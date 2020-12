Singapore heeft de wereldprimeur: kipnuggets van kweekvlees toegelaten op de markt

Als eerste land ter wereld laat Singapore kweekvlees toe op de markt. Het Amerikaanse bedrijf Eat Just mag daar kipnuggets verkopen met vlees dat uit dierlijke cellen is opgekweekt. Het product is veilig bevonden door de Singaporese voedsel- en warenautoriteit.

Wanneer de eerste kweekkipnuggets op de kaart staan, is nog niet duidelijk. Naar verwachting zullen de nuggets worden geïntroduceerd in één restaurant, voor een „premium” prijs, dus flink duurder dan bij KFC of McDonald’s. Eat Just begint in Singapore met productie op kleine schaal, in een reactor van 1.200 liter. Om er nuggets van te maken worden er plantaardige ingrediënten aan toegevoegd. Eat Just maakt al plantaardige producten zoals vegan mayonaise.

‘Clean meat’

Kweekvlees, of clean meat, wordt gepositioneerd als een diervriendelijk, duurzaam en gezond alternatief voor geslacht vlees. Uit één biopt van stamcellen van één levend dier kunnen in een bioreactor in potentie duizenden kilo’s vlees worden geproduceerd, in een steriele omgeving, zonder gebruik van antibiotica.

Een plantaardig groeimedium maakt dieren overbodig. Daarmee moet het belangrijkste obstakel voor consumenten zijn weggenomen

Eat Just gebruikte voor het product waarvoor de aanvraag werd gedaan nog serum uit bloed van levende ongeboren kalveren om het weefsel te laten groeien – zoals dat bij menselijke celkweek gebeurt. Voor de kipnuggets die straks op het bord liggen, is dat niet meer nodig, zegt het bedrijf. Een plantaardig groeimedium maakt dieren overbodig. Daarmee moet het belangrijkste obstakel voor consumenten om kweekvlees te eten zijn weggenomen.

De goedkeuring in Singapore is een belangrijke stap in de race van enkele tientallen start-ups om kweekvlees op de markt te krijgen. Eat Just wilde in 2018 kweekvlees laten proeven in Nederland, waar de arts Willem van Eelen het eerste patent verwierf. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verbood dat experiment. Om ‘novel food’, vernieuwend voedsel, op de markt te brengen is Europese toestemming nodig. Omdat dat jaren kan duren, besloot Eat Just uit te wijken naar Singapore. Ook in de VS is kweekvlees nog niet toegelaten.

Het Nederlandse bedrijf Mosa Meat, van de uitvinder van de kweekvleesburger Mark Post, is nog niet klaar voor de markt. Mosa is nu bezig met een nieuwe investeringsronde om met grotere bioreactoren te kunnen testen met grotere hoeveelheden kweekvlees.

