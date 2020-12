Skigebieden Oostenrijk vanaf Kerst weer open

De skigebieden in Oostenrijk mogen op 24 december weer open voor (buitenlandse) toeristen. Dat heeft de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz woensdag gezegd, melden Oostenrijkse media. Wel geldt dat skiërs uit landen die honderd coronabesmettingen per honderdduizend inwoners tellen, tien dagen in quarantaine moeten. En daarmee worden korte skitrips voor veel Europese toeristen alsnog praktisch onmogelijk.

Het skiseizoen is in Oostenrijk een gevoelig punt. Twee weken geleden werd in het land voor de tweede keer dit jaar een lockdown afgekondigd, die tot 6 december zou duren. Vandaag maakte de regering bekend dat de maatregelen na komend weekend inderdaad langzaam versoepeld worden. Basisscholen en winkels mogen bijvoorbeeld de deuren weer openen, maar restaurants blijven tot 7 januari wel dicht.

De afgelopen weken werd vooral gevreesd voor het skiseizoen. In de Oostenrijkse media gingen berichten rond dat skiën tot in januari niet mogelijk zou zijn vanwege de pandemie. Dat leidde tot woede van onder meer de vakvereniging voor Oostenrijkse liftmaatschappijen, die een petitie startte. Toerisme is in Oostenrijk goed voor 15 procent van het bruto binnenlands product. Minister van Financiën Gernot Blümel raamde de schade van gesloten pistes tot half januari op 2 miljard euro. Als de EU de start van het winterseizoen wilde verschuiven, moest het daarvoor maar betalen, aldus Blümel.

Landen zoals Duitsland, Italië en Frankrijk hadden er bij de Oostenrijkse regering namelijk op aangedrongen om de opening van het skiseizoen naar achteren te verschuiven. Zij vrezen voor een nieuwe uitbraak in de skidorpen. Vorig jaar was Ischgl in het Oostenrijkse Tirol één van de epicentra van de corona-uitbraak in Europa. Onder meer de Duitse bondkanselier Angela Merkel voerde de druk op het land op om skivakanties voorlopig niet door te laten gaan. Maar, zou counterde Kurz, omdat skiën een individuele buitensport is, kan het doorgaan. Maar de vraag die aan alle voorwaarden kleeft, is of de buitenlandse toeristen in december zullen komen.