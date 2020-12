Sonny Rollins in Holland: jazz als een tornado

Het zal slechts een klein hoofdstukje in zijn muziekleven zijn geweest: een kleine week in Holland, vier gigs plus wat dingetjes voor tv en radio. En hij is er destijds vast niet eens veel voor betaald. Maar de opnames die tijdens dat tourneetje in 1967 van de grote Amerikaanse tenorsaxofonist Sonny Rollins met de Nederlandse bassist Ruud Jacobs en drummer Han Bennink zijn gemaakt, bevallen hem achteraf zeer.

Sterker: de nu 90-jarige Rollins, nog op zichzelf wonend in Woodstock, New York maar helaas door longproblemen niet meer in staat tot saxofoonspelen, veegde er een al eerder ingepland album met vroeg werk voor van tafel. Ook al waren zijn lokale begeleiders niet erg bekend in Amerika. Want: „The one from Holland had more verve and energy.”

Het net verschenen album Rollins in Holland, The 1967 Studio & Live Recordings featuring Ruud Jacobs & Han Bennink is wat Rollins omschrijft als ‘take-no-prisoners music’. Jazz als een tornado, kun je zeggen. De meest tot verbeelding sprekende, nog levende jazzmuzikant voelde een match met zijn Nederlandse ritme-tandem.

Sonny Rollins was op zijn 36ste al een blazer met het charisma van een vorst. De ‘Saxophone Collosus’ maakte monumentale platen, maar kon ook ravijndiep tobben. Drie keer verdween hij om zijn leven weer op de rails te krijgen, de jazz-gemeenschap in verwondering achterlatend. Een van zijn dips werd een van de meest romantische voorstellingen in de jazz: Rollins die hoog boven de East River op de New Yorkse Williamsburg Bridge sax speelt. Zijn comeback was The Bridge uit ’62. Gedurende de jaren 60 werd zijn muziek vrijer, intuïtiever en grilliger.

Rollins moet iets in de twintigers herkend hebben – als yin en yang. Enerzijds was er een zachte, spirituele connectie met de Hilversumse bassist Ruud Jacobs; een rustige, zeer bekwame, dienende speler in het trio van zijn broer, pianist Pim Jacobs. Anderzijds was er een in-het-moment-klik met de rebelse Han Bennink, de Zaanse drummer die de boel kon opfokken en tegenspel gaf. Samen begeleidden ze vaker buitenlandse jazzmusici, zoals Hank Mobley of Johnny Griffin.

Spirit

De symbiotische spirit knalt er meteen in vanaf het eerste nummer”, zegt researcher van het Nederlands Jazz Archief en co-producer Frank Jochemsen aan de vooravond van het verschijnen van het opwindende Rollins in Holland. De vrijheid is erop hoorbaar, Rollins speelt vurig en met een ongelofelijke timing. Eindelijk komt de muziek uit, na drieënhalf jaar speuren, hopen en onderhandelen met veel Amerikaanse belanghebbenden rondom Rollins. Jochemsens doortastendheid bracht hem ver, met hulp van anderen, maar hij zegt ook: „Ik had het project al drie keer afgeschreven.”

Met de woorden „Je zou kunnen denken dat dit Rollins is” werd zijn aandacht getrokken in 2017. Collectiebeheerder Ditmer Weertman had bij het Nederlands Jazz Archief uit een op het oog oninteressante doos banden opgediept die gedigitaliseerd werden. Jochemsen: „Ik hoorde ongelofelijke muziek. Vier stereo-opnamen van een heel intens en toegewijd spelend trio.” Meteen sloeg hij aan het onderzoeken. Een „nerdig omroeptape-onderzoek” – een kolfje naar de hand van de jazzonderzoeker, die al menig fraaie opname uit de archieven van het NJA uitbracht.

Maar dit was een lastige. De tape vermeldde enkel ‘NCRV-opnamen’ en er was een vaag registratiebonnetje. „De wens is de vader van de gedachte natuurlijk. Je wilt graag dat hij het is. Beetje bij beetje viel de tournee van toen te reconstrueren.”

