Schumacher junior krijgt een plek bij F1-team Haas

Mick Schumacher, de zoon van racelegende Michael Schumacher, rijdt vanaf volgend seizoen voor het Formule 1 team Haas. De 21-jarige coureur is verbonden aan de jeugdopleiding van Ferrari en gaat momenteel aan de leiding in de Formule 2. Hij wordt de teamgenoot van de drie weken oudere Nikita Mazepin, de zoon van een Russische chemiemiljardair, aldus het team woensdag.

„Mick heeft in 2020 races gewonnen, podiumplaatsen behaald en is uitgeblonken”, zegt Haas-teambaas Günther Steiner in een verklaring. Hij werkt met zijn team aan een „voortzetting van de groei van het team op lange termijn”, en denkt dat Schumacher junior daar „zowel op als buiten de baan” een bijdrage aan kan leveren. „Het vooruitzicht dat ik volgend jaar van start zal gaan in de Formule 1 stemt me ongelofelijk blij en ik ben simpelweg sprakeloos”, liet Schumacher zelf weten.

Stoeltjeswissels

Eind oktober maakte Haas bekend dat de beide coureurs, die er nu een vast stoeltje hebben, komend seizoen vervangen worden. Een van hen is de Deen Kevin Magnussen. De ander is Romain Grosjean, die tijdens de race van afgelopen zondag op hoge snelheid een vangrail inreed en op wonderbaarlijke wijze met slechts lichte verwondingen uit het brandende wrak wist te klimmen. Omdat hij gewond raakte aan zijn handen, kan hij in ieder geval komende race niet deelnemen. Zijn plek wordt ingenomen door de Braziliaan Pietro Fittipaldi, kleinzoon van tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi. 13 december wordt de laatste race van het seizoen verreden in Abu Dhabi. Grosjean hoopt daar weer bij te zijn.

Komend weekend staat in Bahrein nog een coureurswissel op de rol. George Russell mag zich bewijzen in de beste auto op de baan, namelijk de W11 van Mercedes. Mercedescoureur en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is positief getest op Covid-19 en kan daarom niet meedoen. Russell rijdt normaal voor Williams, waar hij vervangen zal worden door reserverijder Jack Aitken. Williams en Mercedes werken in de F1 samen. Hamilton heeft naar eigen zeggen milde klachten en moet zeker tien dagen in isolatie.