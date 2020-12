Jeugdzorg Nederland uit ernstige zorgen om jeugdzorg in Zeeland

Jeugdbeschermingsorganisatie Intervence in Zeeland houdt per januari 2021 op te bestaan. Hierdoor moeten ongeveer zevenhonderd gezinnen die nu door de organisatie worden begeleid, elders hulp krijgen. Het overkoepelende Jeugdzorg Nederland maakt zich ernstig zorgen om die groep.

Intervence begeleidt jongeren die te maken krijgen met jeugdbescherming of jeugdreclassering, en bij wie dus ernstige problemen spelen. Het gaat momenteel om ruim duizend kinderen, schrijft Omroep Zeeland. Het plan om de organisatie op te heffen, komt uit koker van de dertien betrokken Zeeuwse gemeenten. Het gaat financieel al een tijd niet goed met Intervence, en de gemeenten zetten in het nieuwe jaar dan ook het contract stop met de organisatie. Nederlandse gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van jeugdzorg, maar in heel Nederland zijn er grote tekorten op het jeugdzorgbudget.

Vanaf januari worden geen nieuwe kinderen meer aangenomen en kinderen die al bij Intervence zijn ondergebracht, worden verspreid over andere jeugdzorginstellingen. De organisatie heeft over die gang van zaken woensdag een brandbrief gestuurd naar verantwoordelijk minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) en staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie, Volksgezondheid).

Ontslagen

„Wij maken ons ernstige zorgen over dit besluit”, schrijft Intervence in die brief. Voor veel gezinnen betekent de sluiting dat zij een nieuwe jeugdbeschermer krijgen toegewezen en dat is niet in het belang van de Zeeuwse kinderen, vindt Intervence. Het gaat om een kwetsbare groep die thuis bijvoorbeeld te maken heeft met verslaving, huiselijk geweld en schulden, en bij wie de rechter heeft ingegrepen.

Brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland verwijt de gemeenten „het financiële belang zwaarder te laten wegen” dan de zorg voor de kinderen, verwijt het in een eerdere brief aan de betrokken wethouders. Ook FNV is kritisch op de voorgenomen sluiting: volgens de vakbond is „totaal geen rekening is gehouden met de medewerkers”. Volgens Omroep Zeeland komt een deel van de ongeveer honderd medewerkers op straat te staan.