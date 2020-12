Twee gewonden bij steekpartij in supermarkt Den Haag

Bij een steekpartij in een winkel in het centrum van Den Haag zijn woensdagmiddag twee mensen gewond geraakt. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De verdachte is op de vlucht geslagen. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd, de politie is een onderzoek gestart.

Rond 12.00 uur kreeg de politie een melding van een steekincident en een brand in een supermarkt aan de Grote Marktstraat. De brand is inmiddels geblust. De politie roept iedereen op uit te kijken naar de verdachte en heeft een signalement verspreid. Hij is volgens de politie de winkelstraat ingevlucht richting warenhuis De Bijenkorf. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn.

Dit bericht wordt aangevuld.