Politie arresteert elf verdachten in onderzoek naar cocaïnesmokkel

De politie heeft elf verdachten aangehouden in verband met cocaïnesmokkel- en handel. Zij zouden cocaïne via de havens van Antwerpen en Rotterdam hebben gesmokkeld en verhandeld. Vorige week maandag en dinsdag trof de recherche bij huiszoekingen in Amsterdam, Almere, Amstelveen, Barendrecht, Hoofddorp en Rotterdam in totaal 269 kilo cocaïne, 300.000 euro contant geld, luxe kleding, horloges en sieraden aan, zo laat de politie woensdag weten. Bij de actie werden ook kluizen en bedrijfspanden doorzocht. Ook werden 16 auto’s en een boot in beslag genomen.

De politie denkt dat de verdachten vanuit een groot drugsnetwerk handelden. „Daarvan hebben we de organisatie nu kapotgemaakt, maar niet alle verdachten zijn opgepakt. Een aantal loopt nog vrij rond”, zegt een woordvoerder.

Een aantal van de in beslag genomen voertuigen is in bezit van een Barendrechts autoverhuurbedrijf. De politie vermoedt dat het bedrijf heeft geholpen met het drugstransport van de bende, door voertuigen te leveren met verborgen ruimtes. Daarnaast verdenken Rotterdamse rechercheurs een rederijmedewerker van corruptie; hij is in Rotterdam opgepakt en zou ook een rol hebben gespeeld bij de invoer van cocaïne in België. Bij het oprollen van de bende heeft de recherche van Amsterdam en Rotterdam hulp gehad van het Noord-Hollands politieparket en Belgische collega’s.

Heterdaad

De Amsterdamse recherche kwam de drugsbende in april op het spoor na een vondst van 4.200 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen. Toen werden veertien verdachten aangehouden in België, van wie de meesten afkomstig uit Amsterdam-Zuidoost. Na die actie gingen de politiediensten op zoek naar de opdrachtgever en kregen ze elf andere verdachten in het vizier. De aangehouden verdachten zijn tussen de twintig en 33 jaar oud. Bij de arrestaties van vorige week maandag werden twee Utrechters op heterdaad betrapt toen zij dertig kilo cocaïne kochten van een Rotterdammer, die ook werd ingerekend.

De politie gaat uit van een hiërarchisch netwerk, waarbinnen de verdachten vanuit een rolverdeling opereerden. Zo werden veel jongeren uit Amsterdam-Zuidoost gerekruteerd. Zij werden verleid met de belofte snel veel geld te verdienen, schrijft Het Parool. De politie bevestigt die werkwijze en zegt dat de jongeren de gevolgen van hun criminele daden niet kunnen overzien. Er heersen binnen de Amsterdamse recherche grote zorgen over de omvang van het Amsterdamse drugsprobleem, met name in stadsdeel Zuidoost.