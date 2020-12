Kwart in aanmerking komende studenten vraagt geen aanvullende beurs aan

Bijna een op de vier eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs die recht hebben op een aanvullende beurs, maken daar geen gebruik van. Het gaat om ongeveer 8.650 studenten die daardoor waarschijnlijk gemiddeld maandelijks 175 euro mislopen. Dat blijkt woensdag uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). Volgens het planbureau weten deze studenten waarschijnlijk niet dat ze recht hebben op de beurs of zijn ze niet op de hoogte van de aanvraagprocedure en de voorwaarden van de beurs.

Opvallend genoeg leent ruim 40 procent van deze studenten wel geld via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Op die manier lenen de studenten gemiddeld 584 per maand, terwijl de voorwaarden voor een lening bij DUO minder gunstig zijn dan die van de prestatiebeurs. „Deze groep leent dus mogelijk onnodig geld”, concludeert het CPB. De aanvullende beurs wordt namelijk omgezet in een gift als de student binnen tien jaar een diploma haalt. De lening bij DUO moet worden terugbetaald.

Lees ook: Leenstelsel is voor links toch niet sociaal

Lyle Muns, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), laat via Twitter weten dat „meer en betere voorlichting noodzakelijk” is. „Een les met voorlichting over studiefinanciering voor elke scholier is noodzakelijk”, schrijft hij. De aanvullende beurs is bedoeld voor studenten met ouders met een lager inkomen. In oktober 2018 had 34 procent van de studenten recht op deze beurs. De hoogte hangt vooral af van het inkomen van de ouders en de gezinssituatie en kan oplopen tot 400 euro per maand, aldus het CPB.