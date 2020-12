De worsteling van balletdanseres Floor Eimers: ‘Dit zou mijn beste tijd moeten zijn’

Ze had de wind in de zeilen. Per 1 september 2019 werd Floor Eimers (Nijmegen, 1993) bevorderd tot tweede solist van Het Nationale Ballet, met een seizoen vol mooie rollen in het verschiet. Net als het gezelschap verkeerde zij naar eigen zeggen „in bloedvorm” in de aanloop naar het programma Four Seasons, dat op 4 april 2020 in première zou gaan. Nota bene met Nederlandse premières van David Dawson en Wayne McGregor, twee van haar favoriete choreografen.

In hun werken en dat van William Forsythe, George Balanchine en Alexei Ratmansky viel Eimers de laatste jaren op. Niet alleen door haar lange gestalte en extreme extensies, maar ook door een krachtige uitstraling. Een hedendaagse vrouw, geen klassiek poppetje. Wat niet wegneemt dat zij onlangs nog indruk maakte in het superklassieke Paquita, onder andere dankzij een uitstekende sprongtechniek, opmerkelijk voor een danseres van haar lengte. Weidse grands jetés demonstreerde ze ook als de onverbiddelijke Myrtha in Giselle. In 2015 was dat haar eerste grote, klassieke rol. Nadien kwamen er meer rollen uit het IJzeren Repertoire, bijvoorbeeld de loodzware dubbelrol van Odette/Odile, de lyrische Witte en de vileine Zwarte Zwaan in Het Zwanenmeer.

Ze had er dus zin in. En toen gingen op 12 maart de theaters op slot.

Sindsdien is het een voortdurend aanpassen geweest bij Het Nationale Ballet. „Intussen is Plan A, B, C, D, het hele alfabet wel de revue gepasseerd”, zegt ze opgewekt. Ze heeft een opgeruimde natuur – desondanks heeft ze het optimisme soms uit haar tenen moeten opdiepen.

De schok van het ineens thuis moeten blijven, kwam hard aan. Stilzitten is voor dansers fysiek al moeilijk, laat staan mentaal. De afgelopen maanden meldde zij tijdens de verschillende gesprekken soms een „dipje”, bijvoorbeeld toen in april duidelijk werd dat er tot 1 juni geen voorstellingen zouden zijn. „De eerste weken was er totaal ongeloof. ‘We komen snel terug!’, dacht ik. Eerst ging het over 6 april, daarna 18 april, toen 1 juni. Geen tournees, geen Holland Festival. Elke keer een dreun. Ik ben 27, dit moet mijn beste tijd zijn. Straks heb ik een heel jaar gemist. En onze carrière is al zo kort.”

(Floor Eimers danst door de lege straten van Amsterdam)



In die vierde week van de lockdown drong het bewustzijn door dat dit voorlopig het ritme zou zijn: ’s morgens een les via Zoom, de rest van de dag zelf invullen. „Dat ging knagen. Blijf ik elke dag trainen om in vorm te blijven om misschien over vier maanden op het toneel te staan?”

Als ballerina-in-opleiding aan het Koninklijk Conservatorium heeft ze geleerd niet te zeuren, althans niet over gevoelens. „Wel over pijntjes.” Ze lacht. „God, wat kunnen we daar geweldig over zeuren!” Emotionele problemen bewaar je echter voor thuis. In april sprak ze er toch over, tijdens een koffiemeeting met collega’s via Zoom. „Ik was de eerste, daarna kwamen er meteen meer verhalen los. Dat heeft verbindend gewerkt.”

Uiteindelijk werd het 17 september voor ze weer op de planken stond, voor 250 man in een zaal met 1.600 zitplaatsen. Eimers was dolblij, net als in mei, toen ze voor het eerst weer met collega’s de studio in mocht. Zelfs aan dat ongebruikelijk kleine aantal toeschouwers in de zaal wist ze een positieve draai te geven: „Die verlangen net zo naar de voorstelling als jij. En je ziet iedereen: op rij drie zaten Han en Lex! [balletechtpaar Han Ebbelaar en Alexandra Radius]. Die grote, lege zaal voelde gek genoeg ook heel intiem.”

Optreden, daar doet ze het uiteindelijk voor. Natuurlijk heeft zij in het voorjaar gedisciplineerd – zo zijn dansers – de dagelijkse zoomlessen van Het Nationale Ballet in haar huiskamer gevolgd. Eerst aan haar eettafel, later aan de mini-barre die haar werkgever thuis afleverde. Sommige dansers vinden het heerlijk om eindeloos hun techniek fijn te slijpen; ‘studiodansers’ halen daar voldoening uit. Maar Eimers is een ‘podiumdanser’. „Ik leef op van de voorstelling. Als het werk is gedaan, de balletmeester zijn mond houdt en ik in kostuum op live muziek mijn ding mag doen om hopelijk 1.600 mensen te laten genieten, valt alles weg. Ik ga goed op die prestatiedruk.”

Die is nog niet terug, ook niet sinds ze weer voluit mag repeteren, zonder anderhalve meter afstand – dansers hebben een topsportstatus. In het ‘oude normaal’ werden producties in zó korte tijd ingestudeerd, dat tijdgebrek en vermoeidheid deel van de balletcultuur zijn geworden. „Nu hebben we zoveel tijd dat je denkt: wat moeten we ermee? Daardoor heb ik wel geleerd mijn motivatie meer uit mezelf te halen, minder te pleasen en de studiotijd meer te waarderen. Maar ik kan niet wáchten tot ik weer chronisch vermoeid ben.”