Als solist laat saxofonist Rollins uit New York zich eind jaren zestig een aantal seizoenen in Europa horen, bij voorkeur met alleen bas en drums. Na een optreden in Engeland komt Rollins, op uitnodiging van jazzpromotor Jaap van de Klomp, in mei 1967 voor een bescheiden tourneetje naar Nederland. Met een koffertje vol coltruien logeert hij in hotel Gooiland in Hilversum, waar hij wat blowt met muzikanten, yoga doet en dan zijn er concerten in Arnhem en de GoGo-club in Oud-Loosdrecht, waar ook tv-opnames zijn. Het slot, een optreden in jazzclub Persepolis in Utrecht, eindigt tamelijk chaotisch. De avant-gardistische pianist Mischa Mengelberg voegt zich onverwacht bij het trio. Het startschot voor meerdere muzikanten voor een ‘rondje met Rollins’.

Televisie-opnames van Sonny Rollins met bassist Ruud Jacobs en drummer Han Bennink op 5 mei in de GoGo Club, Oud-Loosdrecht. Foto Beeld en Geluid

Dat er destijds ook studio-opnames zijn gemaakt lijkt onwaarschijnlijk. „Niemand had het daar ooit over”, zegt Jochemsen. Als hij (de vorig jaar overleden) bassist Jacobs interviewt kan die zich daar niets van herinneren. Maar als hij de muziek op de mysterieuze tape hoort, is hij enthousiast – ja, dit kán Rollins zijn. Zijn eigen bassolo in ‘Blue Room’ herkent hij niet. Bescheiden: „Ik speelde wel goed in die tijd, maar zo goed kan ik me niet voorstellen.”

Spectaculair

Drummer Han Bennink is daarentegen meteen zeker. Dit was hún trio. En ja, er zijn toen ook radio-opnamen voor de NCRV geweest. Helder. Toch heeft Jochemsen als onderzoeker ook de ervaring „dat het menselijke geheugen de slechtste bron voor feiten is”. „Zo vaak al zat ik met mensen die achteraf claimden: dit ben ik hoor op die vergeten opnamen! Als iets mooi is opgenomen wil iedereen het wel zijn, begrijp je. Daar klopt soms geen hout van.”

De uiteindelijke bevestiging krijgt hij bij geluidsrestaurateur Harry Coster. Daar vindt hij een ordner met achter de letter R een keurige originele opnamebon. „Toen werd ik niet goed”, zegt Jochemsen. „Jezus, dacht ik, nu kunnen we er wat mee.” De sessie moet een initiatief zijn geweest van Pim Jacobs, die bij de NCRV Jazz met Jacobs presenteerde, maar is nooit uitgezonden.

De verloren tape met Sonny Rollins-opnamen voor de NCRV. Foto Kathleen Nuijens / Nederlands Jazz Archief

Op verzoek van Sonny Rollins is met het Amerikaanse muzieklabel Resonance Records contact gezocht voor een gezamenlijke productie. Rollins in Holland bevat nog een spectaculaire vondst: de viersporenband met de televisieopnamen in Loosdrecht. Die zijn, via de collectie van de lang overleden technicus Theo Koch, in het depot van het NJA opgediept. Daarop horen we een nerveuze Pim Jacobs het Nederlandse tv-optreden van de saxofonist aankondigen: „Eigenlijk op jazzgebied een van de allergrootste namen.” En het trio zet in: ‘Sonnymoon For Two’ met een kenmerkend Rollins-riffje: Paaa-dapapa-pa-d’dede. De afkondiging van de omroepster door het tweede stuk ‘Love Walked In’ is even knullig als authentiek.

De al jaren onder verzamelaars circulerende opnamen van het concert op de Academie voor Beeldende Kunst in Arnhem op 3 mei 1967 completeert deze uitzonderlijke uitgave. Hun eerste show was de beste, wordt gezegd. Het vuur werd ontstoken en de musici konden wel janken na afloop.

De geluidskwaliteit is gelukkig iets opgekrikt al blijft het behelpen. Wie de gruizige bootleg ooit maakte? Niemand weet het. Maar dat het de mythische status van deze tournee sterk vergroot heeft, is zeker.

Het album ‘Rollins In Holland’ is nu verkrijgbaar op cd en dubbel-LP. www.jazzarchief.nl