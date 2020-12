Beren op de weg

In Comanesti en de wat grotere stad Bacau waren ze bij de traditionele winterfeesten. De verering van de beer, een heilig dier in het oude Roemenië, is daar een belangrijk onderdeel van. Tussen Kerst en Oudjaarsdag doen inwoners in berenvellen mee aan parades, optochten en dansopvoeringen; een carnavalesk ritueel waarmee kwade geesten bij de drempel naar het nieuwe jaar worden weggejaagd. „Vroeger waren daar echte dansende beren bij”, zegt Hup. Dat is verboden sinds eind vorige eeuw. „Nu lopen ze in een pak van berenhuid. Die pakken wegen 30 tot 50 kilo. Je ziet mannen na een optreden uitgeput op de stoep liggen.”

Dat rondom de bergen van de Zuidelijke Karpaten in Roemenië zoveel beren leven, is een erfenis van het communistische tijdperk onder Nicolae Ceaușescu, die hun aantal opzettelijk excessief liet groeien door op strategische plekken voedsel neer te leggen en de berenjacht te verbieden – behalve voor zichzelf en partijgenoten, daar was het ’m juist allemaal om te doen: hij liet zich graag per helikopter naar vlak bij zo’n voederplek brengen om op beren te schieten. Sommige wetten uit die tijd bestaan nog steeds en zijn lastig terug te draaien; overheid, jagers- en dierenbeschermingsorganisaties zijn het al jaren oneens over hoe dit probleem nu het best te bestrijden.

Selfies maken

De beer bedreigt de mens, de mens bedreigt de beer. Dagelijks hoorden Hup en Van Noppen de verhalen over aanvaringen tussen de soorten. De beren zijn simpelweg met te veel om genoeg te hebben aan wat er aan voedsel voorhanden is in de bossen, waarvan het oppervlak ook nog eens krimpt door illegale bomenkap. Dus komen ze naar de bewoonde wereld, vernielen ze hekken, pakken ze schapen, vallen ze soms ook mensen aan. In Baile Tusnad bijvoorbeeld, een bergdorpje waar de beren door de straten en de achtertuinen struinen. Elk huis is er omringd door schrikdraad, maar tegelijkertijd hoopt men geld te kunnen verdienen aan toerisme vanwege die beren.

De Roemenen zelf kijken nergens meer van op. Die staan op een paar meter afstand van een beer. Ze zijn eraan gewend, zegt Hup. „Je staat op zo’n camping en er komt zo’n beer aan. Je denkt dat iedereen wel even een stap terug doet, maar wat er gebeurt, is dat ze zo dichtbij mogelijk proberen te komen om selfies te maken. Onze voorzorgsmaatregel was al snel: altijd minimaal één Roemeen tussen ons en de beer.”

Hij gaat de komende jaren vaker terug, zegt hij. Het bijna euforische gevoel waarmee hij oorspronkelijk op reis ging, heeft plaats gemaakt voor zorgen over het lot van de dieren. „Hoe meer ik erover weet, hoe meer ik erachterkom hoe slecht het met ze gaat. We gingen erheen om de beren en de natuur te bewonderen. Zo’n majestueus dier, in het wild, op drie uur vliegen van Nederland! En dan ben je daar, en dan sta je bijna te huilen als je ziet dat zo’n machtig roofdier, schuw en bang om zich heen kijkend, eten uit een prullenbak staat te vissen.”

Deze publicatie is tot stand gekomen met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.