Niet overtrainen

De coronatijd heeft meer ontwikkelingen in gang gezet. In haarzelf, en in het gezelschap. In het voorjaar vertelde ze hoe lastig het was in beperkte omstandigheden haar fysieke vorm te behouden. Eenmaal weer in de studio, maar nog altijd mét grote onzekerheid over optredens – er wordt nu een paar maanden in plaats van twee jaar vooruit gepland – realiseerde ze zich dat het juist in deze omstandigheden belangrijk is goed naar haar lichaam te luisteren en zich niet te overtrainen. „Ik heb een grote bewijsdrang, de neiging om door de pijn heen te dansen. Als je me maar werk geeft! Wat dat betreft ben ik volwassener geworden. Ik ben een vrouw van 27, dus als ik voel dat het genoeg is geweest, moet ik een stapje terug kunnen doen en die tien seconden nemen om even op adem te komen. Niet altijd maar door, door, door. Klinkt suf, ik weet het, maar als je hebt geleerd nooit te zeiken, is het heel wat.”

Ze ziet een vergelijkbare ontwikkeling bij collega’s, het is onderwerp van gesprek. Eimers is lid van een medische focusgroep die de dansers representeert bij het medisch team van Het Nationale Ballet. In juni vertelde ze dat zij namens de groep om begrip heeft gevraagd bij de overgang van de lockdown naar de heropening van de studio’s. „Dit heeft niemand nog ooit meegemaakt, dus luister ook naar óns. Wees voorzichtig met ons. Daar is open en respectvol op gereageerd door de artistieke staf. Ook als gezelschap zijn we volwassener geworden.”

In de loop van de afgelopen negen maanden roemde ze bij herhaling alle initiatieven die directie en staf van Het Nationale Ballet hebben opgezet om de dansers in vorm en gemotiveerd te houden („Wij zijn echt bevoorrecht als je het met anderen vergelijkt”), met naast zoomlessen en praktische faciliteiten ook plenaire zoombijeenkomsten, één-op-ééngesprekjes per Zoom, diverse workshops en kleine projecten.

(Floor Eimers geeft les)

https://ne-np.facebook.com/GaynorMinden/videos/join-floortje-eimers-from-dutch-national-ballet-for-a-barre-class/236433724289225

Black Lives Matter

Tijdens de wekelijkse company meetings zijn ook maatschappelijke thema’s aan de orde gesteld. In de witte balletwereld is diversiteit bijvoorbeeld een actueel onderwerp. De Black Lives Matterbeweging heeft weerklank gevonden in het gezelschap, waar 6 van de 80 dansers een donkere huidskleur hebben. „Hun persoonlijke verhalen hebben indruk gemaakt. Er is gediscussieerd over wat diversiteit inhoudt voor ons gezelschap, hoe wij een afspiegeling van de samenleving kunnen zijn. Het heeft de team spirit versterkt. Ik zie dat mensen in deze periode hun eigen kracht hebben opgezocht. Sommigen hebben een studie opgepakt. Ze hebben een stem gevonden en steken hun vinger op als er iets is. Ik weet niet of dat een jaar geleden zou zijn gebeurd.”

Eimers prijst zich gelukkig dat zij ook al tijdens de ‘intelligente lockdown’ in het voorjaar diverse bijzondere opdrachten heeft gekregen. Ze danste voor een kortfilm door het verlaten Amsterdam, deed fotoshoots, gaf online les voor een spitzenmerk, trad op voor koningin Máxima. Steeds vaker wordt zij sinds het vertrek van Igone de Jongh naar voren geschoven als het gezicht van Het Nationale Ballet.

Zichzelf met De Jongh vergelijken wil zij niet. „Mijn carrière volgt een ander pad. Igone was al jong eerste soliste, zij is ook BN’er. Ik ben gewoon Floor. Media-aandacht vind ik leuk en het is een eer om als ambassadrice van het ballet te mogen optreden. Dat is ook nodig, want onze kunst is nog te weinig verankerd in het Nederlandse culturele bewustzijn. Hoe vaak ik niet hoor dat mensen stomverbaasd zijn als ze die gave balletten van Forsythe of Dawson zien. Dat stoffige imago moet maar eens afgelopen zijn.”

In de druk die haar status als ‘gezicht van’ met zich meebrengt, ziet ze voorlopig geen probleem. Ze is gewend aan de sneltrein die Het Nationale Ballet is en legt zélf de lat voortdurend hoog. Dat houdt ook een gevaar in, heeft ze zich de afgelopen maanden terdege gerealiseerd. „In die sneltrein vergeet je soms bijna te genieten. Altijd maar bezig anderen te pleasen. Ik heb geleerd het weer voor mezelf te doen. Ík wil het. Ik ben terug bij de basis gekomen, bij het dansen. Terug bij de liefde.”

(Nijmegen, 1993) 2011 Winnaar tv-competitie Avond van de Jonge Danser. Studiebeurs Dansersfonds ’79 2012 Afgestudeerd Koninklijk Conservatorium. Aspirant Het Nationale Ballet. Halve finale balletconcours Prix de Lausanne 2015 Eerste dragende klassieke rol (Myrtha in Giselle) Aanmoedigingsprijs Dansersfonds ’79 2019 Hoofdrol in Het Zwanenmeer Eerste soliste HNB. 2020 Vermelding Critic’s Choice in ‘Dance Europe’.