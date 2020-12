Fulltime pakketten bezorgen? ‘Te slopend’

Wie een glimp wil opvangen van de pakketbezorger in Velp, moet snel zijn. Bas van den Berg zet een doos voor de voordeur van nummer 180 in een verzorgingshuis, belt aan en neemt afstand. Zodra de deur op een kiertje gaat, maakt hij zich uit de voeten: „PostNL, pakketje. Goed weekend!”

Buiten werpt Van den Berg (21) een blik op z’n horloge. „Het gaat niet lekker vandaag”, concludeert de pakketbezorger als hij in zijn witte bestelbus stapt. Het is vijf voor half een, waterkoud, en zaterdagmiddag. Nog 150 adressen te gaan.

Webwinkels doen goede zaken tijdens de coronacrisis; Nederlanders winkelen nóg meer online. In de aanloop naar Sinterklaas, Kerst en het nieuwe jaar bezorgt ’s lands grootste postorderbedrijf, PostNL, dagelijks ruim anderhalf miljoen pakketten thuis. En die drukte kan PostNL niet aan, meldde het woensdagmiddag. Pakketjes blijven bij de webwinkels liggen en worden niet op de afgesproken datum thuisbezorgd. Om hoeveel pakketjes het gaat, is niet bekend. Brachten Van den Berg en collega Rowan voor corona de pakketten in Velp met z’n tweeën rond, tegenwoordig rijden vier bezorgbussen door het dorp.

Wie is die man die de pakketjes bij u thuis bezorgt? En hoe houdt hij het vol?

De dag begon met een tegenvaller. Om tien uur draaide Van den Berg de bestelbus het parkeerterrein van het postdepot in Elst op. Hij parkeerde de kont van zijn bus in dok zeventien en wachtte tot de pakketten van de band rolden. Maar er kwam niks. Door de sinterklaas- en kerstdrukte hadden de pakketten vertraging. Na drie kwartier waren ze er toch: 222 pakketten voor 170 adressen.

Moeder mee

Voor zijn ronde begint, werkt Van den Berg vijf rijstwafels met kalkoenfilet naar binnen. Collega Rowan heeft zijn moeder meegenomen voor de gezelligheid, zij zit op bijrijdersstoel. Het werk zelf is best eentonig en eenzaam, zegt Van den Berg. Hij vroeg ook vrienden mee, maar die hebben nooit zin. Wie als laatste klaar is, brengt de postscanners terug naar het depot.

PostNL besteedt driekwart van de pakketten uit aan koeriersbedrijven, subcontractors. Per afleveradres betaalt het 0,80 tot 1,80 euro. In buitengebieden zijn de tarieven relatief hoog, door de grotere afstanden tussen de adressen. Voor meerdere bestellingen op één adres krijgt de koeriersdienst waar Van den Berg voor werkt 16 cent extra per pakketje. Als de bewoners niet thuis zijn en het pakket terug naar het distributiecentrum moet, levert het niks op.

Zaterdag 12.25 uur en waterkoud. Nog 150 adressen te gaan

Om zoveel mogelijk pakketten kwijt te raken, belt Van den Berg bij de buren aan als er niet open is gedaan. Soms zitten ze daar niet op te wachten. Een man werd boos omdat er elke dag bezorgers met nieuwe pakketjes voor de buren voor zijn deur stonden, zegt Van den Berg: „Hij werd er schijtziek van.”

14.26 uur, Rowan belt. „Yooo. De boel staat hier helemaal vast. Het loopt voor geen meter. Ik ben nu bij het postkantoor en wacht al 25 minuten om vijftig pakketten af te geven. Op hoeveel zit jij?”

„Nog 110 stops. Jij?”

„122.”

„Meestal haal je me weer in.”

„We gaan het zien. Joeeee.”

Van den Berg werd pakketbezorger omdat zijn contract bij de supermarkt niet verlengd werd. Naast zijn studie voor docent geschiedenis wilde hij iets bijverdienen. Zijn moeder kende iemand met een koeriersbedrijf. De ideale baan, zegt Van den Berg: zaterdag bezorgt hij, zondag fluit hij als scheidsrechter in het seniorenvoetbal en door de week traint hij zes keer. „Ik heb geen baas die me constant op de vingers kijkt.”

