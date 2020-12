EU sorteert voor op alternatief coronafonds

Terwijl een oplossing voor de begrotingscrisis nog lang niet in zicht is, sorteert Brussel alvast voor op een plan B. De Europese Commissie treft serieuze voorbereidingen voor een alternatieve inrichting voor het coronaherstelfonds.

EU-ambtenaren denken na over een ‘brugconstructie’ om al te grote vertraging bij de uitbetaling van de Europese noodfondsen te voorkomen. „We kijken naar oplossingen met die lidstaten die wel vooruit willen”, aldus een hoge EU-ambtenaar.

Aanhoudende impasse

Onduidelijk is nog hoe zo’n tijdelijk fonds er precies uit zal zien. Tot vorige week deinsde de Commissie er voor terug om over alternatieven te speculeren. Dat ze dat nu toch doet, maakt duidelijk dat men rekening houdt met een langer aanhoudende impasse.

Het is bovendien een signaal aan Boedapest en Warschau dat het fonds ook zonder hen kan worden gevuld. „Hoe precies moeten we nog zien”, aldus een EU-ambtenaar. „Maar we zijn ervan overtuigd dat een alternatief snel in werking kan worden gebracht.”

Het herstelfonds en de nieuwe meerjarenbegroting staan op losse schroeven door een blokkade door Polen en Hongarije. De landen eisen dat een voorstel om de toekenning van EU-subsidies te verbinden aan respect voor de rechtsstaat van tafel gaat. Verzoeningspogingen van roulerend EU-voorzitter Duitsland liepen de afgelopen weken op niets uit. Voorlopig graven Boedapest en Warschau zich alleen maar verder in.

Dat betekent dat Brussel steeds meer uitgaat van een scenario waarin de nieuwe begroting en het herstelfonds pas veel later van start gaan. Voor reguliere EU-fondsen betekent het een forse krimp, omdat veel nieuwe programma’s niet kunnen starten en slechts een beperkt deel van de bestaande begroting kan worden voortgezet. Zo’n noodbegroting bekent volgend jaar een terugval van 25 tot 30 miljard euro.

„Het huidige pakket kopiëren”

Om het coronaherstelfonds toch te vullen, denkt men na over verschillende constructies om met een groep van 24 of 25 lidstaten – de positie van Slovenië is onduidelijk – verder te gaan. Uniek aan het herstelfonds was juist dat de voltallige EU gezamenlijke leningen aanging.

Mogelijkheden die rondgaan zijn een intergouvermentele overeenkomst of een vorm van ‘nauwere samenwerking’. Ambtenaren benadrukken dat er oplossingen mogelijk zijn die „precies het effect kopiëren van het huidige pakket”.

Volgende week is de laatste kans voor een akkoord en een reguliere afronding van de begroting, als de regeringsleiders voor een ontmoeting naar Brussel komen.

