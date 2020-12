Criminelen kregen inzage in politiesystemen

Een groep criminelen rond de verdachte Rotterdamse cocaïnesmokkelaar Roger P. heeft dit voorjaar via een corrupt politiecontact dagelijks inzage gekregen in de politiesystemen. De politie is er dit voorjaar achter gekomen dankzij een hack bij Encrochat, een aanbieder van cryptotelefoons die populair waren in het criminele milieu.

De ontdekking geeft aan dat er tussen de politie en de onderwereld een informatiewedloop aan de gang is. Dankzij corrupte contacten zijn criminelen soms tot in detail op de hoogte van onderzoeken die de politie naar hen doet. En dankzij steeds geavanceerdere opsporingsmethoden, zoals de hack bij Encrochat, kan de politie op haar beurt soms live meelezen met onderwereldcommunicatie.

Lees ook: De opkomst en ondergang van cokesmokkelaar Roger P.

Uit dossierstukken blijkt hoe deze informatie-oorlog in de praktijk kan werken. Het onderzoek naar Roger P. is zeer vertrouwelijk en wordt afgeschermd. Desondanks leest de politie op 3 april 2020 dit in gehackte Encrochat-berichten: „Er loopt onderzoek op jou of je vrouw. Witwassen. Lees het net in popo-systeem.” Popo is onderwereldtaal voor politie.

Even later gaat de dialoog tussen twee handlangers van Roger P. verder: „Er loopt onderzoek naar ons drieën. Die hij niet kan zien.” Er wordt in de Encrochatberichten gerefereerd aan een gesprek met het corrupte contact over dit onderzoek naar de groep van Roger P.: „Hij zegt: is heftig onderzoek. Hij kan dat zien omdat er alleen bepaalde mensen in kunnen. Hoge agenten.”

Roger P. is in juni van dit jaar aangehouden op verdenking van grootschalige cocaïnesmokkel. Ook wordt hij door de politie gezien als de opdrachtgever voor de bouw van een martelcontainer die is gevonden in het Brabantse dorp Wouwse Plantage. In die zaak bespreekt de rechtbank vrijdag de voortgang.

Vorige week meldde NRC dat Roger P. op een dodenlijst staat van een rivaal die in het criminele milieu Ali uit Iran wordt genoemd. Roger P. stelt dat deze Ali rond de jaarwisseling circa 100 miljoen euro van hem zou hebben gestolen. Het gaat om geld dat Ali namens Roger P. zou hebben belegd in Dubai. Roger P. heeft Ali ontvoerd, zo valt te lezen in Encrochat-berichten, en heeft daarna een deel van zijn geld teruggekregen. Saillant detail is dat Ali zelf ook toegang zou hebben tot gevoelige politie-informatie via een corrupt contact.

Lees ook: Dodenlijst duidt op een keihard conflict in de cokemaffia

De details over corruptie binnen de politie zijn de korpsleiding aanleiding geweest voor een speciaal team dat onderzoek moet doen. Korpsbaas Henk van Essen omschreef politiecorruptie eerder dit jaar in De Telegraaf als „betonrot”.

Overigens blijkt uit het zeer lijvige dossier rond Roger P. dat ook binnen de douane nog sprake is van ernstige corruptie. Zo beschikte de organisatie van Roger P. in het voorjaar van 2016 over een corrupt contact binnen de afdeling Pre-Arrival van de douane. Het is een afdeling die door de onderwereld wordt omschreven als „het zenuwcentrum” van de douane die onderzoek doet naar drugssmokkel. Saillant in 2015 en begin 2016 drie douaniers van dezelfde afdeling waren aangehouden omdat ze zouden zijn omgekocht door drugscriminelen. De drie douaniers zijn inmiddels veroordeeld. Deze corruptie heeft alles te maken met de centrale en groeiende rol die Nederlandse criminelen spelen in de internationale drugssmokkel. Het aantal criminele groeperingen dat zich bezighoudt met cocaïnesmokkel blijft toenemen. Zo heeft de politie in Amsterdam vorige week volgens Het Parool elf mannen aangehouden in verband met de smokkel van 4.200 kilo cocaïne eerder dit jaar.