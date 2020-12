Public Enemy-voorman Chuck D: ‘Ik blijf vechten voor verandering’

Public Enemy-voorman Carlton ‘Chuck D’ Ridenhour (60) is aan het tekenen wanneer we elkaar spreken via online-video. „Ik ben jou nu aan het schetsen”, zegt hij, terwijl hij zo nu en dan van het papier dat voor hem ligt, omhoog de webcam inkijkt.

De hiphop-pionier werkt aan een graphic novel, Read OctoBot, over de recente Amerikaanse presidentsverkiezingen. Chuck D trekt al sinds de tweede helft van de jaren tachtig jaar in, jaar uit de wereld rond voor zijn optredens. Nu dat door de pandemie niet kan, houdt creatief bezig zijn hem mentaal fit, zegt hij.

„Dit is in 35 jaar tijd het eerste jaar waarin ik niet heb gereisd”, zegt Chuck D. „Ik ben nu veel muziek aan het maken en aan het tekenen. Kunst maken werkt bevrijdend voor me. Ik heb diverse artistieke identiteiten, ook onder een geheime alias. Dat heeft me gered – het is therapeutisch. Bij tekenen heb ik minder mensen nodig dan bij muziek. En ik kan het doen terwijl ik andere dingen doe – zoals nu.”

Met zijn baanbrekende rapgroep Public Enemy beïnvloedde Chuck D de afgelopen decennia generaties hiphopmuzikanten. Klassieke albums als It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back en het dit jaar 30 jaar geleden verschenen Fear Of A Black Planet, maakten met overweldigend razende, creatieve producties en vlammend vertolkte revolutionaire raps diepe indruk en behoren tot het beste, krachtigste en meest innovatieve en invloedrijke werk in de geschiedenis van rapmuziek.

Op het nieuwe album What You Gonna Do When The Grid Goes Down? is Chuck D even strijdbaar als toen hij dertig jaar geleden vol vuur thema’s als institutioneel racisme aan de kaak stelde. De rapper is nog steeds het sterkst wanneer hij rapt over wat hem dwarszit, in de maatschappij, maar ook in zijn eigen cultuur, op harde, rauwe producties. Hij rapt dat hij de tijd mist waarin rappers fysiek samenkwamen in de studio. Over verslaving aan technologie en gestuurd worden door algoritmes, en natuurlijk over Donald Trump. En ondanks wat onenigheid in het openbaar eerder dit jaar, is iconische Public Enemy-sidekick Flavor Flav er ook gewoon weer bij, om met zijn wat cartooneske stem en kreten de intense raps van Chuck D nu en dan van wat lucht te voorzien.

What You Gonna Do When The Grid Goes Down? is een nostalgisch hiphopalbum. Het is de eerste plaat in ruim 20 jaar die Public Enemy uitbrengt op Def Jam, het label waar de groep haar klassiekers uitbracht. Op de plaat staan ook diverse remakes en gasten die verwijzen naar die jaren waarin Public Enemy excelleerde. Zoals Public Enemy Number Won met de nog levende leden van Beastie Boys en Run DMC, gastoptredens van pioniers als Daddy-O (Stetsasonic), DJ Premier, Ice-T PMD en George Clinton, en een actuele remix van de tijdloze protestrap-klassieker ‘Fight The Power’, waarin gastartiest Rapsody rapt dat ze „vecht voor Breonna en de pijn van haar moeder” – een verwijzing naar Breonna Taylor, die dit voorjaar op haar 26ste werd doodgeschoten door undercover-politieagenten die haar woning waren binnengedrongen.

Obama

De vorige keer dat NRC met Chuck D sprak, was in het verkiezingsjaar 2008, vlak nadat Barack Obama voor het eerst tot president was verkozen. Het boegbeeld van Public Enemy was voor aanvang van Obama’s eerste termijn voor zijn doen hoopvol over de potentie van diens presidentschap. „Amerika lijkt dicht bij haar papieren belofte te komen dat iedereen een kans heeft”, zei Chuck D toen.

