Shaun en het ruimteschaap: dat is anderhalf uur heerlijk ontsnappen via de lach

Stel: je woont op een boerderij, en je komt erachter dat een buitenaards wezen zich verstopt heeft in de schuur. Wat doe je dan? Helpen natuurlijk, die alien is verdwaald en wil gewoon naar huis.

Welkom in het kleipoppenuniversum van Shaun het schaap. De wollige dondersteen, hoofdfiguur van de populaire komische tv-serie van de Britse Aardman-animatiestudio, kreeg in 2015 zijn eerste avondvullende film, in 2019 gevolgd door een tweede, Shaun het schaap: het ruimteschaap.

Nadat het wezentje zich heeft voorgesteld als Lu-La, klikt het meteen tussen Shaun en haar. Lu-La maakt duidelijk dat ze terug moet naar haar ‘zoem-zoem’. Dus gaat het tweetal op weg naar de landingsplaats. Dat klinkt bekend; zoals meer parodieën op sciencefictionfilms heeft ook deze film veel komische verwijzingen. Omdat in de wereld van Shaun alleen wordt geblaat, gebromd, geblaft of gebrabbeld, zijn die verwijzingen veelal visueel of muzikaal, van Close Encounters of the Third Kind tot The X-Files.

Shaun het ruimteschaap is voor sci-fifans dus een mooie gelegenheid voor een spelletje ‘wie herkent de meeste klassiekers?’. Voor alle anderen is de kleurrijke animatie vol maffe humor anderhalf uur heerlijk ontsnappen via de lach: de nieuwe vriendjes Shaun en Lu-La maken veel lol en laten overal waar ze zijn geweest een chaos achter.

Om één voorbeeld te noemen: als Lu-La honger krijgt, gaat ze een supermarkt in. Ze probeert daar eerst een rol wc-papier en een bevroren pizza uit, maar dan valt haar oog op het snoepschap. Met veel te veel suiker achter de buitenaardse kiezen verandert ze in een verwoestende ADHD-stuiterbal. De bevrijdende boer is te horen tot in Afrika en veroorzaakt een schokgolf die de ravage in de winkel compleet maakt. Waarna Shaun en zij weer ongezien het toneel verlaten.

Incompetente agenten

En dan moet het echte avontuur nog beginnen: het duo wordt inmiddels achternagezeten door een troep incompetente agenten van het ministerie van buitenaardse zaken. Dankzij het slimme scenario wordt het hier en daar zelfs spannend, maar net als in grote voorganger E.T. komt uiteraard alles op zijn pootjes terecht.

De film is niet helemaal zorgeloos, Shaun leert dat acties vervelende gevolgen kunnen hebben. Daartegenover staat de plezierige boodschap dat het in zijn vrolijk anarchistische universum volkomen vanzelfsprekend is dat je een ander bijstaat als die hulp nodig heeft – letterlijk zonder omhaal van woorden. Is dat zoet? Natuurlijk. Maar nu velen in de echte wereld meer vijanden dan vrienden zien, ook een welkom geluid. Lang leve Shaun!

‘Shaun het schaap: het ruimteschaap’ is te zien bij verschillende streamingdiensten en verkrijgbaar op dvd en blu-ray.