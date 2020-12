‘Onder Jeremy Corbyn werd antisemitisme mainstream’

Margaret Hodge staat er op het expliciet te maken. De 76-jarige Labour-politicus staat op van achter haar computerscherm en laat een paar minuten een lege stoel en uitzicht op een dieppaarse orchidee achter. Buiten beeld rommelt ze met papier. „Dit zijn de berichten van de afgelopen tijd”, zegt Hodge, sinds 1994 lid van het Lagerhuis. „Vuile zionistische bitch. Vies zionistisch varken. De enige publieke steun die jij verdient is de handrail die je naar het schavot leidt, jij bitch”, leest Hodge voor tijdens een interview met Europese journalisten.

Hodge weet dat er altijd iets van antisemitisme aanwezig was in de Britse politiek. In de jaren tachtig was ze voorzitter van de deelraad van het Londense stadsdeel Islington. Ken Livingstone, de latere burgemeester, was toen voorzitter van de overkoepelende Londense raad. „Tijdens vergaderingen maakte Livingstone altijd grappen over mijn meisjesnaam — Oppenheimer”, zegt Hodge. „Maar de afgelopen vijf jaar is het aantal antisemitische uitingen sterk toegenomen. Dat komt door de sociale media – het is eenvoudig om anoniem iets te sturen – maar vooral door Jeremy Corbyn. Onder zijn leiderschap werd antisemitisme mainstream. De drek die ik via Twitter ontvang, is vaak afkomstig van accounts met als hashtag #Corbyn4leader.”

De ruzie bij Labour over antisemitisme blijft woekeren. Eind oktober maakte de Equality and Human Rights Commission, een onafhankelijke toezichthouder, een rapport openbaar over het tijdperk Corbyn. De conclusie was hard. „De analyse wijst naar een cultuur binnen de partij die, op zijn best, niet genoeg deed om antisemitisme te bestrijden en, op zijn slechtst, het leek te aanvaarden”, aldus de toezichthouder.

Voormalig partijleider Corbyn reageerde snel. „Iedereen die beweert dat er geen antisemitisme binnen de partij heerst, heeft het mis. Maar de schaal van het probleem wordt op dramatische wijze overdreven, met politieke motieven binnen en buiten de partij”, zei hij.

Vanwege die reactie werd Corbyn door het Labour-bestuur geschorst. Zijn uitsluiting bleek echter meer een ommetje dan een ballingschap. Na twee weken stemde het partijbestuur in met zijn terugkeer. Partijleider Keir Starmer is minder vergevingsgezind. Hij weert Corbyn nog steeds uit de fractie van Labour in het Lagerhuis. Hodge: „Corbyn had ook domweg kunnen zwijgen na verschijning van het rapport. Hij is oud nieuws. Maar hij koos ervoor de aandacht te zoeken. Dat is zo kwalijk.”

Is Corbyn volgens u een antisemiet?

„Ik ken hem sinds 1983. Toen ik in de deelgemeenteraad zat, werd hij Lagerhuislid voor Islington. Aanvankelijk dacht ik oprecht dat hij een antiracist was. En als je antiracistisch bent, kun je geen antisemiet zijn. Ik had het fout. In 2012 sprak hij zijn steun uit voor een muurschildering waarop te zien was hoe stereotiepe Joodse bankiers arbeiders onderdrukken. In 2013 zei hij dat zionisten geen gevoel voor humor hadden. In 2014 was hij in Tunesië op een begraafplaats aanwezig bij de kranslegging ter herdenking van Palestijnen die betrokken waren bij de aanslagen in München in 1972. In 2018 weigerde hij als partijleider de internationaal erkende definitie van antisemitisme te omarmen als formeel Labour-standpunt. Mijn conclusie: Corbyn is een antisemiet en dus een racist.”

Corbyn houdt vol geen antisemiet te zijn. De muurtekening had hij niet goed bekeken, de uitspraak over zionisten was een onhandige grap en na lang steggelen aanvaardde Labour onder zijn leiderschap toch de internationale definitie van antisemitisme. En op de begraafplaats voor Palestijnse martelaren in Tunesië legde hij een krans voor slachtoffers van het Israëlische bombardement op het hoofdkantoor van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO. Dat monument staat toevallig naast de graven van de leden van de organisatie achter de aanslagen op de Olympische Spelen, verweerde Corbyn zich. Hodge gruwelt van die verdedigingsstrategie. „Corbyn biedt te vaak nepexcuses aan. Hij zegt dan ‘sorry if my actions offended you’. Dat is geclausuleerd, zodat hij eigenlijk nooit echt de verantwoordelijkheid op zich neemt.”

Kunt u verklaren waarom de zeer linkse flank van Labour niet kan loskomen van antisemitisme?

„De hard linkse kant van de partij heeft een hekel aan kapitalisme en imperialisme. Dat bepaalt hun wereldbeeld. Ze geloven dat Joodse bankiers het kapitalisme domineren. En ze kijken naar het Midden-Oosten en zien het nederzettingenbeleid van Israël, gesteund door de VS, als een gevolg van de Joodse lobby en als de meest verwerpelijke vorm van imperialisme.”

„Even voor de goede orde,” zegt Hodge, „ik ben heel vaak heel kritisch op het beleid van de Israëlische regering. Ik zal de laatste zijn die toetreedt tot de fanclub van Benjamin Netanyahu. Ik ben wel een overtuigd zionist. Mijn kinderen zijn de eerste generatie van mijn familie die niet hebben moeten vluchten omdat ze Joods zijn.”

Hodge werd in 1944 geboren in Caïro. Haar ouders ontvluchtten Duitsland in de jaren dertig. En tijdens de Arabisch-Israëlische oorlog van 1948 verhuisden ze naar Engeland, weer gedwongen door anti-Joodse sentimenten. Hodge: „De geschiedenis wijst uit: Joden hebben een plek nodig die zij thuis kunnen noemen.”

In het Lagerhuis vertegenwoordigt Hodge het kiesdistrict Barking, aan de oostelijke rafelrand van Londen. Er wonen meer working class-gezinnen dan een paar mijl verderop in de kosmopolitische binnenstad. Daardoor verdedigt Hodge geregeld standpunten die sociaal-conservatiever zijn dan die van de meeste Labourpolitici.

Hodge pleitte meer dan tien jaar geleden voor een puntensysteem dat moest regelen welke arbeidsmigranten in aanmerking kwamen om zich in het Verenigd Koninkrijk te vestigen, precies wat de Tory-regering van Boris Johnson nu invoert. Ze opperde dat „mensen geboren in het VK” voorrang dienden te krijgen voor sociale huisvesting. In aanloop naar de partijconferentie dit jaar zei ze dat Labour te veel bezig was met onderwerpen die niet aansloegen bij „gewone mensen”. Volgens The Sun en de Daily Telegraph, rechtse kranten die verslag deden van haar toespraak, doelde ze op de excessieve aandacht voor „feminisme, transgenders en neokapitalisme”.

Bent u het ermee eens dat Labour weer richting het politieke midden beweegt?

„De afgelopen jaren droeg de partij een soort simplistisch populisme uit. Toen ik zag hoe Corbyn op Glastonbury (een meerdaags muziekfestival met doorgaans 200.000 bezoekers) als een held onthaald werd, vond ik dat ongemakkelijk. Hij was een hype aan het worden en te veel mensen geloofden in zijn zeer linkse plannen die in ons stelsel politiek onhaalbaar zijn.”

Maar Corbynisme was juist populair omdat er onvrede was over de gevolgen van het centrisme onder Blair.

„Te lang heeft Labour gepoogd verkiezingen te winnen door kiezers aan te spreken op hun economisch eigenbelang. Dat is niet genoeg in deze tijd van identiteitspolitiek. Ik pleit voor een progressief nationalisme. We moeten bedenken: hoe ziet een maatschappij eruit waar we trots op kunnen zijn en die we daarom echt Brits kunnen noemen.”

Zullen Joodse kiezers snel terugkeren naar Labour nu Corbyn weg is?”

„Keir Starmer wil duidelijk schoon schip maken. Toen hij werd verkozen tot leider belde hij mij meteen, terwijl ik niet hem maar zijn concurrent Lisa Nandy had gesteund. Dat was een goed gebaar. In de tijd na de Tweede Wereldoorlog had Labour tientallen Joodse politici. Labour was de natuurlijke partij voor hen. Dat is al lang niet meer zo. We kunnen dat wel weer worden, maar het heeft tijd nodig. Het hangt enorm van onze boodschap af. Er is een toekomst, maar we moeten het vertrouwen herstellen.”

Kan antisemitisme volledig uit de politiek gebannen worden?

„Ik weet dat het altijd een rol zal spelen, bij kleine, rechtse en fascistische partijen, vaker op het Europese vasteland dan in het VK. Wat echt niet meer kan is dat antisemitisme zo pontificaal aanwezig is bij een grote en brede volkspartij. Ooit was ik een politicus, die vrouw was en toevallig Joods. Nu ben ik een Joodse politicus. Ik hoop dat dat weer verandert.”

