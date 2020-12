Gevangenisstraffen voor de gezichten van de protesten in Hongkong

Wat iedereen al verwachtte, gebeurde inderdaad: Joshua Wong, de bekendste pro-democratische activist van Hongkong, werd woensdag veroordeeld. Hij kreeg 13,5 maanden gevangenisstraf, onder meer voor het oproepen tot demonstraties bij het hoofdbureau van politie in juni 2019.

Agnes Chow en Ivan Lam, die met hem voor dezelfde aanklacht voor de rechter stonden, kregen straffen van respectievelijk 10 en 7 maanden. Op de vergrijpen die hen ten laste waren gelegd, staat een maximumstraf van drie jaar. Daarmee zijn de straffen nog relatief licht, misschien ook in de hoop de activisten niet al te zeer tot martelaren te maken.

Lees ook dit interview met Wong: ‘De hele wereld kijkt naar Hongkong’

„Ik heb de kans nooit onderschat dat ik gevangengezet zou worden”, schreef Wong al op 22 november. „Vooral niet nu volksvertegenwoordigers zijn uit hun ambt gezet, journalisten zijn aangeklaagd omdat ze politiegeweld benoemden, en universiteiten worden onderzocht onder het mom van nationale veiligheid”, aldus Wong. De gelovige activist schreef ook dat je mensen wel gevangen kunt zetten, maar hun geest niet.

Wong was pas 17 jaar toen hij in 2014 het gezicht werd van de pro-democratische Parapluprotesten. Daarvoor zat hij al eens gevangen. Bij zijn arrestatie tweette hij dit keer dat het hem destijds zwaar viel om in eenzame opsluiting te zitten. In zijn cel brandden voortdurend lampen die hem het slapen bemoeilijkten.

Topje van de ijsberg

Met Wong en zijn twee medeactivisten verliest de pro-democratische beweging boegbeelden die belangrijk waren voor het genereren van buitenlandse aandacht voor de pro-democratische beweging. Wong richtte zich daarbij vooral op contacten met het Westen, Chow, die Japans spreekt, verwierf in Hongkong de bijnaam ‘Godin van de Vrijheid’.

De drie die vandaag zijn veroordeeld vormen slechts het topje van de brede ijsberg van arrestaties. In totaal zijn er ruim tienduizend mensen opgepakt in verband met de protesten van vorig jaar.

Dat leidt tot grote achterstanden bij de afhandeling van de rechtszaken. Ook de arrestanten van de Parapluprotesten in 2014 zijn nog niet allemaal voor de rechter verschenen.

Overigens hoeft maar een beperkt deel van de arrestanten ook echt voor te komen: in zo’n 80 procent van de gevallen worden de arrestanten vrijgelaten zonder aanklacht. Dat er toch zo’n drieduizend verdachten zijn die wel voor de rechter moeten verschijnen, komt doordat een aantal mensen nu pas wordt opgepakt voor overtredingen die zij eerder begaan zouden hebben.

Botsende wetgeving

Zo is er bijvoorbeeld de 30-jarige ‘Captain America The Second’, een kleurrijke figuur die zich graag hult in kleding in de stijl van de Marvel Comics. Hij werd in september opgepakt op grond van de nieuwe, draconische Nationale Veiligheidswet omdat hij in winkelcentra en in interviews had opgeroepen tot onafhankelijkheid voor Hongkong. Zijn protest was altijd vreedzaam.

De rechter moet straks bepalen zijn acties vallen onder de vrijheid van meningsuiting – die in principe nog steeds beschermd is in Hongkong – of dat het verbod op het oproepen tot onafhankelijkheid voor Hongkong zwaarder weegt. In dat laatste geval kan hij maximaal tien jaar gevangenisstraf krijgen.

Het is voor het eerst dat een rechter zich zal moeten uitspreken in een zaak waarbij twee tegenstrijdige wetten, de oude Britse en de nieuwe Chinese, zo expliciet met elkaar in botsing komen.

Druk op rechters

Ongeveer de helft van de verdachten is jonger dan 21, maar ook zij kunnen gevangen gezet worden. Dat is alleen verboden voor kinderen onder de 14. Toch zal de rechtbank ertoe neigen om veel jongeren een alternatieve straf op te leggen of om ze te laten opvangen in speciale instellingen voor jeugdige criminelen.

Het rechtssysteem in Hongkong, hoewel onder steeds grotere Chinese druk, is nog steeds veel milder, transparanter en beter gereguleerd dan het rechtssysteem in China. Daar komen rechters in vrijwel alle gevallen tot een veroordeling en de rechtspraak is er ondergeschikt aan de wil van de Communistische Partij.

Het is mede daarom dat er in Hongkong zoveel zorgen zijn om twaalf activisten die in augustus uit Hongkong poogden te vluchten met een speedboot, in de hoop om zo Taiwan te bereiken. Zij moeten in Shenzhen op het vasteland van China voor een Chinese rechter verschijnen.

De druk op rechters in Hongkong neemt wel toe. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Doninic Raab dreigde daarom eerder deze maand om Britse rechters terug te trekken uit het Hooggerechtshof van Hongkong.

Vermoedelijk duurt het nog wel vier of vijf jaar voordat alle zaken ook inderdaad voor de rechter komen: de capaciteit van de rechtbanken in Hongkong is eenvoudigweg te beperkt voor de overvloed aan protestzaken. Tot die tijd zijn de meeste verdachten op borgtocht vrijgelaten. Daarbij wordt hun paspoort vrijwel altijd ingenomen, zodat zij Hongkong niet kunnen verlaten.