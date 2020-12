Nieuw leven voor Youps kerstkonijn Flappie

Cabaretier Youp van ‘t Hek was verrast toen hij woensdagochtend hoorde dat zijn kerstculthit internationaal gaat. De Amerikaanse popmuzikant Todd Rundgren spreekt ‘Flappie’ ongeveer uit als ‘Floppie’ en het fietsenschuurtje is gewoon een ‘shed’ geworden, maar verder is de kerstklassieker van Van ’t Hek vrij letterlijk vertaald.

Hoe het tot stand is gekomen, weet de cabaretier niet. „Ik was hier niet van op de hoogte. Ik vind het vooral heel grappig dat een liedje dat ik in een nacht schreef toen ik 23 was steeds opnieuw opduikt in mijn leven.”

Todd Rundgrens versie van ‘Flappie’:

Hij heeft Wikipedia er maar eens op na geslagen. „Een oude rocker he? Het blijkt een hele beroemde meneer te zijn.” Todd Rundgren was inderdaad vooral in de jaren zeventig een populaire progrocker, pionierde daarna met elektronische muziek en maakt nu als multi-instrumentalist nog altijd muziek en produceert voor anderen.

En nu zingt hij dus over konijn Flappie, dat vlak voor het kerstmaal van 1961 plotseling uit zijn hok is verdwenen en die avond opeens op tafel verschijnt. Achter het herkenbare pianomelodietje is een extra kerstbelletje gezet. Van ’t Hek: „Dat is een heel bijzonder muziekje dat pianist Jan Kokken er destijds bij heeft geschreven. Ik kon zelf maar vier akkoorden.”

Als Kokken hoort van de internationale Flappie reageert hij: „Todd Rundgren? O, dat is best een gerespecteerde naam toch? Dat is heel leuk. Ik zat samen met Youp bij cabaretgroep NAR. Ik heb dat destijds in een dag geschreven toen hij me de tekst gaf.”

Na beluistering zegt Kokken: „Nou, het is heel getrouw opgenomen. Ik begrijp niet waarom het niet op een echte piano is gespeeld, maar op een goedkoop Casio’tje. Ik had er eerlijk gezegd muzikaal wel iets meer van verwacht. Maar goed.”

Youp’s versie, gezongen in 1983:

Dood kerstkonijn

Van ’t Hek: „Het is echt een van de eerste liedjes die ik ooit heb geschreven. Mijn zusje zat in een dispuut en die moest een cabaretje doen. Voor ik het wist zat ik met vijf meiden op mijn studentenkamer. Ik zei: het kan overal over gaan, ook over een dood kerstkonijn. Keken ze me glazig aan. Toen heb ik het die nacht in elkaar geflanst op mijn typmachine. Ik had volgens mij net een kort verhaal van Maarten Biesheuvel gelezen waarin iemand vertelde over een dood kerstkonijn.”

Bij de uitvoering deed hij zelf het licht en zag hoe de zaal ontplofte bij het nummer. „Toen dacht ik: dan ga ik het zelf ook doen. Toen is het een soort culthit geworden, vooral op de radio. Er is nooit een plaat van verkocht. Ik speel het niet vaak, maar als het gebeurt zingt iedereen het mee van voor tot achter. Vooral dat refrein, ‘Ik had het hok toch goed dichtgedaan.’ Dat klinkt bij Rundgren als ‘But I was sure I locked my rabbit pen’.

Cleopatra, de platenmaatschappij van Todd Rundgren, biedt de vinyl single van ‘Flappie’ aan voor veertig dollar, met handtekening. ‘Flappie ’wordt omschreven als „cover version of a wildly popular novelty song from The Netherlands written and recorded by Dutch comedian Youp van ’t Hek in 1978.”

Kokken heeft de rechten voor de muziek. Hij neemt aan dat hij via Buma Stemra betaald kan worden. Voor de vertaling ligt het anders. Van ’t Hek: „Ik ga er vanuit dat dit een nette meneer is en dat hij voor de muziekrechten betaalt aan Jan. Ik denk niet dat het nummer 1 gaat worden. Als dat wel zo is gaat er wel iemand naar kijken. Maar ikzelf heb nu anderen dingen aan mijn hoofd, ik ben met oudejaar bezig. Ik vind het vooral heel grappig.”