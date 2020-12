Reggaetonster Bad Bunny is het boegbeeld van een nieuwe generatie

„Ik kan niet stoppen met luisteren naar dit nummer,” zegt Bad Bunny (27) in zijn laatste Instagrampost. De meest gestreamde artiest van 2020 zit er voor een haag van tropische planten in zijn tuin. Hij slobbert aan een bel rode wijn terwijl hij meewiegt op de engelachtige zang van flamencopopster Rosalía over zijn eigen trage reggaetonbeat. Het zinderende ‘La Noche de Anoche’ (De nacht van gisteren) staat op zijn album El Último Tour Del Mundo (De laatste wereldtour) dat afgelopen weekend plots verscheen.

Je voelt dat de evenaar dichtbij is als Benito Antonio ‘Bad Bunny’ Martínez Ocasio zingt. Puedo wordt ‘peu-o’ in het Caribisch Spaans van Puerto Rico, het eiland waar Martínez in 1994 is geboren. Hij rijgt de klinkers aaneen tot een stroperige siroop; een zucht vervangt de medeklinkers. .

De rapper en reggaetonster proost alleen – Rosalía deed hetzelfde online – omdat hij corona heeft en in quarantaine zit thuis in Suan Juan, de hoofdstad van Puerto Rico, onderdeel van de Verenigde Staten. Het is bijna ironisch dat de meest gestreamde artiest op Spotify wereldwijd, zijn succes solo viert. Met een slimme mix van Latin trap en de reggaeton van zijn eigen eiland, maar ook met pop en rock invloeden, bereikt hij maandelijks meer dan 50 miljoen luisteraars via dat streamingplatform; dit jaar haalde de zanger 8,3 miljard streams. Meer dan rapper Drake (die in 2018 de grootste was) en genregenoot J Balvin, de nummers 2 en 3.

‘La Noche de Anoche’, met de Spaanse zangeres Rosalía:

Bad Bunny is overal

‘El Mundo Es Mio’ (De wereld is van mij), zo luidt de openingstrack van zijn nieuwste album. Er had geen betere titel kunnen zijn. De wereld is van Bad Bunny in 2020. In het jaar waarin de muziekindustrie plat lag, trad Bad Bunny op met Shakira, Jennifer Lopez en J. Balvin tijdens de Superbowl, bracht hij drie hitalbums uit, nam hij scènes op voor televisieserie Narcos Mexico en sierde hij als eerste man na oprichter Hugh Hefner de cover van naaktblad Playboy.

Martínez maakt reggaeton mainstreamvriendelijk. Dat doet hij door een reggaetonbeat als uitgangspunt te nemen, en die te bedekken dat met elementen van dromerige pop, Latin trap met een zonovergoten break of grunge rock. Toegegeven: reggaeton sijpelt de hitlijsten al jaren binnen, wat dat betreft komt hij op het juiste moment. ‘Despacito’ de monsterhit van Luis Fonsí konden zelfs kleuters vorige zomer mee neuriën; popsterren, zoals Justin Bieber, namen verwaterde versies van reggateon-ritmes op in hitlijstvriendelijke nummers. Maar Martínez doet dat andersom. Reggaeton is de basis, de voertaal blijft Spaans, muzikaal onderscheidt hij zich door experiment.

Martínez groeide op het platteland van Puerto Rico op als verlegen zoon van een vrachtwagenchauffeur en een lerares. Hij luisterde naar salsamuzikant Hector Lavoe en zong in het kerkkoor. Toen hij daarmee stopte, ging hij ’s nachts beats maken, terwijl hij overdag boodschappen inpakte in de supermarkt. Toen hij audiovisuele communicatie aan de Universiteit van Puerto Rico studeerde, overtuigden vrienden hem een Soundcloud-pagina aan te maken. Daarop publiceerde hij trapnummer ‘Diles’ in 2016 – dat werd in een week 1 miljoen keer afgespeeld. „Producers begonnen me te bellen op mijn werk”, vertelde Martínez aan muziekblad Rolling Stone Magazine. „Ik moest steeds naar de wc om te kunnen opnemen.” Zijn verlegenheid hoor je nog terug in de zachtheid van zijn tracks, zoals in ballad ‘Solía’ of in het romantische popnummer ‘Estamos Bien.’

‘Yo Perreo Sola’:

De reaggaetonster zet zijn faam in voor een betere wereld. Hij maakte een protestsong met collegamuzikanten iLe en Residente tegen de inmiddels verdwenen Puerto Ricaanse ex-gouverneur Ricardo Rosselló en komt op voor de rechten van vrouwen. Playboy zette de rapper met goudkleurige ‘Versace nails’ op de cover. In het nummer ‘Caro’ laat hij een vrouw zijn teksten rappen. En aan het eind van de video ‘Yo Perreo Sola’ (‘Ik twerk alleen’) roept Martínez mannen op om vrouwen met rust te laten in de club. Tijdens een optreden in Jimmy Fallon’s Late Night Show droeg hij een rok, en een t-shirt met daarop een referentie naar de dood van Alexa Negrón Luciano, een dakloze transvrouw die werd doodgeschoten in Puerto Rico. Volgens landgenoot Ricky Martin is de jonge rapper die op Twitter een nagelsalon tot de orde riep die hem geen manicure wilde geven ‘het boegbeeld van een nieuwe generatie’. „Erg verfrissend om te zien in een wereld die bekend staat om zijn machogedrag.”

Het nieuwste album van Bad Bunny op Spotify, het platform waar hij de grootste is: