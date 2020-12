Regelmatig ontmoet ik op de polikliniek vrouwen die geplaagd worden door premenstruele spanningen. Klachten als ‘een kort lontje hebben’, ‘de hele boel bij elkaar vloeken’, ‘zich als Stalin gedragen’ komen mij ter ore.

Vandaag ontmoet ik een vrouwelijke organist. Zij verwoordt het euvel als volgt: „Meestal ben ik als een hol pijpje, maar als ik ongesteld moet worden, dan laat ik de bazuinen schallen.”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl