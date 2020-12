Marieke Sanders maakt vijf musea blij met haar schenking

Marieke Sanders , in de tentoonstelling van haar schenkingen aan de diverse musea, samengebracht in het Centraal Museum Utrecht.

Hun gezamenlijke kunstcollectie was voltooid. Die gedachte overviel Marieke Sanders-ten Holte (1941) na het overlijden van haar echtgenoot Pieter Sanders, in juli 2018.

Hij was jurist, zij literatuurwetenschapper. Samen verzamelden ze vijf decennia lang hedendaagse kunst. Innovatieve en conceptuele kunst op huiskamerformaat, van zowel jonge en nog onbekende kunstenaars als van gevestigde namen. Dat deed het echtpaar vol overgave, zeker toen hun kinderen het huis verlieten en het werk minder tijd opeiste. Vanaf 2002 kochten Pieter en Marieke Sanders gemiddeld één kunstwerk per week. Hun verzameling dijde uit naar meer dan duizend kunstwerken.

Het paar schonk sinds 2009 zo’n 250 kunstwerken aan de staat en aan diverse musea. Na het overlijden van Pieter bleef er nog een aanzienlijk aantal werken over. Wat daarmee te doen, vroeg Marieke Sanders zich af. Ze wilde een oplossing in de geest van haar man. Die zei altijd: „De kunst is maar tijdelijk bij ons, ze moet gezien worden.” Het grootste deel van de collectie stond op dat moment ingepakt in een opslag, niemand die hun kunst zag.

Na overleg met haar twee kinderen, Albertine en Pieter, vroeg Sanders advies aan een paar musea. Gesprekken die uitmondden in een unieke overdracht van 225 kunstwerken aan de Staat der Nederlanden. Wat deze schenking zo uitzonderlijk maakt, is dat vijf musea – het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum in Amsterdam, het Kunstmuseum in Den Haag, het Centraal Museum in Utrecht en het Teylers in Haarlem – ieder een cluster van kunstwerken uitzochten voor hun eigen collectie. Een selectie uit de aanwinsten is tot maart te zien op de expositie Collector’s Item in het Centraal Museum.

Intuïtief en nieuwsgierig

Waarom ontlokte de Sanders-verzameling zoveel enthousiasme bij de museummedewerkers? De collectie vertegenwoordigt volgens hen een mooi tijdsbeeld. Particuliere verzamelaars kunnen intuïtief en nieuwsgierig te werk gaan, en zich op beginnende kunstenaars concentreren. Met hun beperkte aankoopbudgetten moeten musea per definitie meer op zeker spelen. Verzamelaars met een goed oog kunnen met een schenking jaren later hiaten in museumcollecties dichten. Dat gold zeker voor de collectie-Sanders, met vroeg werk van tal van kunstenaars die later naam maakten.

De musea reageerden ook zo geestdriftig omdat ze van Marieke Sanders vrij mochten kiezen. Ze stelde de inventarisboeken van alle aankopen ter beschikking. Om de beurt mochten de musea aangeven welke werken ze graag in hun collectie wilden opnemen.

De familie vreesde voor grote overlap in de keuzes van de musea. Sanders: „Toen het eerste museum had gekozen, dacht ik: die heeft vast de krenten uit de pap gehaald.” Uiteindelijk bleek dat slechts twintig kunstwerken door twee of meer musea werden begeerd. Op basis van de bijgeleverde motivaties bepaalde Sanders met haar kinderen de uiteindelijke verdeling.

Het aardige van ontzamelen is dat de musea met hun keuzes inzicht boden in haar verzamelgedrag, zegt Sanders. Ze hadden altijd het gevoel dat ze als verzamelaars maar wat deden. Herhaaldelijk vroegen ze zich af of ze niet wat meer lijn in hun verzameling moesten aanbrengen: voortaan alleen het thema natuur, alleen fotografie, of alleen portretten. Maar de expositie in het Centraal Museum, waar de keuzes van de musea gegroepeerd zijn gepresenteerd, leert haar dat er wel degelijk lijnen in de verzameling zijn aan te wijzen.

De werken op papier die het Teylers uitkoos, herkent Sanders nu bijvoorbeeld als een groep werken die wat betreft thematiek, compositie en techniek grote overeenkomsten vertonen. Ook de keuzes van de andere musea openden haar de ogen. Typisch Stedelijk, of typisch Rijksmuseum, zegt ze nu over kunstwerken uit haar bezit. En toch draagt de gehele collectie duidelijk hun stempel, stelt ze tevreden vast.

Holle vaten

Om de verzameling zoveel mogelijk bij elkaar te houden wilde Sanders op een aantal dierbare stukken na liefst alle kunstwerken overdragen. Maar uit ervaring – ze was toezichthouder bij het museum in Schiedam – weet ze dat musea geen holle vaten zijn die onbeperkt kunst kunnen opnemen. Dat houdt ze verzamelende leeftijdsgenoten die haar om raad vragen ook voor. Het beheer van collecties is kostbaar, musea moeten kieskeurig zijn bij het aanvaarden van schenkingen.

Ondanks haar voornemen vrijwel alles cadeau te doen, is Sanders toch blij nog over een substantiële collectie te beschikken. Ze omringt zich graag met kunst en vindt het prettig om regelmatig wat anders op te hangen.

De musea verrasten haar. Ze aasden op kunstwerken waarvan ze dacht dat niemand er belangstelling voor zou hebben. En andersom heeft ze haar zeer dierbare kunstwerken nog altijd in bezit. Welke? „Kijk maar eens om je heen”, zegt ze met een lach, wijzend op de vele kunstwerken in haar woonkamer.

Toen ze met haar man in 2009 honderd kunstwerken aan Instituut Collectie Nederland schonk, tegenwoordig Rijksdienst Cultureel Erfgoed, hoopten ze dat anderen hun voorbeeld zouden volgen. Dat gebeurde niet. De nieuwe schenking is een manier om de kunst een tweede leven te geven en de wens van haar man te vervullen, zegt Sanders bescheiden.

Direct na de dood van Pieter zette Marieke Sanders een punt achter het verzamelen. Ze voelde zich naar eigen zeggen een beetje gemankeerd. Vijf decennia lang hadden ze samen over iedere aankoop besloten, nooit kochten ze iets zonder het eens te zijn.

Ruim twee jaar later denkt ze het verzamelen toch weer op te pakken. Op de fotografiebeurs Paris Photo kocht ze vorig jaar voor het eerst alleen een kunstwerk. Haar keuzes, zegt Marieke Sanders, zullen net iets andere accenten krijgen dan vroeger samen met Pieter.

Tentoonstelling: Collector’s item, De verzameling hedendaagse kunst van Pieter en Marieke Sanders t/m 21 maart in Centraal Museum Utrecht. Zie: : Collector’s item, De verzameling hedendaagse kunst van Pieter en Marieke Sanders t/m 21 maart in Centraal Museum Utrecht. Zie: centraalmuseum.nl De gelijknamige catalogus kost 14,95 euro. Zie voor de verzameling ook: pietermariekesanders.nl