Van den Berg is een vrolijke, nette jongen, maar het imago van de pakketbezorger is niet vlekkeloos. Dennis Goudriaan, zijn baas, waarschuwde zaterdagochtend al: „Je ziet misschien dingen die niet horen.” Collega’s, weet Van den Berg, verstoppen als bewoners en buren niet thuis zijn pakketjes achter de schutting, onder de auto, de bank of in de vuilnisbak.

Op het ‘klachtenkompas’ van de Consumentenbond, waar je online een klacht over een bedrijf kunt indienen, staat PostNL stijf bovenaan. Grote bron van ergernis: onzorgvuldige bezorging. Een klacht van dinsdag: „PostNL krijgt het voor elkaar om een gietijzeren lamp van 20 kg twv 140 euro in gruzelementen aan te leveren bij de ontvanger. 5 pakketten verstuurd met Post NL. 2 kapot en 1 zoekgeraakt.” De afgelopen twaalf maanden kwamen ruim 8.200 klachten binnen over PostNL, volgens de website.

Van den Berg verstopt bijna nooit pakketjes op vreemde plekken, zegt hij. Eén keer propte hij een pakket door een kattenluik. Hij zette te veel kracht en sloopte het ding. Het kostte hem 25 euro, zegt hij. Ook over het rijgedrag van de bezorgers wordt geklaagd, weet Van den Berg. Ik had collega’s, zegt hij, die elke week terugkwamen met een deuk in de bus. Hij klopt drie keer op z’n dashboard: „Ik heb nog nooit blikschade gehad.”

Racende bezorgers die er alles aan doen om van hun pakketjes af te komen, zijn volgens de branchevereniging voor pakketbezorgers BVPD het gevolg van de te hoge werkdruk en steeds lagere tarieven die PostNL per afleveradres betaalt. Koeriersbedrijven en hun bezorgers zitten in de tang, volgens de branchevereniging. PostNL ontkent dit.

Stappenteller

Bezwijkt Van den Berg onder de te hoge werkdruk? Natuurlijk is het druk, zegt hij. Zelf neemt hij geen pauzes, maar dat komt ook doordat hij dan eerder thuis is. Plassen doet hij aan het begin van de route in het verzorgingshuis, in de struiken of in „een flesje”.

Een bezorger moet op veel dingen tegelijk letten, zegt hij, en vergeet daardoor soms dat hij het gaspedaal te diep intrapt. En je moet gemiddeld iedere 2,5 minuut een pakket afleveren, legt Van den Berg uit.

Bliep. Bliep. Bliep. Een voor een scant Van den Berg de codes op de doosjes. Door de coronamaatregelen hoeven de mensen niet meer voor hun pakketje te tekenen. Eigenlijk moeten ze zich legitimeren, zegt hij, maar dat kost te veel tijd.

De vermoeidheid slaat toe, het grootste deel van de werkdag zit erop. Achteloos schuift Van den Berg de laatste vijf plakken kalkoenfilet naar binnen. „Snel nog wat proteïne in m’n mik.”

Collega Rowan belt weer. „Hoeveel heb jij er nog?”

Rowan: „58. Jij?”

„52. De groeten aan je moeder.”

Van den Berg stuurt zijn bus langs vrijstaande en sfeervol verlichte huizen met vaak twee auto’s voor de deur. Pakketten bezorgen is meer dan een beetje busje rijden, zegt hij. 172 keer de bus in en uit, dozen pakken, bezorgen, teruglopen, een oplossing zoeken als iemand niet thuis is. Aan het eind van de dag registreert zijn stappenteller vijftien- tot twintigduizend stappen, zegt hij. Omgerekend ruim tien kilometer. In de vakantie bezorgt hij vaak een paar dagen per week, zegt hij, maar nooit fulltime: „Te slopend.”

Even voor zes uur ’s avonds bezorgt Van den Berg zijn laatste pakket, de achterbak is leeg. Collega Rowan moet nog langs zes adressen. „Een ongekend succes.”