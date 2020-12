Moeten we weer van die staatsschuld af?

Doe het niet! Zelden was er zo’n internationale consensus onder economen, denktanks en officiële instituten: de extra staatsschuld die door het coronabeleid is aangegaan, moet straks vooral niet te snel worden afgelost. Het risico bestaat dan dat de economie die net weer een beetje is opgeveerd, door de zuinigheid opnieuw in een recessie wordt gedrukt.

Dat neemt niet weg dat de schuldenberg enorm is gegroeid. Volgens de dinsdag gepubliceerde Economic Outlook van de OESO, de club van industrielanden, klimt de staatsschuld van de leden dit jaar gemiddeld met 15 procentpunten van het bbp, tot 127 procent. Volgend jaar gaat het naar 132 procent. Japan (243 procent in 2021) trekt dat gemiddelde flink omhoog. Maar er zijn ook andere uitschieters. In de eurozone heeft Frankrijk volgend jaar een staatsschuld van 117 procent. België en Spanje zitten daar wat boven. Portugal en Italië hebben adembenemend hoge schulden en Griekenland is al lang het nieuwe Japan, met een staatsschuld van 208 procent van het bbp in 2021.

Dat de alarmbellen niet al lang rinkelen, heeft te maken met de rente, die door alle belangrijke centrale banken omlaag is geduwd. Dat leidt tot een opmerkelijk fenomeen. Terwijl de staatsschuld als deel van het bbp in de gehele OESO de afgelopen twee decennia nagenoeg is verdubbeld, zijn de rentebetalingen als deel van het bbp juist bijna gehalveerd.

Dat maakt de schuld dus dragelijker dan ooit. Maar risicoloos is het niet. Dinsdag steeg de rente op langlopende Amerikaanse staatsleningen tot het hoogste peil sinds augustus. Economisch optimisme speelt daar een rol bij. Maar misschien ook de argwaan dat een juichende vraagexplosie, wanneer het virus straks is overwonnen, de inflatie opjaagt.

Een stijgende Amerikaanse rente kan besmettelijk zijn – denk aan tot aan de nok gefinancierde bedrijven, denk aan de huizenmarkt, denk ook aan hefboomconstructies op de financiële markten. Moeten centrale banken straks tot in de eeuwigheid staatsleningen blijven opkopen omdat anders een financieel Armageddon dreigt? Want kom maar weer eens van die staatsschuld af.

Er zijn tal van mogelijkheden om van schuld af te komen: praktisch, filosofisch, nucleair

Praktische mogelijkheden: eruit groeien met een economische postcoronarenaissance. Of de aloude manier: de inflatie laten oplopen, om zo de waarde van de schuld langzaam uit te hollen – maar dan moet je weer zorgen dat de rente niet meestijgt.

Filosofische opties: besluiten dat een hoge staatsschuld helemaal geen probleem is en kijken hoe dat uitpakt (het Japanse voorbeeld). Of een nieuwe theorie aanhangen (modern monetary theory) die, kort door de bocht, een overheid met haar unieke rol als belastingheffer zélf de mogelijkheid tot geldschepping geeft.

Nucleaire optie: de Europese Centrale Bank opdragen een deel van de opgekochte staatsschuld op zijn balans af te schrijven. Maar los van het feit dat dit juridisch lastig is, zo niet onmogelijk, daarna zit je met een centrale bank met een negatief eigen vermogen.

Niet geheel toevallig komt het idee om schuld af te schrijven uit Italië. Evenmin toevallig rijpt in Duitsland het idee om tóch, tegen de economenconsensus in, met zuinigheid de staatsschuld weer zo snel mogelijk in te dammen. Voorlopig doet die laatste optie alleen nog opgeld binnen de kleine liberale FDP. Marginaal? Mocht alles postcorona weer normaliseren, reken er dan op dat ook deze discussie keihard terugkomt. En de scheur in de eurozone tussen landen met hoge en lage schulden ook.

