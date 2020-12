Filosoof Otto Duintjer zocht voorbij de grenzen van het denken

Het waren „demonische krachten” geweest die hem op zijn zwerftocht door India belaagden, naalden in zijn body staken en ervoor zorgden dat er zomaar spullen uit zijn rugzak vlogen. Maar hij besefte dat die krachten hooguit werden „toegelaten” door het Goede, dat zelf „de kern van de zaak” was.

Otto Duintjer, hoogleraar kennisleer en metafysica aan de Universiteit van Amsterdam, vertelde zijn avonturen in 1985 aan het faculteitsblad Cimedart, in een wonderlijk interview dat Maarten Doorman en ik met hem maakten. Jaren later sprak hij nog over de uitzonderlijke bewustzijnstoestand waarin hij in India had verkeerd, en die sommigen wel „psychotisch” zouden noemen.

De Amsterdamse filosoof was destijds in de ban geraakt van de Indiase goeroe Babaji en vertrokken naar diens ashram aan de voet van de Himalaya’s. Hij beleefde er gelukzalige tijden. Maar na de dood van de goeroe ontbrandde een machtsstrijd en werd de hoogleraar de ashram uitgezet. Berooid zwierf hij door India, tot hij terug kon naar Amsterdam.

Kleurrijk en charismatisch

Duintjer, op 23 november op 88-jarige leeftijd overleden, was de kleurrijkste en meest charismatische in het toch al bonte palet docenten dat in de jaren zeventig en tachtig de Centrale Interfaculteit aan de Universiteit van Amsterdam bevolkte, zoals de filosofie-faculteit toen heette. Hij was een markante verschijning in de Nederlandse filosofie, op het breukvlak van de fenomenologie die de jaren vijftig had beheerst naar de progressieve en spirituele maatschappijkritiek van de jaren zestig.

In zijn geschriften speurde Duintjer naar de dimensie van het ‘onuitputtelijke’

Otto Dirk Duintjer (1932) studeerde aanvankelijk theologie, maar zwaaide om naar filosofie. In Amsterdam, waar hij in 1970 hoogleraar werd, groeide de Centrale Interfaculteit uit tot een wild woekerende proeftuin voor filosofen en jaarlijkse lichtingen studenten met een sociale, esthetische of metafysische inslag.

Duintjer, een inspirerende en soms controversiële aanwezigheid op de faculteit, beschikte over het talent studenten het idee te geven dat ze nieuwe, diepere inzichten op het spoor waren. Maar met zijn scherpe en analytische geest was hij allesbehalve een vage zwever. Zijn Leidse dissertatie, De vraag naar het transcendentale (1966), geldt als een van de beste wijsgerige proefschriften uit die tijd. In gesprekken kon hij subtiel en opmerkzaam zijn, met een mengeling van academische precisie en soms vileine humor. Hij maakte even gemakkelijk gebruik van Kant als van Heidegger en Wittgenstein – filosofen die studenten bij voorkeur in de originele taal moesten lezen.

In de jaren zestig raakte hij in de greep van bewustzijnsverruiming, mede door het roken van hasj. Het „kroos” werd „even opengetrokken”, zoals hij zei. Tijdens die hoogtijdagen trok Duintjer bomvolle collegezalen en een trouwe schare bewonderaars, die hij soms ook tegenkwam in meditatiecentrum de Kosmos. Zijn colleges gaf hij ontspannen titels als ‘Improvisaties in verband met spiritualiteit, intellect en macht’ en ‘Hints voor een diagnose’, een kritiek van het „rationeel-empirische bewustzijn”. Het werden ook boeken, met als bekendste Rondom Regels (1977), een door Wittgenstein geïnspireerde analyse van regel-geleid gedrag.

In al die geschriften – en daarbuiten in zijn meditatieve praktijken – speurde Duintjer naar de dimensie van het „onuitputtelijke” dat alle werkelijkheid voortbrengt én relativeert. Al in zijn proefschrift onderzocht hij via Kant en Heidegger de grenzen van kennis, taal en bewustzijn. Heideggers onderscheid van Sein (Zijn) en Seienden (zijnden) voedde zijn intuïtie dat achter alle concrete manifestaties een onuitputtelijke ruimte lonkt, die de moderne westerse mens de rug heeft toegekeerd. Die boodschap sloeg aan bij studenten, al wierpen kritische collega’s tegen dat Duintjer op zijn beurt een versimpeld en eenzijdig beeld gaf van denkers als Kant.

Spiritueel, maar ook gespitst

Behalve spiritueel was Duintjer gespitst op maatschappelijke en universitaire actualiteiten. Begin jaren tachtig verzette hij zich bij een hoogleraarsbenoeming tegen een kandidaat die volgens hem in de greep was van zijn „onbewuste, zwarte kant”. Ook speelde hij een rol in de daverende rel die in 1978 uitbrak rond het dichterlijke proefschrift van Eldert Willems, ARPH (‘Ars’ en ‘Philosophia’), dat werd gehekeld als onwetenschappelijke wartaal. Duintjer stapte uit de promotiecommissie, als protest tegen het cum laude dat Willems verleend zou worden.

Na zijn emeritaat in 1987 wijdde Duintjer zich aan de Stichting Filosofie Oost-West, die hij mede had opgericht. In 2002 verscheen Onuitputtelijk is de waarheid, met essays over onder meer Plato. In 2004 verleende de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht hem een eredoctoraat.

Duintjer, gescheiden, woonde tot op hoge leeftijd in een kleine woning in Amsterdam-Oud West. Hij bezocht er geregeld een moskee, waar hij de imam na afloop van de preek lastige theologische vragen stelde. Zijn dochter Manon Duintjer publiceerde vorig jaar de roman We zijn verdwaald over de complexe relatie tussen een aanhankelijke dochter en een hoogleraar die in India met haar op ontdekkingsreis gaat. Ook in dat boek blijft hij een scherpe, autonome en uiteindelijk ongrijpbare geest.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 3 december 2020