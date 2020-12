Dubbelklap dreigt voor Britse winkelstraat

Na een sluiting van een maand vanwege coronarestricties openden Britse winkels woensdag weer de deuren. Voor warenhuis Debenhams en Arcadia Group, moederbedrijf van modeketens als Miss Selfridge en Topshop, is het maar de vraag hoe lang de heropening duurt. Beide winkelbedrijven staan op omvallen, zo bleek afgelopen dagen. Met de dreigende faillissementen staan 25.000 banen op de tocht.

Voor Debenhams dreigt er een einde aan een roemruchte geschiedenis van 242 jaar. Begonnen als een handel in parasols, handschoenen en mutsen groeide de winkel uit tot een van de grootste warenhuizen van het land met momenteel 124 vestigingen. Bij een faillissement verliezen 12.000 werknemers hun baan.

Debenhams vroeg eerder dit jaar voor de tweede keer faillissementsbescherming aan. In een dergelijke situatie is het bedrijf beschermd tegen schuldeisers en kan een curator met enige rust op zoek naar een koper. In 2019 kwam het zo in handen van hedgefondsen en crediteuren Silver Point Capital en Golden Tree. Dinsdag bleek dat voor deze tweede keer de laatst overgebleven geïnteresseerde partij, JD Sports, de overnamegesprekken had afgebroken. Het leidt vrijwel onvermijdelijk het einde van Debenhams in.

Dat JD Sports afhaakte, heeft ermee te maken dat dinsdag ook de Arcadia Group noodgedwongen een stap dichter bij een faillissement kwam. Een deel van de merken onder Arcadia-vlag wordt verkocht in de Debenhams-warenhuizen. Zonder zekerheid over toekomstige levering is een overname een stuk minder aantrekkelijk. Zekerheid over een stroom nieuwe producten is cruciaal bij een doorstart.

De komende weken zal Debenhams de deuren nog openhouden om de resterende voorraad in de uitverkoop te doen. Mogelijk worden er nog delen van het bedrijf verkocht, maar Britse retailkenners achten de kans op een redding voor het gehele concern nihil.

Voor de Arcadia Group is er nog wel hoopop redding. Maandag bleek dat het bedrijf het op eigen kracht niet meer redt en zoekt naar een koper. Betrokkenen laten aan persbureau AP weten dat er zich inmiddels „enkele potentiële kopers” hebben gemeld.

Het bedrijf kent net als Debenhams een lange geschiedenis in het Britse winkellandschap. Die gaat – onder de naam Burton – terug tot begin vorige eeuw. In 1997 ontstond door samenvoeging van verschillende merken het huidige moederbedrijf. Dat kwam vijf jaar later in handen van miljardair Sir Philip Green, toen een van de rijkste mensen in het Verenigd Koninkrijk.

Bij een faillissement van Arcadia Group zouden zo’n 13.000 mensen hun baan verliezen. Er zijn 444 Britse vestigingen van Arcadia-winkels als Topshop en Miss Selfridge en ruim twintig in het buitenland. Zo zit er in de Amsterdamse Kalverstraat een Topshop.

Structurele problemen

Directe reden voor de penibele situatie is gelegen in de coronacrisis. Tweemaal moesten de Britse winkels een maand lang hun deuren sluiten, een grote financiële klap. „Het huidige handelsklimaat en de waarschijnlijk voortdurende effecten van de Covid-19-pandemie maken de vooruitzichten voor een snelle herstructurering onzeker”, verklaarden bestuurders van Debenhams de stap naar ontbinding van het bedrijf. Maar enkel wijzen op de crisis zou voorbijgaan aan de structurelere problemen bij zowel Debenhams als Arcadia. Kenners wijzen er tegenover AP op dat ze links en rechts werden ingehaald door andere ketens als Primark en Zara en online concurrenten zoals Boohoo en ASOS zonder daar zelf wat tegenover te zetten.

De ketens werden links en rechts ingehaald zonder daar zelf wat tegenover te zetten

Zo wordt Arcadia-eigenaar Green verweten dat hij te weinig heeft ingespeeld op de veranderingen door te investeren in een digitale strategie. Een onderzoeker bij marktanalist Euromonitor noemt het bedrijf „te traag” in het ontwikkelen van een adequaat online verdienmodel.

Woensdagmiddag liet de Britse regering bovendien weten onderzoek te doen naar het gedrag van het echtpaar Green, de eigenaren van Arcadia. Zo zou de onderneming te kampen hebben met een pensioengat van 350 miljoen euro.

Philip Green kwam eerder in opspraak omdat hij de warenhuisketen BHS vlak voor het faillissement in 2015 voor honderden miljoenen ponden leeg zou hebben getrokken. Hoewel er geen strafbare feiten werden vastgesteld, noemde een onderzoekscommissie de handelswijze van Green „systematische plundering”. Later werd de miljardair het middelpunt van een grote #MeToo-rel in Engeland. Green werd door meerdere medewerkers van seksueel grensoverschrijdend en racistisch gedrag beschuldigd.

Of de regering vermoedt dat er weer een grote onttrekking uit de onderneming heeft plaatsgevonden, is niet bekend. Wel liet Greens echtgenote Lady Christina in reactie op het onderzoek weten in meerdere tranches in totaal 100 miljoen euro in het pensioenfonds te storten.