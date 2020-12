Altijd pech

Op weg naar tandarts Auw in Nijmegen, een specialist die ik altijd trouw zal blijven en niet alleen vanwege zijn naam, realiseerde ik me opeens dat ik onderdeel was van het nieuws. Ik bevond me ongewild in het oog van een kleine storm, voor een columnist een heerlijk gegeven.

Onze intercity kwam schokkend tot stilstand, de tl-verlichting ging zelfs uit. Tegelijkertijd las ik op NU.nl dat er tussen Utrecht en Arnhem geen treinen meer reden vanwege een zieke verkeersleider.

Dit ging over ons!

Ik draaide me om en riep richting een bezette stoel, wat ik wist, waarna het hoofd van een clown tevoorschijn kwam. Een clown met een mondkap voor, gekker moest het toch niet worden! Ik had een bizarre vertraging en ik zat alleen in een coupé met een clown! Hij had ook nog van die veel te grote schoenen aan, dus het was zeker te weten een echte.

Door de intercom kwam een bericht voor ‘de meester’: bij aankomst in Utrecht ontkoppelen.

„Lekker dan”, zei de clown, „dan kom ik te laat.”

„Ben jij een cliniclown?”, vroeg ik veel te geïnteresseerd, want ik had het voor dit stukje extra leuk gevonden als ik deze nederlaag met een cliniclown had doorstaan.

„Nee hoor”, zei hij, ik meende irritatie in zijn stem te horen, „gewoon op weg naar een kinderfeestje.”

Even later hoorde ik hem bellen.

„Ik ga het niet redden, Patrick. De trein staat stil. En die gaat niet meer rijden ook.”

Een korte schok. We reden honderd meter, op Utrecht CS moesten we er allemaal uit. Dan die keuze: Wachten in die waterkoude hal tot ProRail een vervanger had gevonden? Of omkeren? Het werd sowieso afzien, want vanwege corona kon je nergens terecht voor koffie.

Toch maar met een andere trein terug.

Ik belde mopperend vrienden en bekenden. Ze zeiden allemaal hetzelfde:

„Heb je in ieder geval een column.”

Een van hen, toevallig ook werkzaam in de journalistiek, zei: „Ik zou er wat voor geven om in deze tijd een clown tegen te komen in een trein die niet verder rijdt omdat een verkeersleider zich ziek heeft gemeld met keelklachten.”

Ik ben daarna twee keer op en neer gelopen in de trein terug, maar die clown kwam ik natuurlijk niet nog een keer tegen. Ik had ook nooit eens geluk, en deze column begon nog wel zo hoopvol.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 2 december 2020