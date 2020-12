Apple aangeklaagd vanwege te zware updates voor oudere iPhones

Euroconsumers, een Europese collectief van verschillende consumentenbonden, klaagt techbedrijf Apple voor 180 miljoen euro aan in Spanje en België. Volgens de belangengroep gebruikt Apple met opzet software-updates die ervoor zorgen dat de prestaties van oudere modellen achteruitgaan. Door de zware updates worden iPhones langzamer en raakt de batterij sneller leeg. Met deze strategie probeert Apple iPhone-gebruikers te verleiden om nieuwe toestellen te kopen, aldus Euroconsumers woensdag in een verklaring.

De consumentenorganisatie wil dat Apple de klanten met een iPhone 6, 6S en 6S Plus in België en Spanje compenseert met een vergoeding van minstens 60 euro. Ook in Portugal en Italië starten waarschijnlijk rechtszaken. De koepelorganisatie zegt genoodzaakt te zijn naar de rechter te stappen omdat gesprekken met Apple tot niets hebben geleid. Naast frustratie bij consumenten veroorzaakt het beleid van het techbedrijf ook schade aan het milieu, redeneert Euroconsumers.

In verschillende Amerikaanse staten werd Apple om dezelfde reden aangeklaagd door consumenten. Met succes: in dergelijke zaken schikte Apple al eens voor 113 miljoen en 500 miljoen dollar. „Europese consumenten willen met hetzelfde respect worden behandeld als consumenten in de Verenigde Staten”, reageerde Els Bruggeman namens Euroconsumers woensdag in Financial Times. Apple weerlegde de aantijgingen en zegt juist te streven naar de productie van telefoons die zo lang mogelijk meegaan.