„Ik denk dat Obama een gemiste kans is geweest”, zegt de rapper nu. „Ik heb hem ook nooit gezien als Jezus of Messias. Met dit album wilden we laten zien wat nu op het spel staat. Elke tien jaar is er een nieuwe generatie die moet begrijpen dat het belangrijk is te vechten voor verandering. De mannen die dit jaar in de race waren voor het presidentschap, waren 74 en 78 jaar oud. Ik denk dat ouderen geen leiderschap zouden moeten ambiëren, maar jongeren moeten adviseren en aanmoedigen de leiding te nemen. Obama is jonger dan ik en we hebben gezien hoe het presidentschap hem oud heeft gemaakt. Dit is, zeker in dit tijdperk, geen baan voor mensen met te weinig energie.”

Dertig jaar geleden kaartte Public Enemy krachtig thema’s aan die, naar aanleiding van de massaprotesten tegen anti-zwart politiegeweld en institutioneel racisme, dit jaar breder werden opgepikt. „Dertig jaar is in culturele zin een lange tijd, maar het is in het echte leven maar kort. Fear Of A Black Planet liet aan mensen zien dat er al een planeet van kleur was – en haalde het totale waanidee van witte suprematie onderuit. Een groot verschil tussen toen en nu is dat we als hiphop-artiesten echt het narratief konden bepalen. Nu is het geen big deal om een uitvoerend artiest te zijn – iedereen kan muziek opnemen en uitbrengen. Tegenwoordig wordt de publieke opinie meer gestuurd door sociale media en gadgets waarmee we razendsnel met elkaar communiceren.”

U heeft die thema’s altijd aangepakt in muziek die wereldwijd resoneerde. Waarom denkt u dat het zolang heeft geduurd voordat het meer mainstream aan de orde kwam?

„Omdat het recht tegen de status-quo ingaat. Dat is alsof je een berg moet beklimmen. Daar heb je veel energie voor nodig en ik haal die energie uit de geschiedenis. Uit mijn kennis over de strijd en beweging in het verleden, en het besef dat wat ik doe, niet wezenlijk verschilt van wat anderen voor mij gedaan hebben.”

U bent inmiddels 60 en al decennia actief als hiphopartiest. Wat zegt de nieuwe plaat van Public Enemy over waar u staat op dit moment?

„Ik denk dat het aansluit op de energie die ik voelde toen dit jaar jonge mensen over heel de wereld marcheerden voor Black Lives Matter. Dat is een energie om voor te salueren. Deze plaat zegt dat ik er voor ze ben voor advies en raad en aanmoedigingen vanaf de zijlijn. Ik sta niet in de weg, maar ben er als ze een beroep op me doen.”

‘Ik sta niet in de weg, maar ben er als jongeren een beroep op me doen’

Ziet u voordelen aan een wat oudere hiphop-artiest zijn?

„Wellicht de kennis dat er een geschiedenis achter ons ligt. Dat er mensen zijn gestorven, en zijn bijgekomen, en de mens door alle jaren heen eigenlijk ongeveer hetzelfde doet.”

Er was eerder dit jaar ophef over Flavor Flav, die uit Public Enemy zou zijn gezet, en toen toch niet. Kunt u het belang van zijn rol in Public Enemy beschrijven – en hoe hij u artistiek voedt?

„Als Flav op zijn best is, is er niemand zoals hij. Hij zorgt dat alles non-stop in beweging blijft en blijft boeien. Hij brengt iets onvoorspelbaars in. Ik leer van hem om niet altijd alles serieus te nemen, en heb hem ook nodig om mij energie te geven. Ik doe 90 procent van de vocalen – soms heb ik even pauze nodig.”

U rapt op uw nieuwe plaat dat voor ‘echte flows’ tegenwoordig ‘memes en gemompel’ in de plaats zijn gekomen. Wat mist u aan hedendaagse hiphop?

„Die zin heeft [muzikale partner] Jahi geschreven, maar ik rap het en kan het ook uitleggen. Hij is een purist die gelooft dat je in hiphop hard moet werken aan je vaardigheden. Ik ben dat met hem eens. De makkelijke weg is niet de weg van hiphop. Het is een ingewikkelde kunstvorm wanneer je het goed wilt doen – hard werken is de sleutel.”

U heeft de afgelopen decennia hele generaties beïnvloed met uw kunst. Hoe kijkt u terug op de impact van Public Enemy tot nu?

„Het is denk ik werk in ontwikkeling. Ik blijf altijd actief mensen inspireren om meer te doen dan ze zelf denken te kunnen doen.”

What You Gonna Do When The Grid Goes Down? van Public Enemy van Public Enemy is nu uit