte fabrieken, om beter in te spelen op de razendsnelle marktveranderingen. Innovaties kunnen zo bijvoorbeeld gemakkelijker ingevoerd worden.

Alleen zo zou Diess’ grote voorbeeld ingehaald kunnen worden: Tesla. Overal waar de topman komt noemt hij de revolutionaire Amerikaanse producent van elektrische auto’s. Op zijn favoriete sociale netwerk, LinkedIn. Op conferenties. In video’s waarin hij een Volkswagen test met Tesla-topman Elon Musk. Elke keer met een soort mix van respect én angst. Tesla gedraagt zich als een start-up, het torst geen ballast uit het verleden met zich mee. Zo moet Volkswagen worden, meent Diess, anders dreigt een Kodak-scenario.

Vooral bij de ondernemingsraad zien ze dat anders. Voorzitter Bernd Osterloh vreest ontslagen en minder inspraak (een angst die hij deelt met de vakbond). Hij ziet juist een topman die beteugeld moet worden in al te radicale keuzes. De machtsbalans is bij Volkswagen over de jaren voorzichtig uitgekristalliseerd – en dat is ook goed zo. Daar torn je niet zomaar aan.

Osterloh is ook niet bang zijn macht te gebruiken. Hoewel de irritaties al langer sluimerden, kwamen deze vorige week vol aan het licht toen twee bestuursvoordrachten van Diess volgens Duitse media door Osterloh in de rvc werden geblokkeerd: de ondernemingsraadvoorzitter zag twee Diess-vertrouwelingen, die de topman zouden helpen kosten te besparen (lees: fabrieken te reorganiseren). En daar zat hij niet op te wachten.

Strijd in het openbaar

Sindsdien vindt de strijd in Wolfsburg meer in het openbaar plaats. Diess publiceerde na de blokkade vrijdag zelfs een ingezonden brief in het Duitse Handelsblatt, waarin hij schreef dat met name op het hoofdkantoor men niet goed genoeg begrijpt voor welke uitdagingen Volkswagen staat. Diess wil naar eigen zeggen „oude, ingesleten structuren afbreken om de onderneming wendbaarder en moderner” te maken. Een sneer naar Osterloh, die volgens Diess met zijn tijd mee moet gaan – uitgedeeld op de 75ste verjaardag van de ondernemingsraad.

Afgelopen weekend bleek bovendien dat Diess de rvc gevraagd had alvast in te stemmen met een contractverlenging. Dat zou eigenlijk pas in 2022 aan de orde komen. Maar Diess wil nu alvast het vertrouwen van onder andere de invloedrijke aandeelhoudersfamilies Porsche en Piëch. Volgens de topman zouden zij tot op heden niet duidelijk genoeg achter hem zijn gaan staan.

Diess pokert met een hoge inzet, schreef Carsten Germis, economisch commentator van de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Volkswagen is geen gewoon bedrijf, en het is maar de vraag of de rvc niet klaar is met Diess z’n aanpak. In Duitsland werd dinsdag al volop gespeculeerd over de meest dramatische uitkomst: een vertrek van Diess, met een bestuurscrisis als gevolg. Geen goed vooruitzicht, aldus analisten, wanneer je als autobouwer in zo’n cruciale periode zit als Volkswagen nu.