Enquête: steeds meer Nederlanders vinden dat uiterlijk Zwarte Piet moet veranderen

Het aantal Nederlanders dat wil dat Zwarte Piet zwart blijft, is opnieuw gedaald. Vond in 2016 nog 65 procent van de Nederlanders dat Zwarte Piet een zwart uiterlijk moest hebben, dit jaar is dat percentage 39 procent. Dat blijkt woensdag uit een enquête van I&O Research. Ook vindt de helft van de ondervraagden dat het uiterlijk van Zwarte Piet moet veranderen, in 2016 lag dat percentage nog op 32 procent.

Uit de ondervraging blijkt dat met name oudere Nederlanders de afgelopen twee jaar van mening zijn veranderd: de steun voor Zwarte Piet is onder 65-plussers gedaald van 62 procent naar 44 procent. Ook vinden steeds meer mensen het een goede zaak dat Zwarte Piet van uiterlijk verandert. Daarnaast is er een groep die aangeeft dat de transitie naar een andere piet te snel gaat. Ze pleiten voor een geleidelijke verandering naar een andere Piet of geven aan liever een mix te zien met Zwarte Pieten en andere Pieten.

Uit een steekproef van de Volkskrant blijkt verder dat steeds minder basisscholen Zwarte Pieten verwelkomen. 88 procent van de basisscholen heeft aangegeven geen Zwarte Pieten meer te laten rondlopen. Meer dan de helft van deze scholen doen dit voor het eerst en 34 procent was al eerder overgestapt op de roetveegpiet.