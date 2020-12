Opslaan in leeslijst

Destiny 1 was ambitieus. De makers gingen in zee met Call of Duty-uitgever Activision om samen een scifi-shooter te maken die steeds moest veranderen. Updates en uitbreidingspakketten voegden nieuwe gebieden en missies toe.

Maar de commerciële belangen van Activision botsten met de ontwerpideeën van ontwikkelaar Bungie. Het spel kreeg een vervolg met goksystemen om extra geld in het laatje te brengen. Spelers werden gedwongen diep in de buidel te tasten. Jaren later brak Bungie met Activision, om onafhankelijk verder te gaan.

Sinds die breuk is Destiny 2 met updates een redelijkere game geworden. Goksystemen zijn vervangen door simpelere vormen van progressie, waarbij goed samenspel wordt beloond. Daarnaast is een gratis editie verschenen die iedereen toegang geeft tot een fors deel van het spel.

Met uitbreidingspakket Beyond Light lijkt Destiny 2 eindelijk het spel te worden dat de makers voor ogen hadden. Het is een online shooter die soms wat ondoorgrondelijk lijkt met zijn esoterische verhaallijnen, maar het is ook een game vol geheimen en mysteries.

Progressie staat bij Destiny 2 voorop: alles draait om het vinden van nieuwe wapens en uitrusting, om daarmee de lastigere levels te spelen. Veel van de upgrades vind je gaandeweg vanzelf, maar de game is op zijn best als je de meest exotische voorwerpen probeert te vinden.

Oude gebieden en missies zijn uit de game gehaald. Het geeft een actueel gevoel: de levels die je vorig jaar leuk vond kunnen zomaar verdwijnen, omdat dit een levende online wereld is. Een designkeuze die onder Activision vermoedelijk nooit gemaakt kon worden, maar Destiny 2 met Beyond Light juist zo bijzonder maakt.

Game Destiny 2: Beyond Light ●●●●●