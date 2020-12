IC’s gaan data met elkaar delen

Een bijzonder plan, volgens de initiatiefnemers zelfs „uniek in de wereld”. Nederlandse intensive cares gaan alle informatie uit apparaten zoals beademingsmachines en diagnoses uit patiëntendossiers met elkaar delen. Zo vergelijken artsen hun patiënten straks met tienduizenden anderen.

Het gaat om meer dan dertigduizend gegevens per patiënt per dag. En om zo’n tachtigduizend intensive care-behandelingen per jaar. Meer dan de helft van de intensive cares heeft zich aangesloten bij het project, dat zeker vijf jaar moet gaan duren. Zorgverzekeraars Nederland, de branchevereniging van zorgverzekeraars, denkt dat het leidt tot betere behandelingen en steekt er twee miljoen euro in.

Op de intensive care liggen zieken voortdurend aan apparaten. Alles wordt gemeten: de hartslag, bloeddruk, ademhalingsfrequentie, temperatuur, enzovoort. Er staan nierdialyse-apparaten die zijn uit te lezen, net als de infuuspompen met medicijnen. Al met al een „een natuurlijke omgeving voor datawetenschap”, vindt Paul Elbers, projectleider en IC-arts bij het Amsterdam UMC.

„Intensivisten weten heel veel over het menselijk lichaam, nog veel meer weten we niet”, zegt Elbers, „Met deze gegevens kunnen we beter leren hoe we patiënten kunnen beademen en welke medicijnen we wanneer moeten geven. Normaal kan een arts een patiënt vergelijken met de enkele duizenden patiënten die hij eerder zag, nu met een veelvoud daarvan.”

Pandemie gaf een zetje

Het project is er dankzij de coronapandemie. Intensive cares zetten concurrentie overboord en gingen snel allerlei gegevens met elkaar uitwisselen. Dat was als tijdelijke crisisoplossing bedoeld, maar werkte bijzonder goed.

„We kregen onze vinger er niet achter hoe we mensen met corona precies moesten helpen”, zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.

„Door goed naar data te kijken, leerden we dat we veel mensen anders moesten behandelen. In het begin kozen we steeds voor beademen met hoge druk, zoals bij een longontsteking. Maar een deel van de patiëntengroep bleek meer gebaat bij een lagere sterkte beademing en bloedverdunners. Zij kwamen zo sneller van de intensive care af. Dat leerden we echt door data: voor zo’n behandeling kiezen we normaal nooit bij een ernstige longontsteking.”

45 van de 75 Nederlandse intensive care-afdelingen sloten zich al aan bij het plan om in elk geval de komende vijf jaar deze gegevens uit te wisselen. Dat aantal loopt snel op. Het is de bedoeling dat kunstmatige intelligentie gaat helpen wegwijs te worden in de databerg, bijvoorbeeld bij de analyses van welke behandeling voor wie het beste werkt. De artsen krijgen hulp van het Amsterdamse databedrijf Pacmed.

Om de privacy van patiënten te beschermen worden persoonlijke kenmerken zoals namen en woonplaats niet tussen ziekenhuizen gedeeld. Ook de aantekeningen die verpleegkundigen maken in het elektronisch patiëntendossier blijven buiten schot, voor het geval daar iets tussen staat dat herleidbaar is naar iemand. Uiteindelijk willen de onderzoekers deze teksten wel met elkaar delen, maar in abstractere vorm. Bijvoorbeeld wanneer de computer de achterliggende concepten leert snappen, zoals: ‘verpleegkundige maakt zich zorgen’.

Nu zijn artsen te veel bezig met momentopnames, zegt Gommers. „We kijken naar de waarden op de monitor, doen lichamelijk onderzoek en maken een behandelplan. Wat wij als artsen niet kunnen bevatten, is wat er de afgelopen uren en dagen precies is gebeurd in al die waarden. Zulke trends kan je wel zien door data te analyseren.”

Een voorbeeld: uit data blijkt dat er soms vóór een bloeddrukdaling een verandering van het hartritme is. Dan leren artsen daar alert op te zijn. „Met zulke data-analyse hebben wij onze intensivecarezorg nu nog niet ingericht”, zegt Gommers.

Preciezer behandelen

Behalve trends ontdekken, hoopt Gommers dat artsen met hulp van data patiënten veel specifieker kunnen behandelen. „Iemand in leven houden door aan een knop te draaien van de beademingsmachine, dat kan iedereen”, zegt Gommers. „Waar het echt om gaat is het maatwerk, het finetunen op de persoon. Dáár zijn we naar op zoek.”

In dat kader draaien er al enkele data-analyseprojecten op intensive cares. Zo krijgen in een aantal Amsterdamse ziekenhuizen artsen computeradviezen over de beste dosering antibiotica voor een bepaald persoon, op basis van data.

Bij een ander vergevorderd project moeten artsen in Amsterdam en Leiden computeradvies gaan krijgen over wie veilig kan worden ‘ontslagen’ van de intensive care, naar andere ziekenhuisafdelingen. Het is belangrijk dat computers niet gaan besluiten hoe artsen behandelen, zegt Gommers. „Het blijft een hulpmiddel waarna de dokter de keuze moet maken.”

Datawetenschap in opleiding

Zoals het vak van de radioloog door data-analyse compleet verandert, zo zal ook de intensivist zich door deze ontwikkeling moeten heruitvinden, zeggen de artsen. „Intensivisten die nu en komende jaren opgeleid worden zouden ook datawetenschap in de opleiding moeten krijgen”, zegt Elbers.

Gommers hoopt dat data-analyse straks wat rust aan verpleegkundigen kan teruggeven. „Ze durven soms niet naar de wc of te lunchen: wat als het net misgaat met ‘mijn’ patiënt? Als we tien minuten van tevoren weten dat het slechter zal gaan met iemand, scheelt dat al heel veel.”