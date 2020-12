‘Ik ben een buitenmens, ik weet niet beter’

‘De frisse lucht, de zon op mijn gezicht, totale vrijheid’

José Dopico (53) uit Arnhem, steigerbouwer

„Steigers, ik bouw ze elke dag en overal. Op schepen, op booreilanden, in de woningbouw. Ruim 35 jaar lang al. Nu ben ik alweer een hele tijd betrokken bij de renovatie van de Nijmeegse Waalbrug. Dan hang ik als een acrobaat onderaan die brug. Niemand die me ziet, maar ik zie alles. De schepen die onder me door varen, tankers, jachten, vrachtschepen. En de vele wandelaars langs de rivier. Wat een verschil met het tijdperk vóór corona. Buiten werken is voor mij een must. De frisse lucht, de zon op mijn gezicht, het is totale vrijheid. Wat is er fijner dan met dit vooruitzicht naar je werk gaan? In weer en wind, warm of koud, het maakt me niet uit. Ik sta met dertig graden lachend op de steiger, maar ook met min tien. Alleen van regen word ik weleens chagrijnig. Heel af en toe hebben we een binnenklus, dan tel ik de dagen af totdat ik weer naar buiten mag. Twee weken, dat is de max. Dan slaat het chagrijn toe. Gelukkig ben ik wel zo gedisciplineerd dat ik de knop voor even kan omzetten. Eenmaal buiten voel ik me weer heerlijk vrij.”

‘Als het stormt ben ik gelukkig’

Marianne Duinkerken (63) uit Balloo, herderin

„Zeven dagen per week trek ik met de schapen eropuit. Het hele jaar door. Elke dag is anders en elke dag beleef ik mooie momenten. De zon die ineens doorbreekt, de valken die meevliegen, kevertjes die slepen met schapenmest. Buiten kom ik los van het materialisme. Het liefst ga ik alleen. Als de schapen op een warme dag uren onder een boom staan, lig ik er met een boek naast. Dichte mist vind ik prachtig, als het stormt ben ik gelukkig. De dieren zijn dan lekker beweeglijk én ik hoor de herrie van de omliggende autowegen niet. Soms ben ik verdrietig, als ik mountainbikers voorbij zie racen of de bladzuigers op de achtergrond hoor. Eigenlijk is het best een bizar beroep in deze snelle wereld. Ik zie in deze coronatijd veel mensen in de natuur die niet zo goed weten wat ze ermee aanmoeten. Onwennige binnenmensen, noem ik ze. Zelf leef ik zo weinig mogelijk binnen. Als het toch moet, voel ik snel onrust. Ik wil altijd iets doen. Buiten ben ik pas echt tevreden. Het is met niets te vergelijken. Ik heb niet meer nodig om gelukkig te zijn.”

‘Binnen voel ik stress, buiten vrijheid’

Tinus Kelch (81) uit Amsterdam, marktkoopman

„Als ik ’s ochtends de gordijnen opendoe, denk ik als eerste: ‘Leuk, ik ga weer naar de markt’. Ik sta al 43 jaar met mijn stoffen zes dagen per week op twee markten in Amsterdam. Nu het coronatijd is, zijn het drie dagen. Nog steeds geniet ik ervan. Al die verschillende mensen die langslopen, zou ik niet ontmoeten als ik mijn stoffen in een winkel had liggen. De Urker vrouwen in klederdracht, de man die op weg is naar de moskee, het jongetje dat met zijn moeder een gratis stofje wil hebben voor zijn sinterklaassurprise. Als ik in mijn opslagruimte ben, erger ik me aan de rommel. Maar als ik diezelfde rommel in mijn kraam heb liggen, vind ik het prima. Binnen voel ik stress, buiten vrijheid. Aan de verschillende weerstypen ben ik gewend. Kou is gezellig, de zon zorgt voor relaxte wandelaars. En de regen? Als ik mijn spullen eenmaal heb uitgepakt, vind ik zelfs dat leuk. Ik ben een buitenmens, weet niet beter. Als ik niet op de markt sta, zit ik vaak bij mijn caravan in Vinkeveen. Binnen in een hotelkamer zitten? Houd toch op, ik zou het geen dag volhouden.”