Klimmen, rennen, spelen - stuur de kinderen het bos in

Met z’n negenen zitten ze in een kring op de vochtige grond van het Scharlakenbos in het Groningse Haren. Twee- en driejarige peuters, met regenbroeken, laarsjes en een dikke jas. Het kan elk moment gaan regen. „Ssst”, fluistert begeleider Cortlyn Schmitz. „Horen jullie het geritsel van de blaadjes?” Heel even zijn ze allemaal stil.

Elke ochtend, weer of geen weer, gaat Schmitz drie uur lang met een groep peuters van kinderdagverblijf Eiland van Groningen het bos in. Schmitz volgde in het Verenigd Koninkrijk de bosschool en heeft het van oorsprong Deense concept in 2017 mee naar Nederland genomen. Wat ze tijdens de opleiding leerde? Alles over de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, over hun leerstijlen, maar ook veel praktische vaardigheden. Hoe je veilig een vuurtje stookt, een schuilhut maakt, over het herkennen van planten, bomen en dieren.

Buitenspelen: tips Met natuurkaarten van Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer kunnen kinderen op zoek gaan naar vlinders, insecten en vogels. Neem ook altijd een vergrootglas mee en een verrekijker. Ga het bos in om herfstschatten te verzamelen. Maak er thuis een herfsttafel van. Weten wát je verzamelt? Op www.ivn.nl vind je zoekkaarten. Op de websites van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten staan natuurspeelplaatsen en plekken waar kinderen hutten mogen bouwen. In een boom klimmen is leuk, maar let op: laat ze niet hoger gaan dan ze fijn vinden, als ouder til je ze niet op. Ook moeten ze er zelf in of uit kunnen. Zorg ervoor dat ze altijd met drie ledematen de boom raken: twee voeten en een hand bijvoorbeeld. Maak jezelf als ouder onzichtbaar. Reik kinderen geen speelsuggesties aan, maar laat ze zelf de natuur ontdekken. Nu is het seizoen om bomen te planten. Leg met je kinderen bijvoorbeeld een mini-Tuiny Forest aan in de tuin (www.ivn.nl/tuiny-forest). Zo haal je een stukje van een Nederlands bos naar je achtertuin. Bron: Agnes van den Berg, Cortlyn Schmitz, Vincent van der Veen

Schmitz runt de enige bosschool in Nederland. In Denemarken zijn er ruim vijfhonderd. Kinderen krijgen er buitenonderwijs en ontdekken zélf de speel- en leermogelijkheden van het bos. „We geven de kinderen zoveel mogelijk vrijheid”, zegt Schmitz. „Hier lopen kinderen niet aan de hand, ze rennen zelfs een eind voor de groep uit. Binnen de grenzen van wat veilig is kunnen ze zich uitleven. Zo ervaren ze een waardevol gevoel van ruimte en vrijheid.”

De groep struint verder door het bos. Op een boomstronk zitten heel veel paddestoelen. De oh’s en ah’s zijn niet van de lucht. Een omgevallen boom is voor de allerkleinsten een enorm obstakel. Schmitz steekt bewust geen hand uit. „Kijk”, zegt ze tegen een meisje dat steeds naar beneden glijdt. „Daar kun je je voet op zetten.” Het meisje volgt het advies op, schuift op haar buik over de stam, en hup, ze staat aan de overkant.

„We laten ze in principe alles uitproberen”, zegt Schut. „Zo ontdekken kinderen hun grenzen, overwinnen ze angsten – enge beestjes, glibberige boomstammen – en leren ze zelf problemen oplossen. Je ziet ze groeien. Dat geldt niet alleen voor hun zelfstandigheid, maar ook voor hun zelfvertrouwen en veerkracht.”

Terwijl haar collega’s die op het kinderdagverblijf zelf werken regelmatig ruzietjes moeten oplossen, heeft Schmitz daar in het bos weinig last van. „In het bos kan ieder zijn eigen plan volgen. Heb je even geen zin in anderen, dan trek je je terug. Ben je boos, pak een tak en geef die boom een mep.”

Fascinatie

Natuur biedt ontspanning en bewegingsruimte, vindt Agnes van den Berg, omgevingspsycholoog en hoogleraar natuurbeleving aan de Rijksuniversiteit Groningen. „Uit Noors onderzoek blijkt dat kinderen die een jaar lang in de natuur speelden, betere motorische vaardigheden hadden dan hun leeftijdsgenootjes die op een schoolplein speelden.”

Van den Berg heeft zich gespecialiseerd in de relatie tussen natuur en gezondheid. Dat wandelen ontspannend werkt, is inmiddels bekend. Ook kinderen ervaren in het bos mentale rust. „In het bos spelen is een bron van fascinatie”, zegt ze. „Een vlinder of een dwarrelend blaadje trekken de aandacht zonder dat het een beroep doet op je aandachtsspier. Dat geeft rust en ruimte in het hoofd.”

En dus kunnen kinderen die vaak in de natuur zijn, zich beter concentreren, zegt ze. Ze hebben meer zelfbeheersing en kampen minder vaak met psychische problemen. Wetenschapsjournalist Mark Mieras, gespecialiseerd in hersenonderzoek, noemt de natuur een vluchtheuvel voor de overbelaste geest.

In Haren zijn de peuters inmiddels gearriveerd op hun speelplek in het bos. Drie kinderen bouwen een gevangenis met een stuk touw dat ze tussen twee bomen spannen, twee meisjes spelen vadertje en moedertje. „Ik maak hagelslag”, zegt de een, terwijl ze met haar vingers stukjes schors van een boom krast. Een eind verderop rennen een paar jochies met takken in de hand achter elkaar aan: politie en boef.

Tiny forest

Kinderen laten in een natuurlijke omgeving ander spelgedrag zien, zegt Vincent van der Veen, programmamanager kind en natuur bij het Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN). Terwijl op een schoolplein het type spel domineert dat volgens regels wordt gespeeld, zoals voetbal, laten kinderen zich in de natuur leiden door fantasie. Hutten bouwen, heksensoep koken van bladeren en takjes. „De kenniseconomie die we zo graag willen zijn, ontstaat hier. De natuur stimuleert creativiteit”, zegt Van der Veen.

Maar lang niet alle kinderen hebben een bos in de buurt. De natuur is vertrokken uit het leven van kinderen, vindt Van der Veen. „Kijk naar hun dagelijkse omgeving. 80 procent van de schoolpleinen zijn stenen woestijnen, met hooguit wat onkruid tussen de tegels.”

Het IVN zet zich in om de natuur naar de kinderen toe te brengen, als dat andersom niet lukt. Te beginnen met vergroening van de schoolpleinen. Met bijvoorbeeld het tiny-forest-project planten ze samen met kinderen minibosjes van zo’n tweehonderd vierkante meter aan. Het idee: een klein bos kan al het effect hebben van een groot woud. Daarbij is er de hoop dat kinderen hierdoor een band met de natuur krijgen.

In het Groningse bos zitten de peuters inmiddels in een kring op de bosgrond, als het voorleesboek-met-geluiden uit de tas komt. Vandaag gaat het over nachtdieren. Als Schmitz op de knop van de das drukt, luisteren de kinderen naar het knorrende geluid. In hun verbeelding is het even nacht.

