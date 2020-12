Franse oud-president Valéry Giscard d’Estaing (94) overleden

De Franse oud-president Valéry Giscard d’Estaing, een prominente voorvechter van Europese integratie die het land regeerde van 1974 tot 1981, is woensdagavond op 94-jarige leeftijd overleden aan complicaties van Covid-19. Dat melden internationale persbureaus.

Giscard d’Estaing was een centrist die bekend stond om een beleid van modernisering van de Franse samenleving. Tijdens zijn bewind werden echtscheiding en abortus gelegaliseerd.

De oud-president, die onlangs was opgenomen in een ziekenhuis in het Franse Tours, ten zuidwesten van Parijs, overleed thuis, heeft een door hem opgerichte stichting laten weten in een verklaring. Volgens AFP werd hij bij zijn overleden „omringd door familie”.

Giscard, geboren in 1926, kreeg landelijke bekendheid als Republikeinse politicus als minister van Financiën onder president Georges Pompidou, zijn directe voorganger. Na de dood van Pompidou in 1974 versloeg hij François Mitterrand, zijn latere opvolger, bij de race om het presidentschap. Daarmee werd Giscard op 48-jarige leeftijd de jongste president van de Vijfde Republiek.

Hij maakte gebruik van zijn jeugdige imago door zichzelf te presenteren als een vernieuwer. Vroeg in zijn presidentschap stond hij een „vooruitstrevende liberale maatschappij” voor. Naast decriminalisering van echtscheiding en abortus werd het stemrecht vervroegd van 21 naar 18 jaar.

Europese integratie

Op buitenlands gebied speelde hij een rol bij verdergaande Europese integratie. Vanaf december 1974 kwamen, onder meer op zijn aandringen, de leiders van de Europese Gemeenschap samen op een meer geregelde basis, in het kader van de Europese Raad.

Giscard was de langste nog levende oud-president van Frankrijk. Hij overleefde zijn opvolgers Mitterrand, die overleed in 1996, en Jacques Chirac, die vorig jaar stierf. De afgelopen maanden werd Giscard diverse malen opgenomen in het ziekenhuis met ademhalingsmoeilijkheden.

In zowel de Assemblée nationale als in de Franse Senaat werd woensdagavond een minuut stilte gehouden. Het partijkantoor van En Marche, de partij van president Emmanuel Macron, prees Giscard als „een president die zich heeft ingezet voor een moderne natie”.

Oud-president Nicolas Sarkozy noemt Giscard in een bericht op Twitter iemand die „zijn hele leven heeft gewerkt aan het versterken van de betrekkingen tussen de Europese naties, die slaagde in zijn streven om het politieke leven te moderniseren, en die zijn grote intelligentie heeft gewijd aan het analyseren van de meest complexe internationale problematiek”.

Dit bericht wordt aangevuld.