Amerikaanse minister William Barr stelt speciaal aanklager aan

De Amerikaanse minister van Justitie William Barr heeft openbaar aanklager John Durham de status van ‘speciaal aanklager’ verleend. Daarmee geeft de scheidend minister Durham extra bescherming bij diens naspeuringen naar de oorsprong van het zogenoemde ‘Rusland-onderzoek’ naar banden tussen de campagne van Donald Trump en Russische staatsagenten. Durham onderzoekt of er wetten zijn overtreden door politie en inlichtingendiensten bij het onderzoek naar Trump en zijn medewerkers.

Een speciaal aanklager kan alleen worden ontslagen door de minister van Justitie en alleen om nauw omschreven redenen. Het betekent dat Joe Biden als nieuwe president met een potentieel schadelijk dossier is opgezadeld. Barr maakte dit dinsdag bekend tegenover persbureau AP.

Er zit een bijzondere symmetrie in de aanstelling van Durham: in 2017 drong het toenmalige hoofd van de FBI er bij de toenmalige staatssecretaris van Justitie op aan om een speciaal aanklager te benoemen om het Rusland-onderzoek van de federale politie te beschermen tegen ingrijpen door president Trump. Destijds werd Robert Mueller benoemd, die in 2019 zijn rapport afrondde en tot de conclusie kwam dat hij geen bewijs had kunnen vinden dat de Trump-campagne had samengespannen met Rusland om de presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden.

‘Heksenjacht’

President Trump en zijn trouwste aanhangers in de Republikeinse Partij hebben het Rusland-onderzoek steeds gediskwalificeerd als een „heksenjacht” door hun politieke tegenstanders, president Obama en vicepresident Biden voorop. Verschillende onderzoeken hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor politieke machinaties achter het Rusland-onderzoek, al hebben ze wel onregelmatigheden van de kant van de FBI aan het licht gebracht.

Barr zei dinsdag tegen AP dat hij had besloten dat „het beste was Durham en diens team dezelfde aanstelling te geven als Bob Mueller zodat ze hun werk kunnen afmaken, ongeacht de uitslag van de verkiezingen”. Hij verleende Durham al op 19 oktober zijn nieuwe status, maar hield dat geheim om het verloop van de verkiezingen niet te beïnvloeden.

Een kleine maand na de presidentsverkiezingen voert de zittende president Trump nog altijd rechtszaken tegen de uitslag in verschillende staten. Hij houdt vol dat op grote schaal verkiezingsfraude is gepleegd, ook al hebben zijn advocaten daarvoor in de rechtszaal geen enkel bewijs kunnen leveren.

Geen wijdverbreide verkiezingsfraude

In hetzelfde interview met AP zei minister Barr dat hij „tot nog toe geen fraude heeft gezien op een schaal die de uitkomst van de verkiezingen zou kunnen veranderen”. Het ministerie van Justitie heeft de FBI opdracht gegeven onderzoek te doen naar meldingen van fraude en officieren van justitie daarbij meer armslag gegeven.

Binnen enkele minuten na publicatie van het interview reageerden Rudy Giuliani en Jenna Ellis, de twee leiders van Trumps advocatenteam, door te zeggen dat Barr „zijn mening kennelijk zonder enige kennis van of onderzoek naar de substantiële onregelmatigheden en bewijzen van systematische fraude” geeft.