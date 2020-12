Iedereen speelde op de piano’s van Erard

De Fransman Sébastien Erard (1752-1831) was de vernieuwer van de harp en de aartsvader van de piano zoals we dat instrument nu kennen. De geniale uitvinder leek lange tijd vergeten, maar pianisten herontdekten zijn vleugels, mede dankzij de Nederlandse restaurateur Frits Janmaat, die een buitenissige biografie schreef en zelf uitgaf. Zijn lijvige Erard-boek onttrekt zich – soms ergerlijk, maar vaker fascinerend – aan elk denkbaar genre.

En dus lijkt Sébastien Erard – de grootste harp- en pianobouwer aller tijden op een vreemdsoortige encyclopedie van levens en gebeurtenissen, die verbonden zijn met twee eeuwen Erard-geschiedenis: duizenden namen van componisten, musici, kunstenaars, politici, revolutionairen (van Robespierre tot Marx – Karl én Harpo welteverstaan), adel, vorstenhuizen, architecten en andere historische personages. De lezer kan zich soms verloren voelen in de wildgroei van figuren en feiten. Aan de andere kant snoert Janmaat ze in door een strakke chronologie van jaar tot jaar.

Toch blijft het jammer dat de meest bijzondere vondst van de biograaf door de brede opzet enigszins ondersneeuwt. Hij kreeg – in het geheim – de beschikking over zo’n 2.500 brieven tussen de belangrijkste hoofdpersonages van het verhaal. Die ontboezemingen waren ergens in een Frans kasteel opgedoken. Janmaat mocht er alleen uit parafraseren, niet uit citeren. Dat is dan wel weer jammer. Daarna verdween de correspondentie weer achter slot en grendel.

De briefwisseling schetst een scherp beeld van de driehoek tussen het eenzame genie Sébastien Erard, mede-oprichter en broer Jean-Baptiste en diens zoon Pierre. Het gebrek aan nakomelingen breekt het familiebedrijf op, al houdt Pierres weduwe Camille nog lang stand. In het boek beschrijft Janmaat hoe de Erards als provinciale ‘gelukszoekers’ met hun piano’s een internationaal imperium opbouwen in Parijs en Londen. De Salle Erard groeit uit tot een muzikaal epicentrum in de Franse hoofdstad. De virtuoos Franz Liszt komt er als wonderkind over de vloer. In een latere brief zal hij zich hun „familiepianist” noemen. Erards vleugels zijn hun tijd ver vooruit. In een periode dat de fortepiano nog brabbelt als een kleuter, laat Sébastien de zijne al zingen. „Geen van de dochters van schoonheid zal de magie van een Erard hebben”, verzucht componist en pianist Felix Mendelssohn.

Sébastien Erard, geschilderd door Henry Raeburn

Op Erards vechten Liszt en zijn grote tegenstrever Thalberg in Parijs hun duel uit om wie zich de grootste mag noemen. Hun strijd eindigt gelijk. De vakjury oordeelt: „Thalberg is de eerste pianist ter wereld, Liszt de enige.” Ook andere beroemde componisten zijn verknocht aan het merk: Haydn, Beethoven, Verdi, Ravel hebben er één, Wagner componeert er de nachtelijke scènes uit de opera Tristan und Isolde op. Janmaat betoogt zelfs dat tussen 1820 en 1931 tweederde van alle klassieke muziek geschreven is ‘op’ een Erard.

Behalve vleugels bouwt Erard ook harpen. Hij bedenkt verbeteringen aan het kwetsbare en ‘wiebelige’ instrument die nog altijd het muzikale fundament ervan vormen. Het mechaniek van die dubbelpedaalharp telt 1.415 onderdelen. Het is niet de uitkomst van jarenlang uitproberen, van trial and error, maar ontstaat in het hoofd en aan de tekentafel van Sébastien Erard. Ondanks zijn vondsten en patenten balanceert het bedrijf voortdurend op de rand van een bankroet. Eenmaal wordt een faillissement zelfs onafwendbaar, maar slagen beide broers erin een doorstart te maken.

Wanneer Sébastien sterft, laat hij zijn erfgenamen niet alleen de fabriek na, maar ook zo’n 1.700 flessen wijn (sommige klanten betalen hun instrument met vaten) en de mooiste privéverzameling kunst in Frankrijk. Onder de 264 schilderijen zitten werken van Rembrandt, Dou en Poussin. Neef Pierre kan met het veilen ervan de grote schulden aflossen.

Na het verlopen van de patenten kan de fijnzinnige piano de concurrentiestrijd niet volhouden tegen met name de kanonnen van Steinway. Als Erard begin jaren zeventig definitief zijn deuren sluit in Parijs heeft het bedrijf – dat wordt uit Janmaats ‘chaos’ van historische draden wel duidelijk – in twee eeuwen heel wat revoluties, oorlogen, machtswisselingen en grote ego’s overleefd.

Pianist Sigismund Thalberg en harpist John Thomas bespelen Erard-instrumenten tijdens de Wereldtentoonstelling in het Londense Crystal Palace in 1851. Antiqua Print Gallery / Alamy Stock Photo

Hier en daar vliegt de biografie wel uit de bocht met te veel anekdotes, feiten en figuren die slechts zijdelings met Erard van doen hebben. En toch gaat van deze historische vergaarbak ook een ontegenzeggelijke charme uit. Daarom kun je dit boek het beste tot je nemen en ‘genieten’, zoals componist Johannes Brahms de 555 klaviersonates van Domenico Scarlatti verteerde: „In kleine doses.”